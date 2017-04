Do ugrabljenih podatkov vam lahko pomaga tudi posebni spletni portal

SI-CERT prevedel portal No More Ransom

11. april 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Portal za boj proti izsiljevalskim virusom No More Ransom je zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku, so sporočili s SI-CERT-a, pri tem pa poudarili, da je še vedno najboljša preventiva.

Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij SI-CERT je poskrbel za prevod portala za boj proti izsiljevalskim virusom No More Ransom in s tem uporabnikom približal portal, ki na enem mestu združuje dešifrirna orodja, so sporočili s centra.

Globalna iniciativa No More Ransom omogoča žrtvam izsiljevalskih virusov povrnitev njihovih dokumentov brez plačila, so še sporočili iz centra SI-CERT, ki je partner projekta NoMoreRansom.org.

Portal preveden že v 14 jezikov

Spletni portal No More Ransom je pobuda nizozemske policije, Europola ter podjetij Intel Security in Kaspersky Lab. Glavni cilj partnerjev je pomagati žrtvam izsiljevalskih virusov, da znova pridobijo dostop do svojih podatkov brez plačila odkupnine kriminalcem. K projektu No More Ransom so pristopili številni partnerji z vsega sveta, spletni portal je zdaj preveden že v 14 jezikov, po novem tudi slovenščino, in ponuja skupaj 39 različnih orodij za dešifriranje.

Od decembra 2016 so brezplačna orodja, ki so objavljena na portalu, 10.000 žrtvam napadov omogočila povrnitev zašifriranih dokumentov brez plačila odkupnine, so še sporočili iz centra SI-CERT.

Glavno vodilo: previdnost

SI-CERT ob tem še vedno svetuje, naj bosta glavno vodilo uporabnikom previdnost pri odpiranju priponk in ustrezna varnostna kopija pomembnih dokumentov, saj je to najzanesljivejši način, da si ob okužbi povrnejo svoje dokumente.

Po podatkih iniciative število žrtev izsiljevalskih virusov skokovito narašča in je v obdobju med aprilom 2015 in marcem 2016 doseglo 718.000, kar pomeni 5,5-kratno povečanje glede na primerljivo obdobje v letih 2014 in 2015

T. K. B.