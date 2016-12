Facebook bo začel preverjati in označevati lažne novice

Facebook prevzema odgovornost glede širjenja lažnih novic

16. december 2016 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetje Facebook bo na svojem družbenem omrežju začelo označevati lažne novice, pri tem pa mu bodo pomagali uporabniki in zunanje organizacije, ki bodo preverjali sumljive vsebine.

Facebook se tako odziva na poplavo kritik o širjenju lažnih novic na tem omrežju pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. Kot poroča britanski Guardian, bodo bralci Facebook lahko opozorili na morebitne lažne novice, podjetje pa bo opozorila preneslo zunanjim organizacijam, ki bodo preverile dejstva. Če bo dovolj uporabnikov novico označili za lažno, jo bo družbeno omrežje posredovalo petim organizacijam (ABC News, tiskovna agencija AP, FactCheck.org, Politifact in Snopes). Te organizacije za preverjanje ne bodo plačane.

Če novica ne bo prestala preverjanja dejstev, bo označena s pripisom "sporna glede na zunanje preverjanje dejstev", kadar koli se bo pojavila na omrežju. Uporabniki bodo nato lahko kliknili na povezavo, kjer bo ponujena razlaga, zakaj je novica sporna. Če jo bo hotel uporabnik ali uporabnica vseeno deliti, bo prejel oziroma prejela še eno opozorilo o njeni (ne)zanesljivosti.

Facebook je sporočil, da jim je pomembno, da so novice, ki jih ljudje vidijo na njihovem omrežju "avtentične in smiselne".

Pozorni na znake

Še ena sprememba se bo nanašala na prepoznavanje novic, ki jih bolj delijo ljudje, ki so prebrali le njihove naslove, kot ljudje, ki so prebrali celotno besedilo. "Ugotovili smo, da če po branju celotnega članka ljudje ta članek veliko manj delijo, je to morda znak, da je članek na neki način ljudi zavajal," sporočajo iz Facebooka.

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je zapisal, da ima to podjetje "večjo odgovornost" do javnosti, kot biti le tehnološko podjetje, še poroča Guardian.

Odločitev o preverjanju in označevanju lažnih novic pomeni preobrat glede na Zuckerbergovo izjavo 12. novembra, nekaj dni po zmagi Donalda Trumpa, ko je dejal: "Menim, da moramo biti zelo pazljivi, da sami ne postanemo tisti, ki odločajo o resnici."

B. V.