Facebook in Twitter odstranila profile, domnevno povezane z Iranom in Rusijo

Facebook in Twitter sodelujeta z ameriško in britansko vlado

22. avgust 2018 ob 11:53

Washington - MMC RTV SLO, STA

Podjetji Facebook in Twitter sta sporočili, da sta zaradi "neverodostojnega" ali "manipulativnega" vedenja suspendirala ali odstranila profile, domnevno povezane z Iranom in Rusijo.

Po besedah ustanovitelja in izvršnega direktorja Facebooka Marka Zuckerberga so kot "zavajajoče" prepoznali več kot 650 strani in skupin na Facebooku. Twitter je medtem sporočil, da so suspendirali 284 profilov, ki naj bi bili povezani z Iranom.

Facebook je sporočil, da je po preiskavi, ki je trajala "več mesecev", odkril več profilov, ki so kazali "neverodostojno vedenje", izvirali pa naj bi iz Irana in Rusije. Iz spletnega velikana so sporočili, da je namen prepovedi takšnega vedenja ohranjanje zaupanja med uporabniki omrežja.

Facebookova preiskava še poteka, iz podjetja pa medtem sporočajo, da naj bi bili tarča kampanje ljudje na Bližnjem vzhodu, v Latinski Ameriki, Veliki Britaniji in ZDA.

Očitki o iranski propagandi

Podjetja, ki upravljajo družbena omrežja, so prejela informacije od podjetja za kibernetsko varnost FireEye, ki naj bi razkrila, da je več profilov promoviralo iransko propagando. Facebook je te profile, vključno s 76 na Instagramu, povezal z iranskimi državnimi mediji.

Dodatno "zavajajoče vedenje" je podjetje povezalo tudi z Rusijo, a naj bi te dejavnosti ne bile povezane s prej omenjenimi, povezanimi z Iranom.

Nekatere strani, ki datirajo v leto 2011, so imele vsebine o bližnjevzhodni politiki v arabščini in farsiju, širile pa so tudi vsebine o politiki v Veliki Britaniji in ZDA v angleščini, sporoča Facebook.

Sledili mnenju ameriške vlade

Facebook je odstranil tudi profile, za katere je ameriška vlada dejala, da so povezane z ruskimi vojaškimi obveščevalnimi službami. Facebook je svoje ugotovitve delil z ameriško in britansko vlado.

Medtem je Twitter sporočil, da je analiza več profilov kazala na "koordinirano manipulacijo".

Microsoft: Preprečili smo napad

Kot poroča BBC, je do tega prišlo dan po tem, ko je ameriško podjetje Microsoft sporočilo, da je preprečilo kibernapad ruskih hekerjev na ameriške konservativne skupine. Microsoft je prejšnji teden tako zaprl šest lažnih spletnih domen, ki jih je vzpostavila hekerska skupina Fancy Bear, ki jih nadzoruje ruska obveščevalna služba GRU.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je vpletenost Rusije zavrnil. "Ne razumemo, kaj ima ruska vojaška obveščevalna služba s tem. Na čem temeljijo te resne obtožbe?" je vprašal.

B. V.