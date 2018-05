Facebook letos izbrisal že več kot pol milijarde spornih računov in objav

Štirje odstotki spornih vsebin jim uidejo skozi mrežo

16. maj 2018 ob 09:02

New York - MMC RTV SLO, STA

Facebook je v torek objavil, da je v prvem četrtletju letošnjega leta izbrisal 583 milijonov spornih računov in objav. Največ dela ima s spolnostjo, največ težav mu povzročata ironija in sarkazem.

Čeprav Facebook sproti blokira milijone poskusov odpiranja lažnih računov in objav, delo na tem področju ne bo nikoli končano. Družbeno omrežje opaža, da jim do štiri odstotke spornih vsebin uide skozi mrežo, kar je verjetno le številka, ki jo Facebook priznava.

Pri Facebooku sicer zatrjujejo, da so 100-odstotno uspešni v blokadah neželenih sporočil oziroma t. i. "spama". V prvem letošnjem trimesečju so tako odstranili 837 milijonov takšnih sporočil.

Umetna inteligenca ne razume sarkazma in ironije

Pri lovu na objave spolnosti, nasilja, sovražnega govora ali teroristične propagande Facebooku pomaga umetna inteligenca, s pomočjo katere so zaznali 3,4 milijona takšnih objav. Sami so na ta način zaznali 85,6 odstotka tovrstnih objav, še preden so nanje opozorili uporabniki.

Najslabše jim gre pri sovražnem govoru, kjer umetna inteligenca odpove, saj ne zaznava sarkazma ali ironije in šal. Tudi več kot 3000 zaposlenih, ki se s tem ukvarjajo pri Facebooku, ni zelo uspešnih, saj so zaznali le 38 odstotkov tovrstne vsebine, na drugo pa so jih morali opozoriti uporabniki.

Facebook ima največ dela s spolnostjo

Pri objavah, ki zadevajo spolnost, je Facebook bolj papeški od papeža, prihajalo je celo do blokade umetniških del, kot je kip Willendorfske Venere. S spolnostjo imajo pri Facebooku tudi sicer največ dela, saj so ujeli 21 milijonov spornih objav, kar je sicer le 0,1 odstotka vseh vsebin, ki jih vidi več kot dve milijardi uporabnikov Facebooka.

Facebooku je uspelo ujeti tudi 1,9 milijona primerov teroristične propagande, kar je 73 odstotkov več kot v zadnjih treh mesecih 2017. Spornih objav je menda le malo oziroma od vsakih 10.000 naj bi jih bilo v prvem četrtletju le tja do 27. Facebook ukrepa z izbrisi, opozorili in v skrajnih primerih z obveščanjem policije.

Z lovom na sporne objave se bo pri Facebooku kmalu ukvarjalo 7500 zaposlenih, saj jih nameravajo za ta namen zaposliti še 3000.

La. Da.