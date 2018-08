Foto: 15.000 galaksij na eni sami Hubblovi fotografiji

15 tisoč galaksij. Vsaka vsebuje desetine ali stotine milijard zvezd, večina zvezd ima najbrž vsaj en planet. Kakšna je možnost, da se na nobenem izmed njih ni razvilo življenje, nastala civilizacija ...? Posnetek je nastal v okviru projekta HDUV in vsebuje severno polje prejšnega projekta GOODS. Posnetek je mozaik, je pa 14-krat večji od Hubblovega Ultra globokega polja v ultravijolični svetlobi, nastalega leta 2014. Polnoločljivostna inačica, v kateri so vidne vse podrobnosti, je na voljo na povezavi znotraj besedila. Polje se nahaja v severnem delu ozvezdja Veliki medved. Foto: NASA, ESA, P. Oesch (University of Geneva), and M. Montes (University of New South Wales)