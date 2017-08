Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto, video: "Spiritualen, vznemirljiv" sončni mrk opazovalo milijone ljudi

Pri nas mrka ni bilo

22. avgust 2017 ob 11:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Milijoni Američanov so na ozkem pasu od zahodne do vzhodne obale prvič po letu 1918 skoraj dve uri opazovali popolni sončni mrk. Zbrali smo prgišče fotografij in videoposnetov tega spektakularnega nebesnega dogodka.

Luna je začela prekrivati sončne žarke v ponedeljek ob 19.16 po srednjeevropskem času v Lincoln Cityju v državi Oregon in brzela 4200 kilometrov daleč v pasu, širokem okrog 100 kilometrov. Mrk se je končal od 20.47 po srednjeevropskem času pri Charlestonu v Južni Karolini, prešel pa je 14 ameriških zveznih držav.

Temperatura je med mrkom padla za nekaj stopinj, sončna korona pa je bila vidna kot žareč obroč okrog Meseca. Ljudje, ki so si popolni mrk ogledali na obali, so doživetje opisali kot spiritualno, vznemirljivo in šokantno.

Vreme je bilo skoraj za celoten trak ugodno in mrk je bil povsod lepo viden. Najdlje je trajal v narodnem parku zvezne države Illinois Shawnee, in sicer dve minuti in 44 sekund.

Ameriške televizije so bile polne nasvetov vsem, ki se bodo zazrli v nebo. Posebna očala za opazovanje sončnega mrka so bila skorajda vsepovsod razprodana, ekonomisti pa ocenjujejo, da bo mrk ZDA stal več kot 700 milijonov dolarjev v izgubljenih urah dela, saj so za trenutek delo odložili skoraj vsi in zrli v nebo. O težavah v prometu na poteh proti območjem, kjer je bil za dve minuti viden popolni mrk, pa so poročali že dneve pred dogodkom.

Popolni sončni mrk lahko v Sloveniji pričakujemo šele 3. septembra 2081. Opazovati ga bo mogoče štiri minute in šest sekund, kar je dlje kot ob tokratnem dogodku v ZDA.

Mrk je v središče zanimanja vrnil Bonnie Tyler in njeno uspešnico Total Eclipse of The Heart, ki jo je med mrkom tudi izvedla; a ne le njo, temveč tudi popevko ansambla Iron Maiden - Total Eclipse.

Galerija fotografij in videoposnetkov dogodka spodaj.

Video 1: Hopkinsville, Kentucky, ZDA



Video 2: Oregon, ZDA



Video 3: Great Smoky Mountains, ZDA



Video 4: Med dogodkom je sončno ploskev vizualno prečila Mednarodna vesoljska postaja



Video 6: Pogled z Mednarodne vesoljske postaje na planet



Fotogalerija. Priporočamo ogled v celozaslonskem načinu. Za mobilne uporabnike: posamezne fotografije so lahko večje od 1 MB.

Popolni Sončev mrk 2017 Med popolnim mrkom vidno zasije korona. Foto: NASA/Bill Ingalls Popolni Sončev mrk 2017 Priprave na fotografiranje pri Nasinem centru Johnson, Houston. Foto: Nasa Popolni Sončev mrk 2017 Učinek t. i. camere obscure oz. luknjičarke skozi listje drevesa pomnogoteri podobe Sonca spodaj. Foto: Nasa Sončev mrk 2017 Caracas, Venezuela. EPA/Cristian Hernandez Popolni Sončev mrk 2017 Množica na Floridi. Foto: EPA/CRISTOBAL HERRERA Sončev mrk 2017 Opazovanje z varilnim steklom v Nikaragvi. Sončev mrk 2017 Foto: NASA/Aubrey Gemignani Popolni Sončev mrk 2017 Sonda SDO v geostacionarni orbiti (35.000 kilometrov višine), namenjena opazovanju Sonca, je tudi prispevala. Posnetek je v skrajni ultravijolični svetlobi. Foto: Nasa/SDO Popolni Sončev mrk 2017 Posnetek SDO-ja v sosednjih valovnih dolžinah. Popolni Sončev mrk 2017 Delni mrk. Banner, Wyoming, ZDA. Popolni mrk je namreč doživela le 112 kilometrska črta prek države. Popolni Sončev mrk 2017 Zadnji žarki pred popolnim mrkom. Madras, Oregon, ZDA. Foto: NASA/Aubrey Gemignan Popolni Sončev mrk 2017 T. i. učinek diamantnega prstana nastane zaradi razrvanega površja Meseca. Foto: NASA/Aubrey Gemignani Popolni Sončev mrk 2017 Ko Mesec povsem prekrije ploskev, takrat korona zares zažari. Popolni Sončev mrk 2017 Delni mrk nad jezerom Ross, Washington. Foto: Nasa Popolni Sončev mrk 2017 Pogled z ISS-ja. Foto: Nasa/Randy Bresnik Popolni Sončev mrk 2017 ISS Pogled z ISS-ja. Foto: Nasa Popolni Sončev mrk 2017 Foto: Nasa Popolni Sončev mrk 2017 ISS Foto: Nasa Popolni Sončev mrk 2017 Še z drugega konca. Drobna pojava na sredini je namreč Mednarodna vesoljska postaja. Foto: NASA/Bill Ingalls Sončev mrk 2017 Delni mrk nad spomenikom v Washingtonu. Foto: EPA/JIM LO SCALZO Sončev mrk 2017 V Washingtonu sta si delni mrk ogledala predsednik ZDA in prva dama ZDA. Sončev mrk 2017 Španija oz. zahod Evrope je bil deležen le malce "odgriznjenega" Sonca. Foto: EPA/LAVANDEIRA JR.

Aljoša Masten