Francija pred volitvami s Facebookom v boj proti lažnim novicam

Vzpon lažnih novic med ameriškimi predsedniškimi volitvami

6. februar 2017 ob 16:39

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Francoski novinarji so se povezali s Facebookom in Googlom, da bi se s skupno pobudo in sistemom bojevali proti lažnim novicam, ki so se razmahnile po spletu. Mediji so pred aprilskimi predsedniškimi volitvami še posebej previdni ob tovrstnih zgodbah, ki lahko močno škodijo ne samo ugledu kandidatov, ampak tudi ugledu medijev.

Kot so sporočili s Facebooka, bodo zato sodelovali s 17 vodilnimi francoskimi medijskimi organizacijami, vključno s tiskovno agencijo Agence France Presse (AFP) ter časopisoma L'Express in Le Monde, da bi zagotovili, da vse lažne novice čim prej označijo kot take. V ZDA že večina ljudi do novic dostopa prek družabnih omrežij, ne pa prek klasičnih medijev, ta delež pa vztrajno raste tudi v Evropi.

CrossCheck, kot se imenuje projekt, deluje tako, da uporabniki Facebooka "naložijo" novice in podatke, za katere menijo, da so lažni, povezave se naložijo znotraj portala, do njih pa imajo dostop organizacije, ki jih takoj preverijo. Če dva partnerska medija novico potrdita kot lažno, bo to takoj razvidno na časovnicah uporabnikov. S tem naj bi francoskim volivcem pomagali, da si "osmislijo, komu in čemu zaupati na spletu".

Le Monde je CrossCheck označil za "eksperiment", že prejšnji teden pa je na svoji strani uvedel novo orodje, Decodex, s katerim lahko bralci preverjajo zanesljivost podatkov na spletu. "V digitalnem svetu, kjer je sledljivost podatkov pogosto begajoča ali celo namerno popačena, bomo vsem omogočili verodostojno preverjanje virov," so zapisali v časopisu.

Lažne novice in ZDA

Na Facebook že od ameriških predsedniških volitev novembra lani letijo očitki, da ne stori dovolj, da bi preprečil objavo lažnih podatkov, zato je to priljubljeno družabno omrežje zdaj vzpostavilo ukrepe, s katerimi naj bi v prihodnje to preprečili. Javnost namreč skrbi, da bi ljudje lahko širili lažne novice na Facebooku tudi pred francoskimi volitvami, v katerih je retorika zaradi močne kandidature skrajno desne Marine Le Pen podobno razgreta kot med ameriškimi.



Facebook je sporočil, da bodo njihovi uporabniki v ZDA zdaj lažje opozarjali na lažne članke, ko naletijo na njih na svoji časovnici, poleg tega pa bo pristnost zgodb preverjal v sodelovanju z organizacijami, kot so ABC News, AP in spletna stran Snopes, ki se ukvarja posebej s preverjanjem verodostojnosti objavljenih podatkov.

Prejšnji mesec je Facebook vzpostavil pobudo proti lažnim novicam tudi v Nemčiji, kjer so vladni predstavniki izrazili zaskrbljenost, da bi lažne novice in sovražni govor na spletu lahko vplivali na septembrske parlamentarne volitve, na katerih se kanclerka Angela Merkel poteguje za četrti mandat.

Predsednik ZDA Donald Trump je vzpon lažnih novic na spletu naglo izkoristil v svojo korist in danes kot "lažne novice" označuje vse, ki mu niso všeč. Nazadnje je kot lažni medij označil New York Times.

K. S.