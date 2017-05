Google Maps bo reševal mejni spor med Afganistanom in Pakistanom

Območje že dalj časa jabolko spora

9. maj 2017 ob 13:33

Kabul - MMC RTV SLO

Pakistan in Afganistan nameravata uporabiti Google Maps za pomoč pri reševanju mejnega spora, ki je prejšnji teden privedel do smrtonosnih spopadov, v katerih je bilo ubitih najmanj osem civilistov z obeh strani.

Spopadi so izbruhnili v petek, ko je pakistanska ekipa za popis v spremstvu vojakov obiskala sporne vasi vzdolž južne meje.

Pakistan je svojo 2.414 kilometrov dolgo mejo z zahodno sosedo podedoval leta 1947, ko se je osamosvojil od Velike Britanije, a Afganistan je nikdar ni formalno priznal. Uradni afganistanski zemljevidi odražajo t. i. Durandovo linijo, a številni nacionalisti menijo, da bi morala meja potekati po reki Ind, ki teče skozi Pakistan in po kateri je ime dobila Indija. "Geodetsko raziskavo bodo izvedli predstavniki uradov za geološke raziskave obeh držav, pri tem pa si bodo pomagali tudi z Google Mapsom," je za AFP povedal predstavnik pakistanskih varnostnih sil.

Abdul Razek, policijski načelnik province Kandahar na jugu Afganistana, pa: "Po pogajanjih sta se obe strani strinjali, da je treba izvesti geološko raziskavo. Tehnične ekipe obeh držav bodo uporabljale navigacijski sistem in aplikacijo Google Maps, pa tudi druga sredstva, da bi se dokopale do odgovora."

Googlova politika mapiranja

Google se mora pri prikazovanju zemljevidov ravnati po lokalnih zakonodajah posameznih držav. Googlovi podatki so običajno zelo točni in v pomoč, a se razlikujejo glede na državo, iz katere zemljevid gledaš. Tako Googlova indijska stran denimo prikazuje celoten Kašmir pod Indijo, medtem ko v Pakistanu stran prikazuje mednarodno priznano mejo, označeno s črtkasto črto, s čimer označuje, da gre za sporno mejo.

Leta 2010 se je Google zapletel v spor, zaradi katerega sta Nikaragva in Kostarika na svojo mejo poslali vojsko in oboroženo policijo. Nikaragovski poveljnik je v intervjuju za kostariški časopis La Nación citiral Googlovo različico zemljevida oz. meje, s čimer je upravičil vdor na sporno območje v Kostariki. Google je pozneje sporočil, da so storili napako, in svoj zemljevid popravil v različico, ki jo priznava tudi ameriški State Department, piše AFP.

Lani je Pakistan skušal z jarki in ograjo okrepiti tradicionalno precej prepustno mejo z Afganistanom, a se je Kabul na poskuse odzval sovražno. Etnični Paštuni, ki živijo na območju, meji nikdar niso posvečali veliko pozornosti, tako da imajo vaščani, ki živijo na meji, mošeje in hiše z enimi vrati v Pakistanu, drugimi pa v Afganistanu. V nedeljo so pakistanske sile zaostrile svojo retoriko, ko so sporočile, da so ubile "več kot 50 vojakov" v obmejnih spopadih prejšnji teden - trditev, ki jo je Kabul naglo zavrnil in sporočil, da so izgubili "samo" dva vojaka.

K. S.