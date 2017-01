Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pilotno testiranje ure, ki je zadnji korak pred prihodom na tržišče, bo končano čez pol leta. Kupcem bo nato na voljo po ceni med 100 in 200 evrov. Foto: Institut Jožef Stefan Ura je enostavna za uporabo, je poudaril vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS-ju Matjaž Gams. Foto: Institut Jožef Stefan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

IJS razvil pametno uro, ki bo v veliko pomoč starejšim

Ura IN LIFE podaljšuje samostojno življenje

20. januar 2017 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pametna ura IN LIFE z uporabo novih podpornih tehnologij, naprednih algoritmov in storitev starejšim omogoča in podaljšuje samostojno življenje, so sporočili z Instituta Jožef Stefan, kjer so uro razvili.

Ura ima deset funkcij, med drugim skrbi za varnost in udobje uporabnika, omogoča samodejni klic na pomoč v primeru padca, klic na pomoč s pomočjo posebnega gumba, lociranje uporabnika v primeru nevarnosti in pošiljanje opomnikov.

Sistem IN LIFE povezuje starejše in njihove skrbnike ter pomaga pri komunikaciji in razporejanju oskrbe. Primeren je za starejše, ki bi želeli dlje časa ostati v domačem okolju, za uporabnike, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih, in za uporabnike v domovih starejših občanov, je na predstavitvi v Domu starejših občanov Fužine povedal vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS-ju Matjaž Gams.

Dodal je, da ima ura preproste funkcije, ki ne potrebujejo posebnih znanj, ena najpomembnejših funkcij je po Gamsovih besedah zaznavanje poškodb. Ob padcu ali podobni nesreči ura samostojno pokliče na pomoč, torej obvesti sorodnika ali klicni center, ki ga upravlja partner projekta - podjetje Doktor24.

Ura je odgovor na povečan delež starejših

Kot so pojasnili na IJS-ju, je ura odgovor na povečan delež starejših, ki zaradi starosti in zdravstvenih težav ne morejo živeti samostojno.

Pametna ura IN LIFE je nastala v okviru mednarodnega projekta IN LIFE, ki poteka pod okriljem osrednjega evropskega raziskovalnega programa Obzorje 2020 in katerega cilj je razvoj podpornih tehnologij in storitev, ki bodo starejšim omogočale in podaljšale samostojno življenje.

Raziskovalci na odseku za inteligentne sisteme IJS-ja so na svetovnem tekmovanju iz prepoznavanja aktivnosti EvAAL prejeli prvo nagrado.

Sa. J.