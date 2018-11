Dodaj v

In naslov najhujšega leta v zgodovini človeštva dobi ...

Sredino šestega stoletja bi bilo najbolje pozabiti

22. november 2018 ob 11:49

Nottingham - MMC RTV SLO, STA

Se vam zdi, da imate ta hip veliko razlogov za pritoževanje? Lahko bi bilo veliko huje, v letu 2018 "se nam vsaj ni treba spopadati s kugo, medtem ko zmrzujemo zaradi oblaka vulkanskega prahu, ki zakriva sonce".

Skupina zgodovinarjev in drugih znanstvenikov je ugotovila, da je sredina šestega stoletja vsekakor tisto obdobje za človeštvo, ki bi ga bi bilo najbolje pozabiti. Leto 536 so določili kot začetek najhujših dogodkov v zgodovini človeštva. Začelo se je z izbruhom vulkana na Islandiji, sledila je bubonska kuga, povzema ameriška medijska mreža CNN.

Izbruh vulkana in nato še kuge sredi šestega stoletja je povzročil gospodarsko nazadovanje v Evropi, ki je trajalo več kot 30 let. Foto: EPA

Znanstveniki so namreč ugotovili, da je izbruh vulkana pred skoraj 1.500 leti povzročil ogromen oblak pepela nad severno poloblo, ki se je zaradi tega znašla v temi. Posledično je prišlo do padca temperatur ozračja ter slabe letine in lakote, je dejal eden od vodilnih avtorjev raziskave, profesor Christopher Loveluck z britanske univerze v Nottinghamu.

Obširneje o temi: K selitvi Slovanov, kugi in propadu kraljestev naj bi prispevali ognjeniki ter antična ledena doba



Hkrati so znanstveniki ugotovili, da najhujšega z izbruhom vulkana in njegovimi posledicami takrat še ni bilo konec. Premraženo in lačno prebivalstvo Vzhodnega rimskega cesarstva je nato leta 542 prizadela še bubonska kuga.

Kuga v sodobnem svetu k sreči ni več zdravstvena grožnja. Foto: EPA

Skupina pod vodstvom zgodovinarja Lovelucka je v sodelovanju z glaciologom Paulom Mayewskim z Inštituta za podnebne spremembe na univerzi Maine v Oronu v ZDA identificirala vir pepelnatega oblaka. Analizirali so vzorce ledu z ledenika Colle Gnifettio v švicarskih Alpah in na podlagi tega ugotovili onesnaženost ozračja za več kot 2000 let nazaj. Izsledke svoje študije so objavili prejšnji teden v britanski arheološki reviji Antiquity.

Izbruh vulkana in nato še kuge je povzročil gospodarsko nazadovanje v Evropi, ki je trajalo več kot 30 let, vse do leta 575, ko se pojavijo prvi znaki okrevanja, navaja Loveluck. Dokaze za to so znanstveniki prav tako našli v vzorcih ledu. Vsebnost zlata in srebra namreč dokazuje, da je znova prišlo do povpraševanja po novih kovancih, ko se je leta 640 začela hitra gospodarska rast na območju Evrope.

"Imamo dokaze o popolni gospodarski preobrazbi med letoma 640 in 660," je dejal Loveluck. "Morda mislimo, da imamo v letu 2018 veliko razlogov za pritoževanje, a se nam vsaj ni treba spopadati s kugo, medtem ko zmrzujemo zaradi oblaka vulkanskega prahu, ki zakriva sonce," je še dodal britanski zgodovinar.



A. K.