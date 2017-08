Iz človeškega zarodka uspešno odstranili bolezenski gen

Poudarki Zarodek živel le nekaj dni

2. avgust 2017 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriški znanstveniki so uspešno spremenili DNK človeškega zaroda. Iz njega so odstranili gen, ki povzroča usodno srčno napako - hipetrofično kardiomiopatijo.

S to metodo bi lahko lajšali življenje neposrednim potomcem ljudi z nesrečno gensko mutacijo, pa tudi polagoma preprečevali širjenje malevoletnih genov znotraj človeštva, poroča Reuters. Izidi so objavljeni v znanstveni publikaciji Nature. Izvedli so ga na oregonskem institutu (OHSU) v sodelovanju s korejskim institutom Salk, pri tem pa uporabili revolucionarno metodo urejanja dednine, poimenovano CRISPR.

Predtem so metodo na človeških zarodkih že uporabili kitajski znanstveniki, a ne povsem uspešno.

Ameriški znanstveniki so v tem primeru koristili inačico CRISPR-Cas9. Gre za neke vrste molekularne škarje, ki izrežejo željene dele genoma in jih nadomestijo z nečem drugim, bolj zaželjenim. "Dokazali smo, da je možno popravljati mutacije znotraj človeškega zarodka, varno in dokaj učinkovito," je dejal Juan Carlos Izpisua Belmonte, soavtor študije in profesor na institutu Salk.

Komponente za popravljanje genoma so vnesli skupaj s spermo že med procesom laboratorijske osemenitve. Semenčice so pridobili od moškega s prirojeno gensko okvaro za hipertrofično kardiomiopatijo. Donirana jajčeca so bila zdrava.

Ugotovili so, da je zarodek uporabil zdrave kopije gena in z njimi popravil mutirane izseke.

Pomembno je tudi, da človeško poseganje ni povzročilo stranskih učinkov drugje po genomu, kar je eden večjih nevarnosti oziroma pomislekov glede metode. No, vsaj raziskovalna skupina jih ni zaznala.

Tehnika vseeno ni popolnoma odstranila nevarne mutacije. Delež popravljenih embrijev je iz naravnih 50 odstotkov povečala na 74 odstotkov.

Zarodki so se razvijali le nekaj dni.

Raziskovalci so opozorili, da do polne varnosti metode še veliko manjka, posledično pa tudi še ni primerna za klinično rabo. A če bo uspešno razvita, utegne zdraviti oziroma preprečevati okoli 10.000 bolezni, ki jih povzročajo genski defekti.

Hipetrofična kadriomiopatija oz. povečano srce prizadane 1 na 500 ljudi. Je poglavitni vzrok nenadne smrti pri mladih, navidez povsem zdravih atletih.

Etična in druga opozorila

ZDA so do zdaj povsem prepovedovale tovrstne postopke na zarodkih. Toda Ameriška Nacionalna akademija znanosti (NAS) je letos omehčala stališče in razrahljala omejitve na tem področju. Do zdaj je na njih trdno vztrajala zaradi etičnih bojazni glede oblikovanja potomcev po meri; pa tudi zaradi nevarnosti vnosa drugih neželenih mutacij v potomstvo.

"O tem zdaj niti približno ne razmišljamo. Naša raziskava je še vedno zelo, zelo osnovna v primerjavi s kompleksnostjo mehanizmov, ki jih narava izvaja že milijone in milijone let skozi evolucijo," je po poročanju Reutersa dejal Izpisua Belmonte.

11 organizacij, vključno z ameriškim Združenjem za genetiko človeka, izdalo seznam priporočil. V njih je odsvetovalo uporabo poseganja v genom, če je končni izid postopka spočetje in nosečnost; obenem pa podprlo raziskave, kakšne bi lahko bile potencialne klinične aplikacije.

Al. Ma.