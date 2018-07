Japonska sonda dosegla asteroid, 290 milijonov kilometrov oddaljen od Zemlje

Po predvidevanjih bo na Zemljo leta 2020 vrgla kapsulo z vzorci

27. junij 2018 ob 18:52

Tokio - MMC RTV SLO

Japonska sonda Hajabusa 2 je po več kot triletnem potovanju dosegla cilj - asteroid Rjugu. Na njem bo predvidoma ostala leto in pol in v tem času zbirala vzorce skal in zemlje ter kapsulo z njimi odvrgla nazaj na Zemljo.

Sondo Hajubusa 2 (v japonščini sokol selec) so iz japonskega vesoljskega središča Tanegašima izstrelili konec leta 2014. Njen namen je preučevati asteroid, ga obstreljevati, nanj spustiti tri sondice, z njega pobrati neokrnjen vzorec materiala in ga prinesti nazaj na Zemljo. Je naslednica misije Hajabusa, ki je leta 2005 krožila okoli Itokave, pri tem opravila prvi pristanek na asteroidu v zgodovini in tudi prinesla prvi vzorec tega tipa vesoljskega telesa nazaj na Zemljo.

900 metrov širok asteroid Rjugu je diamantne oblike, piše BBC. Od Zemlje je oddaljen okoli 290 milijonov kilometrov. "Natančnost srečanja sonde in asteroida je primerljiva s tem, da bi iz Japonske zadeli 6-centimetrsko tarčo v Brazilijo," je pred uspešnim pristankom zapisala japonska ekipa. "Najprej bomo zelo podrobno preučili površje asteroida, nato pa se bomo odločili, kje pristati. Takrat bomo dobili prvi material z asteroida," je dejal vodja odprave Makoto Jošikava.

Jame, kraterji in skale

Hajabusa 2 je že pred pristankom na asteroidu pošiljala na Zemljo fotografije, iz katerih je bilo mogoče razbrati obliko tarče. Rjugu so znanstveniki z japonske vesoljske agencije Jaxa primerjali z japonskimi cmoki. Na njem je mogoče razbrati jame, kraterje in skale.

Hajabusa 2 bo pri tarči predvidoma ostala leto in pol. Konec leta 2019 naj bi se odpravila nazaj in Zemljo dosegla točno 12 mesecev kasneje, ko bo proti tlom odvrgla kapsulo z vzorci. Vzorci z asteroida so pomembni, saj nam bodo ponudili vpogled v nastanek in razvoj našega sončnega sistema. Asteroidi so namreč ostanki materialov, ki so pred več kot štirimi milijardami let oblikovali sončni sistem.

Avgusta na asteroidu še ameriška misija

V teku je tudi ameriška misija pristanka na asteroidu. Sonda Osiris-Rex naj bi po napovedih na asteroidu 101955 Bennu pristala avgusta.

Jaxa spada med najpomembnejše svetovne vesoljske agencije in se lahko pohvali z nekaj odmevnimi dosežki. Japonska je peti narod, ki je poslal sondo k drugemu planetu, četrti, ki je spravil satelit v vesolje (Ōsumi); tretji s poslano sondo v globoko vesolje (Sakigake) in spet tretji pri raziskovanju Meseca (Hiten). Po drugi strani ima tudi zelo veliko ponesrečenih misij. Predvidoma letos jeseni se začne misija BepiColombo. V njenem okviru bosta Evropska vesoljska agencija (Esa) in Jaxa družno raziskovali Venero.

A. P. J.