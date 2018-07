Jelinčič: Akos nezakonito podeljuje frekvence za mobilno telefonijo 5G

Agencija obtožbe zavrača

26. julij 2018 ob 18:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič je opozoril na po njegovem mnenju nezakonito delovanje agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos).

Agencija se intenzivno ukvarja s podelitvijo mobilnih frekvenc, ki sploh še niso proste, da bi "omogočila še zadnje zaslužke interesnim skupinam, ki verjetno stojijo za SMC-jem", je predsednik SNS-a Zmago Jelinčič dejal na medijski konferenci. Po njegovih ocenah je pri podelitvi frekvenc v pasu 700 megahercev v igri od 40 do 65 milijonov evrov. "Vse kaže, da se mudi, da se frekvence podelijo na sumljiv način, še preden se sestavi nova vlada," je dejal.

Po njegovih navedbah je treba ponoviti postopek sprejemanja strategije upravljanja radiofrekvenčnega spektra, saj da je bil izveden netransparentno in v nasprotju z veljavnim zakonom o elektronskih komunikacijah. Javna razprava namreč ni trajala 30 dni, temveč le 16.

"Še huje je to, da se je postopek izvedbe dražbe začel, še preden je bil objavljen osnutek strategije," je dejal. Poleg tega je agencija po njegovih besedah skrivala prejete pripombe na strategijo. Agencija bi morala tudi objaviti, kako so bila mnenja in pripombe upoštevani. "Sprašujem se, čemu hitenje, ko pa so frekvenčni pasovi še najmanj do leta 2020 zasedeni s strani sosednjih držav," je dodal.

V strategiji, kot še navaja, je zapisano, da se bodo frekvence podelile na razpisu za testne namene, vendar pa zakon o elektronskih komunikacijah sploh ne predvideva takšnega razpisa. Neobičajno se mu tudi zdi, da naj bi v testnem razpisu določili obveznost nacionalnega pokrivanja, medtem ko naj bi zakon omogočal testno pokrivanje samo na omejenem območju.

Akos: Podelitve bodo transparentne

Akos je za Slovensko tiskovno agencijo zavrnil očitke, da bo agencija brez ustrezne javne razprave in v nezakonitih rokih podelila frekvence za mobilno tehnologijo 5G, saj samega postopka javnega razpisa z javno dražbo še ni začela. Prav tako zavračajo navedbe, da je bil postopek sprejemanja strategije upravljanja radiofrekvenčnega spektra nezakonit, postopek pa netransparenten.

"Agencija se že vse od zaključka prve javne dražbe frekvenc za mobilne tehnologije v letu 2014 pripravlja na izvedbo javnega razpisa z javno dražbo za podelitev frekvenc v pasu 700 MHz. Ker ni bilo interesa operaterjev, je priprave začasno ustavila. Junija lani je objavila izhodišča za razpise frekvenc za mobilno tehnologijo in preverila interes operaterjev, nato pa je prejela tudi strateške usmeritve ministrstva za javno upravo," so navedli.

Akos ob tem pojasnjuje, da lahko skladno z zakonom o elektronskih komunikacijah podeli frekvence za testiranja za največ 90 dni, v primeru preizkusov novih tehnologij v okviru razvojnih projektov EU-ja pa za največ tri leta.

Postopek podelitve frekvenc na javnem razpisu bo, kot zagotavljajo, transparenten. "Pravočasna podelitev frekvenc v pasu 700 MHz operaterjem zagotavlja predvidljivo in stabilno okolje za razvoj omrežij in storitev, uporaba teh frekvenc pa bo omogočila večje prenosne hitrosti, s čimer se zasledujejo cilji Evropske digitalne agende," so dodali.

Al. Ma.