Kadite? Zaradi tega si morda želite še več kave.

25. februar 2017 ob 14:42

Bristol - MMC RTV SLO

Raziskovalci bristolske univerze predvidevajo, da kajenje vpliva na metabolizem, zaradi česar kadilci potrebujejo več kofeina kot nekadilci, da dosežejo enak učinek.



V raziskavo pivskih in kadilskih navad je bilo vključenih okoli 250.000 ljudi, ki jo je izvedel Marcus Munafò s sodelavci na univerz v Bristolu, poroča New Scientist. Raziskovalci so pridobili podatke iz britanskih, norveških in danskih biobank, ki vsebujejo podatke o genih, prehranskih navadah in življenjskih slogih preiskovancev. Pri tem jih je zanimala prav določena genska variacija, za katero je že bilo pokazano, da povečuje količino kajenja cigaret.



Ekipa je nato odkrila, da so ljudje s to gensko variacijo pili tudi več kave, a le, če so kadili. Posameznik ali posameznica ima lahko nič, eno ali dve kopiji te variacije, vsaka dodatna kopija pa je povezana s približno eno dodatno cigareto na dan. Izgleda pa tudi, da poveča vnos kave za 0,15 skodelice na dan. Če torej to ekstrapoliramo, bi količina 10 dodatnih cigaret glede na drugo osebo na dan pomenila dodatne 1,5 skodelice na dan, pojasnjuje Munafò. A takšna ekstrapolacija bi bila precej nezanesljiva, saj je količina nikotina odvisna od tipa cigaret in načina, kako jo nekdo pokadi, dodaja.



"Obstaja verjetnost, da nikotin pospeši razgradnjo kofeina. V primeru, da to drži, bi kadilci potrebovali večje količine kofeina, da dosežejo isti učinek," dodaja Munafò, ki dopušča, da sta kofein in nikotin povezana tudi skozi moč navade.



Se bo pa zdaj njegova ekipa osredotočila na preiskavo morebitne povezave med kofeinom in nikotinom in če morda ta vpliva na stopnjo težavnosti odvajanja od kajenja. Npr., če nekdo preneha s kajenjem, a nadaljuje s pitjem kave, bi lahko izkusil neprijetne stranske učinke in zaradi tega težje opustil škodljivo razvado.

A. Č.