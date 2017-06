Kibernetski virus "Ne-Petya" se še naprej širi - dosegel je Avstralijo

Ponudniki blokirali elektronski naslov za plačilo odkupnine

28. junij 2017 ob 07:20

Kijev, Washington, Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Svetovni kibernetski napad je najhuje prizadel vlado, banke in električno omrežje v Ukrajini, o napadih poročajo tudi iz Francije, Danske, ZDA in Avstralije. Kljub plačilu odkupnine se računalniki niso odklenili.

Avstralske oblasti so sporočile, da je kibernetski napad dosegel tudi tovarno čokolade Cadbury. Zaradi napada so v torek ustavili proizvodnjo, je sporočil sekretar sindikatov delavcev Avstralije John Short. Proizvodnja je do preklica ustavljena.

"Napad je klic za vsa avstralska podjetja, da redno skrbijo za varnostne kopije in nalagajo zadnje varnostne posodobitve," je poudaril avstralski minister za kibernetsko varnost Dan Tehan.

Po poročanju Guardiana je kibernetski virus povzročil resne motnje tudi v delovanju britanskega oglaševalskega velikana WPP, francoskega gradbenega podjetja Saint-Gobain in ruskega jeklarskega in naftnega podjetja Evraz ter Rosneft.

Na okuženih računalnikih, ki ob okužbi zamrznejo, se je izpisalo sporočilo, da napadalci zahtevajo za 300 dolarjev odkupnine v bitcoinih. Plačniki odkupnine naj bi potrdilo plačila poslali na elektronski naslov, ki pa so ga elektronski ponudniki blokirali, poroča Guardian.

"Ne bomo dopuščali nobenih zlorab svoje platforme," je v sporočilu na blogu objavil nemški ponudnik Posteo.

To pomeni, da za zdaj ni načina, da bi uporabniki sploh lahko plačali odkupnino.

"Ne gre za izkušenega napadalca," je medtem dejal Ryan Kalember, podpredsednik podjetja za kibernetsko varnost Proofpoint.

Napad se širi iz Ukrajine

Prvi napadi so bili odkriti v Ukrajini, kjer so motnje delovanja zaznali na računalnikih vlade, bank in električnega omrežja v Kijevu ter tudi na kijevskem letališču in podzemni železnici. Napad je onesposobil tudi sistem za merjenje sevanja v Černobilu, zato so morali zaposleni meritve na terenu opraviti ročno, še poroča Guardian.

Predtem je virus dosegel tudi živilsko podjetje Mondelez, danskega prevozniškega velikana AP Moller-Maersk in bolnišnični sistem v Pittsburghu v ZDA.

Analitiki skupine za kibernetsko varnost Kaspersky Lab ugotavljajo, da gre za "nov virus, ki ga še niso videli". Virus "Ne-Petja", kot so ga poimenovali, je prizadel 2.000 uporabnikov v Rusiji, Ukrajini, na Poljskem, v Franciji, Italiji, Veliki Britaniji, na Danskem, v ZDA in Avstraliji, še poroča Guardian.

Virus naj bi vključeval kodo "Eternal Blue", za katero strokovnjaki predvidevajo, da je bila ukradena od ameriške Agencije za državno varnost (NSA) in uporabljena tudi v zadnjem svetovnem napadu z virusom WannaCry.

Mednarodna policija Interpol se je prav tako vključila v preiskovanje. Podrobno nadzirajo razmere in se povezujejo z državami, ki jih je napad prizadel, so po poročanju BBC-ja pojasnili v izjavi.

J. R.