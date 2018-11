Kitajci razvili TV-voditelja s pomočjo umetne inteligence

Visoka tehnologija na Kitajskem naredila še en korak naprej

9. november 2018 ob 12:06

Peking - MMC RTV SLO

Kitajska državna poročevalska agencija Šinhua je predstavila najnovejše člane svoje redakcije: voditelje, razvite z umetno inteligenco (AI), ki bodo "neutrudno" poročali ves dan vsak dan z vseh koncev države.

Kitajske gledalce je ta teden pozdravila digitalna različica voditelja poročil na Šinhui.

Virtualni voditelj, ki so ga poimenovali Čju Hao, je nosil rdečo kravato in črtasto obleko, ob predstavitvi pa je pokimal in rahlo privzdignil obrvi. "Ne le, da vas lahko spremljam 24 ur na dan, 365 dni na leto. Lahko se tudi v neskončno skopiram in poročam z različnih prizorišč hkrati," je povedal Čju.

Šinhua je predstavila tudi angleško govorečega AI-voditelja. "Razvoj medijske industrije zahteva nenehne inovacije in globoko integracijo z mednarodnimi naprednimi tehnologijami ... Veselim se že, da vam bom lahko posredoval popolnoma novo izkušnjo podajanja novic," se je predstavil.

AI-voditelje je Šinhua razvila v sodelovanju s kitajskim brskalnikom Sogou, pri tem pa so si pomagali z napravo, ki se je naučila simulirati glas, obrazne gibe in geste resničnih voditeljev, da bi predstavili "življenjsko podobo, ne pa hladnega robota", navaja Šinhua.

Nadzor na vsakem koraku

Voditelji so svoj TV-prvenec doživeli med Svetovno spletno konferenco na Kitajskem, vsakoletnim dogodkom, ki naj bi bil nekakšen kitajski Davos za tehnični sektor, pa tudi platforma za kitajsko vizijo spleta in novih tehnologij.

In čeprav na Kitajskem najdemo nekatera največja tehnološka podjetja na svetu in okoli 800 milijonov spletnih uporabnikov, je kitajski splet eden najbolj nadzorovanih na svetu.

Opazovalce in kritike skrbi, da se Kitajska spreminja v digitalno policijsko državo, saj oblasti nadzirajo svoje državljane (predvsem aktiviste in etnične manjšine) z najnaprednejšo tehnologijo prepoznavanja šarenic in hoje.

"Strašljivo"

Po navedbah Šinhue AI-tehnologija ni omejena zgolj na vodenje TV-poročil. Sistem se lahko prilagodi različnim strankam v drugih industrijah. Voditelji poročil na Šinhui imajo že tako zelo malo manevrskega prostora, kar se tiče medijske svobode, z robotskimi voditelji pa bo to postalo samo še očitneje, poroča Guardian.

Tako je na Kitajskem enako število ljudi, ki so nad prvim AI-voditeljem impresionirani, kot tistih, ki so zaskrbljeni. "Malce strašljivo," je zapisal neki gledalec, drugi pa mu je odgovoril: "Res strašljivo."

K. S.