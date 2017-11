Kmalu bodo noseči tudi moški

Presaditev maternice in umetna oploditev

4. november 2017 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Presaditev maternice je medicinsko dejstvo, in ženske prejemnice so že uspešno rodile potomce. Pred vrati je čas, ko bodo to počeli tudi moški, napoveduje strokovnjak za plodnost.

Napoved je podal predsednik Ameriškega društva za reproduktivno medicino, Richard Paulson, na letnem srečanju društva, s katerega poroča britanski časnik Independent. Napredek na tem področju je tako skokovit, da bodo moški lahko noseči "praktično jutri".

Nobenega anatomskega razloga ni, da moškim ne bi uspešno vsadili tega organa, je zatrdil, in napovedal, da si bodo tega posega najbrž želeli transseksualni.

Medicina je namreč že dolgo sposobna presajati maternice in je to velikokrat izvedla.

Prvo so opravili leta 2011 v Turčiji, a s številnimi zapleti. Dva odmevna primera zadnjih let sta s Švedske: tam so leta 2012 opravili prvo presaditev maternice z matere na hčerko. Dve leti kasneje pa se je zgodil prvi porod, ki ga je opravila ženska s presajeno maternico; do zdaj jih je bilo skupno osem.

Paulson je poudaril, da podvig ne bi bil enostaven. Znanstveniki bi bili pri tem soočeni z nekaj tršimi orehi, a nobenega večjega ni, ki bi lahko podvig vrgel v sfero neizvedljivega, je ocenil. Moški z maternico bi nato lahko postal noseč z umetno oploditvijo, rodil pa bi lahko izključno s cesarskim rezom.

Med nosečnostjo bi tudi moral prejemati izdatne količine hormonov, da bi moško telo lahko posnemalo procese, ki se takrat dogajajo v ženskem. Paulson je glede tega optimističen.

Ostaja tudi problem tujega tkiva, ki ga telo lahko zavrne, tako kot ostale presajene organe. Noseči s presajeno maternico bi morda moral prejemati zdravila, ki zavirajo imunski odziv organizma.

Iz naštetih in drugih razlogov ni jasno, kako nosečnost s presajeno maternico vpliva na potomca. Ta odgovor bo lahko podal le čas oziroma znanstveno spremljanje potomcev skozi njihovo celotno življenje. Ker postopka ni opravil še nihče, ostaja realna možnost, da je nosečnost v moškem telesu za plod škodljiva.

V bližnji prihodnosti se bodo lahko otroci morda "donosili" tudi izven človeških teles - v umetnih maternicah. Za zdaj so te plastične naprave omejene na poskuse z živalmi.

Al. Ma.