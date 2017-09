Konec sonde Cassini: Po 20 letih potop v smrtonosni Saturn

"Veliki finale"

15. september 2017 ob 06:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ena najuspešnejših vesoljskih raziskovalnih sond sploh, Nasin Cassini, bo čez nekaj ur končala 20-letno delovanje s potopom v smrtonosno atmosfero planeta Saturn.

S tem bo končana ena najbolj plodovitih vesoljskih misij sploh. 2,5-tonska naprava je od izstrelitve leta 1997 po vesolju prepotovala več kot 8 milijard kilometrov, planet Saturn obkrožila skoraj 300-krat, odkrila sedem novih lun, ujela čist medzvezdni prah, zagotovila za slabih 700 gigabajtov znanstvenih podatkov, iz katerih je (in še bo) nastalo več kot 4.000 znanstvenih člankov, v njih pa kup prelomnih in dragocenih odkritij. (Več o njih v nadaljevanju).

Lahko bi še dolgo delovala, saj je bila strukturno zasnovana kot naslednica slavnih Voyagerjev, Pioneerjev in Marinerjev, torej sond, ki so (in ki nekatere še) podirajo časovne ter daljinske rekorde. A pri Nasi so jo zdaj prisiljeni uničiti. Zmanjkuje ji potisnih kemikalij za spreminjanje smeri, znanstveniki pa nočejo, da nenadzorovano trči v katero od Saturnovih lun in jih kontaminira. Par izmed njih spada med najverjetnejše položaje v Osončju, kjer bi morda še lahko odkrili življenje.

Uničenje malo po poldnevu

Uničenje bo zadnje dejanje, kulminacija dogajanja, ki se vleče že od aprila letos. Takrat se je namreč začela serija drznih obletov, "veliki finale" poimenovana. Spomladi je Cassini obletel luno Titan, ta pa ga je s svojo težnostjo vrgla v nepovratno zaporedje tirnic, ki se ena za drugo vse bolj spuščajo proti Saturnu. 22 približno tedenskih se jih je nabralo, zadnja ta petek, opisuje Nasa v sporočilu za javnost.

Cassini bo v atmosfero Saturna vstopil predvidoma ob 13.54, torej minuto pred načrtovanim koncem. Takrat bo s hitrostjo 122.500 kilometrov na uro (relativno na planet) udaril v "najprijaznejši" del ozračja, Saturnove vršace kakšnih 1.900 kilometrov nad oblaki, ki planetu dajejo značilne barvne vzorce in kjer tlak znaša približno toliko, kot na Zemlji pri morski gladini (1 bar). Vstop bo na dnevni, osvetljeni strani Saturna, približno na 10 stopinjah severne poloble, kjer od koder bo sonda lahko še pošiljala podatke nazaj domov. (Če bi to počela na nočni, bi bil med sondo in Zemljo - celoten Saturn).

A to ne bo trajalo dolgo. Sonda bo bila srdit boj s turbulencami in pritiskom, obsojena na zanesljiv propad. Tresenje zaradi trenja s plini se bo namreč vse hitreje jačalo. Prvi problem: Sonda mora imeti anteno ves čas usmerjeno proti Zemlji. Zamik le za nekaj stopinj = komunikacija nemogoča. Cassini bo spočetka pravo pozo vzdrževal le z okoli 10 odstotki moči potisnikov, kar bo hitro večal. Po približno minuti bo moral dvojni glavni motor ter 16 potisnikov na hidrazin delovati s polno močjo, in že nekaj trenov kasneje to ne bo več zadostovalo. To naj bi se zgodilo okoli 1.500 kilometrov nad oblaki, vkup z izgubo signala. Cassini se bo jel nenadzorovano prekopicati, vse dokler ga sile planeta ne bodo povsem raztrgale in segrele, da bo žarel kot meteor na nočnem nebu. To naj bi se zgodilo 30 sekund po izgubi signala. Njegovi ostanki se bodo potapljali vse globlje v atmosfero, morda vse do regij, kjer se plini zaradi pritiska začenjajo obnašati kot kovine. Snovi Cassinija, nekoč material planeta Zemlja, bodo obogatile silno težnostno kotanjo Saturna.

Trdo delo do zadnjega trenutka

Ker še nobena sonda ni šla tako blizu (ali celo v planet), bodo tam zbrani podatki še toliko bolj dragoceni. Cassini bo vsekakor do zadnjega trenutka izvajal meritve z osmimi od skupno 12 znanstvenih instrumentov na krovu in jih pošiljal nazaj, kolikor bo še šlo. Znanstveniki so še posebej zadovoljni nad dejstvom, da bo instrument INMS zajemal neposredne vzorce atmosfere, kar iz orbite ni možno, in preverjal njeno sestavo. Surove fotografije bodo, kot je že navada, skoraj takoj objavljene na posebni spletni strani. Seveda z zamikom, ki ga nalaga 1,5 milijarde kilometrov vmesnega prostora.

Signal od Cassinija do anten omrežja DSN (Deep Space Network potuje 83 minut, kar pomeni, da bo zadnji podatek prispel po 15. uri po našem času. "Poslednji signal bo kot odmev. Skozi Osončje bo odzvanjal skoraj uro in pol po tem, ko bo vesoljsko plovilo odšlo v zgodovino. Čeravno bomo vedeli, da je Cassini že uničen, naše misije na Zemlji ne bo konec, vse dokler bomo prejemali signal," je povedal vodja projekta pri JPL-u, Earl Maize.

Takrat si bo Cassinijeva ekipa naposled oddahnila in se lotila novih izzivov. Za njo je 20 let širše misije in 13 let trdega dela.

Korenine v 80' letih

Izzvanjajoča misija ima korenine dolga desetletja nazaj. ZDA so na začetku 80' let prejšnjega stoletja iskale način, kako izkoristiti očitno dobre tehnološke rešitve, ki jih je že imela v rokah. Programi, kot so Pioneer, Mariner in Voyager, so prinašali odlične rezultate; prve oblete in pristanke ter rušili rekorde. Vodilni na Nasi so se odločili: vzemimo ta model, ga ozaljšamo z najnovejšimi dosežki in tako dobimo serijo novih sond za relativno nizko ceno. Tako je nastal Mariner Mark II program. Prva načrtovana trofeja: Saturn in njegova luna Titan. Takrat še sveži Voyagerjev oblet Saturna je namreč postregel z nenavadnimi informacijami: da ima luna Titan ozračje, aktivno vreme, oblake in je tako izjemno nenavadna. Pravzaprav so Voyager 1 takrat preusmerili k Titanu in zato žrtvovali načrtovani oblet Plutona. Manjkajoče pri Plutonu je šele čez skoraj štiri desetletja nadomestila sonda New Horizons; ki prav tako izhaja iz programa Mariner Mk 2.

Sredi desetletja je Nasa združila moči z Eso: ameriška agencija naj zagotovi orbitalno sondo za Saturn, evropska pa pripravi pristajalnik, ki je kasneje dobil naziv Huygens. Ravno sodelovanje je misijo rešilo. Ameriška politika je na začetku 90' let izvedla velike reze v vesoljski program in tudi Cassini-Huygens se je znašel na tnalu. Toda prevagal je argument, da se evropskih partnerjev ne sme odgnati z odpovedjo; še posebej zato, ker se je novodemokratizirana Rusija začela odpirati proti Zahodu in začela prevzemati evropske kapacitete za zunanje sodelovanje. Misije je preživela tudi številne proteste in nasprotujoče civilne inicative okoljevarstvenikov. Ti so opozarjali na nevarnost radioaktivnega onesnaženja, saj so bili za Cassini namenjene tri plutonijeve enote RTG, pretvornice toplote radioaktivnega razpada v električno energijo. Eksplozija rakete bi pomenila plutonijeve delce daleč naokoli. Toda okoljevarstveniki niso bili uslišani; za razliko od Evrope, ki je prav zato misijo Rosetta, sprva spočeto prav v prej omenjenem programu Mariner Mk II., opremila s paneli sončnih celic.

Združena naprava Cassini-Huygens je 15. oktobra leta 1997 v nebo poletela z istrelišča Cape Canaveral (Florida) na raketi Titan IVB in zgornji stopnji Centaur. A ni poletela neposredno proti cilju, za to je potrebovala še nekaj pomoči. Do leta 1999 se je še zadrževala v notranjem Osončju. Kar dvakrat je obletela Venero, enkrat pa Zemljo in izkoristila težnost obeh planetov za pospešek, ki jo je izstrelil proti cilju. Leto kasneje je na poti obletela še Jupiter, ga več mesecev preučevala in pri tem izgotovila skoraj 25.000 fotografij tega plinskega velikana. V tirnico okoli ciljnega planeta pa je vstopila šele poleti 2004, po sedemletnem potovanju. Prav s tem dogodkom 1. julija 2004 je pravzaprav vzniknilo MMC-jevo poročanje o tej tematiki.



Prvi pristanek v zunanjem Osončju

Že prvo leto so s pomočjo Cassinija odkrili tri dodatne Saturnove lune: Metono, Paleno in Polidevk; v kasnejših letih pa še štiri. A precej več pozornosti je na začetku požel pristajalnik Huygens. Ta je 15. januarja 2005 opravil večurni spust skozi oranžasto ozračje Titana, uspešno pristal in nazaj pošiljal meritve ter skupno 360 fotografij. Še enkrat toliko so jih sicer izgubili zaradi programske napake. Neglede na to je bil dosežek zgodovinski. To je bil prvi in edini pristanek sploh v zunanjem delu Osončja. Huygens je nadalje fotografiral ogromna jezera in reke tekočega metana, torej edina znana jezera, ki po znanju človeštva še obstajajo izven Zemlje. Še kulturni dodatek: Huygens je na Titan ponesel nekaj rock posnetkov. A Huygens je bil kratkoživ; na tleh je deloval le uro in pol, kolikor je dovoljevala baterija.



Lune, prstani in letni časi

Precej več posla je ostalo v tirnici, kjer se je Cassini poganjal še naslednjih 13 let. Opravil je bližnje ali daljne oblete pretežnega dela od kar 63 Saturnovih lun, večino od njih je človeštvo prvič videlo od blizu in skoraj vsaka bi bila vredna svojega članka zaradi nenavadnosti, denimo spužvasti Hiperion. Daleč največ pozornosti je požel Enkelad, saj so na površju povsem zaledenelega telesa najprej zaznali vroče lise, nato pa še bruhajoče gejzirje vodne pare. Tako so ugotovili, kako nastaja eden izmed prstanov (iz ledu), in dobili namig, da je morda notranjost Enkelada tekoča. Kasnejša raziskovanja so vse to ne le potrdila, še nadgradila. Ugotovili so, da se po debelim ledenim oklepom skriva ne samo jezero, temveč globalen ocean tekoče vode, ki na dnu doseže do 90 stopinj Celzija in je zapovrh še poln spojin, ki bi lahko zagotavljale kemično energijo za morebitno življenje. Enkelad je zdaj poleg Jupitrove lune Evropa v središču pozornosti planetarnih biologov.

Veliko zanimivosti je razkril Titan, saj ima precej vzporednic z Zemljo. Ima aktivno geologijo, trikilometrske vršace, ledene ognjenike, zaradi metanotokov kar kraške pojave in jezera, večja od Slovenije. Temperatura tam sicer znaša - 180 stopinj Celzija, a ravno to omogoča druge vrste vremenske in erozijske cikle in vreme. Metanova in etanova jezera valovijo, ta snov tudi dežuje in ustvarja ledenike in nenazadnje, ustvarja organsko kemijo. Organsko ne gre enačiti z življenjsko.

Cassini je temeljito preučil Saturnove prstane in dokazal, da so večinoma sestavljeni iz vodnega ledu, imajo zelo tanko atmosfero in med njimi opazil "rojstvo" nove lune, ki je iz njih nabirala material. Stari naj bi bili le do 100 milijonov let.

"Vremenski" pojavi so zanimivi tudi na samem Saturnu. Še največ pozornosti je požel slavni šestkotnik na severnem polu, orkan, večji od Zemlje; katerega obliko znanstveniki še ne znajo dobro pojasniti. Je pa v desetletju Cassinijeve prisotnosti spremenil barvo in modrikaste v bolj rumenkasto. Spremembo pripisujejo letnim časom. Tudi Saturn jih ima, le da trajajo precej več. Pravzaprav je Cassini v 13 letih uspel videti zgolj prehod iz poletja v jesen; celoten cikel traja dobrih 28 let. V tem časovnem okviru se periodično pojavlja še en zanimiv dogodek, velika bela nevihta, katere nenavadne posledice je Casssini posnel leta 2012. Merila je več kot 300.000 kilometrov (več v galeriji).

Naslednika ni

Ugotovitev misije je vsekakor daleč preveč za en sam članek; vsekakor pa bomo o njej še poročali. Na Nasi namreč pojasnjujejo, da na analizo čaka še velik kup surovih znanstvenih podatkov, ki bodo število člankov dvignili krepko čez 4.000. A poudariti je treba, da bo to za kakšno desetletje tudi vse. V načrtih namreč nobena država sveta nima nikakršnega naslednika sonde Cassini. Tudi če bi se razvoja lotili danes, pred letom 2030 tam ne bo nič več človeškega. Esa in Nasa sicer v predalih imata nekaj konceptov za raziskovanje Enkelada, a to ne pomeni veliko; konceptov mrgoli za vsa pozornosti vredna nebesna telesa Osončja.

Je pa trenutno pri sosednjem plinskem velikanu, Jupitru, aktivna Nasina sonda Juno, ki deluje na panele sončnih celic (velike kot košarkarsko igrišče) in ki bo podoben destruktivni potop izvedla že prihodnje leto. V realnem kolesju izvedbe je misija na njeno luno Evropo, financiranje pa je dobila še misija, ki bo enkrat v prihodnjem desetletju obiskala Uran in/ali Neptun. Zunanji del Osončja torej dobiva nekoliko več pozornosti.

Dejstvo ostaja, da živimo v eri, kjer se pri raziskovanju Osončja velikokrat poroča o "prvič". Cassini je poskrbel za marsikatero od teh poročil. Vsekakor je skoraj največje vesoljsko plovilo brez posadke (večja sta bila le ruska Fobosa) in tudi najkompleksnejše. Zadnja bo: je prvi človeški izdelek, zemeljski material, ki se je potopil v Saturn - in bo vekomaj del njega.

Video 1: Ponazoritev zadnjih dveh tirnic



Video: Huygensov spust



Aljoša Masten