Ljudje lahko dobro uganemo, ali je kdo bogat, že zgolj po obrazu

Socialni položaj se vjedka v obraz

9. julij 2017 ob 18:45

Toronto - MMC RTV SLO

Psihologi z univerze v Torontu so odkrili, da ljudje s 53-odstotno točnostjo uganejo ekonomski status nekoga že samo po obrazu. Raziskovalci tu vidijo enega od možnih dejavnikov začaranega kroga revščine.



V raziskavi, ki jo je izvedla psihologinja Thora Bjornsdottir so udeležence prosili, naj pogledajo niz fotografij in se v trenutku odločijo, ali oseba zasluži več od povprečja ali ne, poroča portal IFLScience. In v 53 odstotkih primerov, kar je več kot naključje, so udeleženci ocenili pravilno, neodvisno od spola in starosti.

"Izsledki kažejo na to, da lahko že nekaj tako subtilnega, kot so signali o vašem družbenem razredu na vašem obrazu, to nato tudi reproducirajo. Prvi vtisi lahko postanejo samoizpolnjujoča se prerokba. Vplivalo bo na vaše interakcije in priložnosti, ki jih imate," je dejala Bjornsdottirjeva.

A ti rezultati so veljavni samo za brezizrazne obraze, v trenutku, ko so na obraz dali izraznost, npr. smeh ali jezo, se je vse podrlo. Po mnenju raziskovalcev je to zato, ker se neki naši običajne izrazne navade integrirajo v naš nevtralni izraz. Če je nekdo imel zadovoljivo udobno življenje, se jim to vjedka v obraz in to bi lahko bil eden izmed dejavnikov revščine.



Študija je namreč pokazala tudi, da so bili udeleženci mnenja, da bodo "bogati obrazi" bolj verjetno dobili zaposlitev na razgovoru.

A. Č.