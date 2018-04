Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Danski državljan je obsojen širjenja lažnih novic po objavi videoposnetka na YouTubu. Foto: Reuters Žalna slovesnost za palestinskega predavatelja Fadija Batša, ki sta ga v Maleziji umorila strelca. Foto: Reuters Sorodne novice Na protestih v Gazi ubiti štirje Palestinci, med njimi 14-letnik Dodaj v

Malezija izrekla prvo zaporno kazen za širjenje lažnih novic

Trditve obsojenca povezane z umorom Palestinca

30. april 2018 ob 16:04

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Malezijsko sodišče je danskega državljana obsodilo na teden dni zapora in plačilo finančne kazni zaradi širjenja lažnih novic, kar je prva obsodba po pred kratkim sprejetem novem zakonu.

Obsojeni Salah Salem Saleh Sulejman, 46-letni Danec jemenskega rodu, je priznal, da je na portalu YouTube objavil posnetek, na katerem reševalce obtožuje počasnega odziva po strelskem napadu na palestinskega predavatelja v Kuala Lumpurju pred devetimi dnevi.

Po trditvah obsojenca je policija za prihod na prizorišče potrebovala kar 50 minut. Policija je sporočila, da je za odziv potrebovala osem minut. V obtožnici so Sulejmana obtožili objavljanja lažnih novic "z bolnim namenom".

Sulejman se je branil brez pomoči odvetnika. Na sojenju je dejanje priznal in pojasnil, da je posnetek objavil v "trenutku jeze" ter se opravičil Malezijcem in policiji. Dodal je, da ni poznal malezijske zakonodaje. Posnetek je objavil med desetdnevnim obiskom v državi.

Poleg zaporne kazni mu je sodišče naložilo tudi 2.500 dolarjev globe, vendar se je obsojeni odločil še za dodaten mesec zapora, saj kazni ne more plačati.

Umor palestinskega predavatelja

Palestinskega predavatelja Faida Al Batša sta 21. aprila ustrelila dva človeka na motorjih. Policija še ni identificirala osumljencev, vendar verjamejo, da še nista zapustila države.

Namestnik malezijskega premierja Ahmad Zahid Hamidi je po strelskem napadu dejal, da sta po izsledkih strelca domnevno Evropejca, povezana s tujimi obveščevalnimi službami.

Palestinsko militantno gibanje Hamas, ki nadzira Gazo, je takrat sporočilo, da je bil njihov član umorjen v Maleziji. Družina umrlega odgovornost za umor pripisuje Izraelu.



Zakon kaznuje tudi tujce

Na začetku meseca sprejeta zakonodaja za širjenje lažnih novic predvideva do šest let zapora in visoko denarno kazen. Oblasti naj bi preganjale tudi kršilce v tujini oziroma jih bodo kaznovale ob vstopu v državo.

Zakon proti lažnim novicam te opredeljuje kot "novice, informacije, podatke in poročila, ki so v celoti ali delno napačne in vključujejo novinarske prispevke in zvočne ali videoposnetke".

Kritiki: Pregon političnih nasprotnikov

Kritiki zakonodaji nasprotujejo, saj menijo, da predstavlja krinko za preganjanje političnih nasprotnikov. Malezijska vlada je osnutek novega zakona namreč predstavila le pol leta pred parlamentarnimi volitvami, ki naj bi potekale 26. avgusta, a bi do njih lahko prišlo že prej.

Malezijski premier Najib Razak je že v preteklosti pogosto kritiziral politike in medije, ki so mu očitali domnevno zlorabo državnega denarja. Vse te obtožbe odločno zanika.

Podobne zakonodaje proti lažnim novicam sta sprejeli tudi Singapur in Filipini, kar razburja zagovornike medijskih pravic.

J. R.