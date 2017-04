Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ilustracija prikazuje sondo Cassini med izbruhi na Enkeladu. Foto: NASA/JPL-Caltech VIDEO Možnost življenja na lunah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na lunah Jupitra in Saturna bi lahko nastalo življenje

Pojavi so dovolj zanimivi za nadaljnje raziskovanje

14. april 2017 ob 14:12

Washington - MMC RTV SLO/STA

Na dveh lunah - ena je Saturnova, druga pa Jupitrova - so odkrili dokaze sestavin, ki so potrebne za nastanek življenja, so sporočili iz Nase.

Dokaze na Saturnovi luni Enkelad je ujela sonda Cassini, ki okrog Saturna kroži že 13 let. Odkritja na Jupitrovi luni Evropa so odkrili s teleskopom Hubble, je na novinarski konferenci razkrila Nasa.

Nasini znanstveniki so povedali, da ogromne tvorbe na Enkeladu bruhajo pline, kar kaže na prisotnost vodika, ki bi lahko zagotavljal življenje mikrobom. Vir plinov je hidrotermalna aktivnost na dnu oceana na Enkeladu. Tovrstni vroči vrelci na dnu morja pa so na Zemlji polni življenja, piše BBC. A sama prisotnost teh vrelcev še ne zagotavlja, da življenje tam res obstaja, je pa močna spodbuda, da se znanstveniki vrnejo tja z bolj natančnimi instrumenti, ki bi lahko povzorčili izbruhe.



"V vsakem primeru se splača postaviti vprašanje, ali je življenje tam. Kajti vprašanje, zakaj ga ob takih pogojih ni, je enako zanimivo," je pojasnil Hunter Waite, znanstvenik, ki dela na projektu Cassini.

Voda tudi na Jupitrovi luni?

Na Jupitrovi luni Evropi pa so s teleskopom Hubble opazili ogromne tvorbe, ki bi lahko bile izbruhi materiala. Tvorbe so opazili na isti lokaciji leta 2014 in lani, dvigale pa so se visoko nad površje lune, tudi do 100 kilometrov. Raziskovalci domnevajo, da gre, podobno kot pri Enkeladu, za izbruhe vode izpod površja.

"To je največ, kar smo do zdaj dosegli, v poskusu prepoznavanja prostora s sestavinami, ki so potrebne za okolje, primerno za življenje," je povedal Thomas Zurbuchen z Nasinega direktorata vesoljskih misij.

