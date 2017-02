Na testu: Aplikacije za obdelavo fotografij

Na mnogih družabnih omrežijh uporabniki skoraj izključno objavljajo svoje zamisli ali fotografije s pomočjo pametnih telefonov. Da pa bi te bile privlačne in zanimive, poskrbijo namenske aplikacije za obdelavo fotografij.

Fotoaparati v mobilnih telefonih so vse boljši in nedvomno primerni za sprotno fotografiranje dogodkov in pokrajine. Seveda pa so vse boljši tudi fotoaparati za zajem tako imenovanih sebkov (selfiejev), zato ni čudno, da je na družabnih omrežjih vse polno (avto)portretov. Razvila so se tudi nova omrežja (npr. Instagram in Vine), specializirana samo za posnetke, druga so dobila nov zamah (Facebook, Flickr, Pinterest, Tumblr).

Uporabniki teh omrežij so sčasoma ugotovili, da je za doseg čim večjega števila ogledov njihovih stvaritev potrebno objavljati fotografije in sebke, ki bodo privlačili bodisi z vsebino bodisi z videzom. Za to pa poskrbijo namenske aplikacije, ki uporabnikom omogočajo izboljšave njihovih fotografij.

Nekateri mobilni telefoni imajo že v okviru programske opreme za fotoaparate oziroma v galerijah možnost preprostih obdelav fotografij, a za hitro obdelavo in objavo na spletu je to premalo. Aplikacij za obdelavo fotografij je malo morje, zato bom opisal le šest aplikacij za mobilne telefone z operacijskih sistemom Android, ker je takih telefonov pr nas največ, pa tudi zato, ker je aplikacij za obdelavo fotografij za iOS manj, pa še od teh je veliko plačljivih.

Nekatere aplikacije so zelo enostavne za uporabo in z malo orodij izboljšave fotografij, kar je po eni strani odlično za tiste, ki bi radi na hitro izboljšali svoje izdelke. Tisti malo bolj zahtevni pa imajo na izbiro kar nekaj zelo zmogljivih aplikacij, ki pa po večini niso ravno zastonj.

Opis šestih aplikacij

Za ljubitelje sebkov je ena izmed najboljših aplikacij za "popravilo" lepotnih napak AirBrush. Ima zelo enostavno zasnovo s posebnim poudarkom na hitri obdelavi fotografij obrazov. Lahko pobelite zobe, odstranite akne, pege, gube in druge nepravilnosti na koži, poudarite lesk v očeh, malo "nategnete" obraz ter celo dodate šminko. Seveda ne manjkajo filtri za bolj umetniški vtis. Vse nastavitve so hitro dosegljive z enim klikom. Objava po koncu obdelave pa je prav tako hitra.

Podobno preprosta je aplikacija Cupslice, ki pa je namenjena bolj za zabavno obdelavo fotografij. Možno je sicer uporabljati osnovna orodja (svetlost, kontrast, nasičenost), narediti črno-belo fotografijo, toda poudarek je na dodajanju drugih efektov, na primer besedila, nalepk, okvirjev ter uporaba filtrov. Tu gre torej bolj za dodajanje elementov v fotografijo z namenom privabljanja pozornosti. Orodja so hitro dostopna v vrstici pri dnu zaslona, enako velja tudi za objavo na spletu, ki je le en klik daleč.

Malo več možnosti obdelave fotografij nudi aplikacija Fotor, ki je nekakšna mešanica hitrih obdelav in bolj zapletenih orodij. Za tiste, ki se jim ne ljubi kaj dosti obdelovati fotografije, je tu nastavitev enhance (poudari), ki avtomatsko izboljša sliko. Na hitro lahko določite tudi scene osvetlitve (kot da bi zajeli fotografijo v senci, oblačnem vremenu, ponoči, itd.). Za tiste bolj zahtevne so tu nastavitve svetlosti, kontrasta, nasičenosti barv, ostrine, senc, temperature, lahko se celo pozabavate z barvnimi krivuljami kot pri profesionalnih programih. Za ljubitelje zabavnih sličic so tu še nalepke in možnost vnosa teksta ali okvirja. Obdelane slike lahko objavite na njihovem omrežju ali pač na priljubljenih omrežjih, do katerih imate dostop.

Zelo podobna aplikacija je Photo Editor Pro, ki zna celo slovensko. Pri tej aplikaciji so praktično vsa orodja v eni vrstici, tako da je obdelava fotografij zelo enostavna. Podobno kot pri prejšnji aplikaciji lahko izberete bodisi hitro avtomatično obdelavo bodisi podrobne nastavitve. Izbor filtrov, nalepk, okvirov je omejen, a jih je možno nekaj brezplačno prenesti na telefon. Zanimiv dodatek je možnost risanja in barvanja po fotografijah. Uporabo morda malo moti nenehno pojavljanje oglasov, kar je stalnica pri mnogih brezplačnih programih.

Za tiste, ki bi se radi res poglobili v obdelavo fotografij, je kot nalašč aplikacija Photo Mate R3, ki je brezplačna le za preizkus, polna različica pa stane 8,99 evra. Toda dobite kar obsežna orodja obdelave fotografij, skoraj tako kot pri profesionalnih programih na računalnikih. Ima tudi podporo za RAW posnetke. Lahko uporabite osnovna orodja (svetlost, nasičenost, kontrast, odstranitev rdečih oči) kot tudi bolj zapletena (nastavitev osmih barv, ukrivljenost leče, zrnatost slike). Slike lahko objavite v različnih formatih in resolucijah, pač odvisno kam objavljate.

Nazadnje je tu še aplikacija Snapseed, ki jo je razvil Google, zato ni čudno, da zna slovensko. Zanimivo je, da obstaja tudi različica za iOS Čeprav je videti zelo preprosta, ima kar obsežno število orodij in nastavitev. Veliko je že prednastavljenih nastavitev, ki pa jih lahko vedno popravite po svoje. Orodja so razporejena zelo intuitivno in zelo olajšajo delo pri obdelavi fotografij. Dodana je obsežna knjižnica različnih filtrov, tako da se najde za vsakogar nekaj. Manjka le nekaj orodij za odpravljanje napak na obrazih, pa tudi nalepk ni. Prav tako ni možno iz aplikacije direktno objavljati fotografij na družabna omrežja.

Poleg opisanih aplikacij je tu še nekaj znanih in manj znanih imen s področja obdelave fotografij, kot so na primer Adobe Photoshop Express ali Adobe Lightroom Mobile (potrebuje naročnino na Adobovo oblačno storitev, 10 evrov na mesec), VSCO in Autodesk Pixlr. Vse te aplikacije obstajajo tako v različici za Android kot v različici za iOS.

Vladimir Milovanović