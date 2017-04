Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tokrat so pri HTC-ju ubrali drugačno taktiko in pri modelu Ultra stavili predvsem na obliko. Zamislili so si privlačen telefon z nekaj dodatnimi bombončki, kot je na primer dodatni zaslonček nad običajnim zaslonom. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Telefon je eden večjih na trgu in s svojim 14,48 cm zaslonom (5,7 palcev) in dodatnim 5,21 cm zaslonom (po diagonali) pri vrhu telefona (2,05 palca) spada med tako imenovane tablifone. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Fotografija s HTC-jem. Foto: Vlado Milovanović Na splošno je izdelava telefona na visoki ravni, saj je kljub stekleni površini občutek v roki dober, stranske tipke, ki so zelo ozke in plitve, pa so vseeno dobro dosegljive. Foto: MMC/Miloš Ojdanić U Ultra naj bi bil vrhunec ponudbe pri HTC-ju, a glede na strojno opremo, je komaj konkurenčen celo lanskim vrhunskim modelom, kaj šele letošnjim. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Fotografije so polne podrobnosti, a le v svetlih predelih, kajti v senčnatih predelih (brez HDR) pride do prevelikega popravljanja šuma, kar proizvede rahlo zamegljene podrobnosti. Kamera za sebke pa zmore posneti fotografije kar do 16 MP, kar se sliši fino, a le če zajemate sebke v pravilni oddaljenosti, ker drugače pride do izgube fokusa. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: HTC U Ultra - eleganten, a predrag za to, kar nudi

S konkurenco se ne more primerjati

10. april 2017 ob 06:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred leti so HTC-jevi telefoni veljali za vrhunske aparate, namenjene predvsem resnim uporabnikom, saj so ponujali dobro opremljene telefone v lično oblikovanih ohišjih, ki so bili primerni tako za poslovno kot zasebo uporabo.

Z nastopom množice androidnih mobilnih telefonov so HTC-jevi telefoni izgubili precej na veljavi. Tudi poskusi, da bi oživili znamko s tako imenovanimi zastavonošami (HTC 9, 10, One) niso bili uspešni, saj je največja zamera kupcev bila cena. Tudi z modelom HTC U Ultra ni nič drugače.

Tokrat so pri HTC-ju ubrali drugačno taktiko in pri modelu Ultra stavili predvsem na obliko. Zamislili so si privlačen telefon z nekaj dodatnimi bombončki, kot je na primer dodatni zaslonček nad običajnim zaslonom. Telefon je narejen iz dveh steklenih, na praske odpornih pokrovov (spredaj in zadaj), postavljenih na kovinsko ogrodje. Na testu smo imeli belo inačico, ki ima še dodatno značilnost. Zadnja stranica namreč omogoča nekakšen mehurčkast videz, to je svetloba se skozi stekleni pokrov lomi na različne barvne odtenke, ki potem odsevajo od bele podlage. Poleg tega, da je zadeva privlačna za oko, se na ta način dokaj dobro skrijejo prstni odtisi, ki se neizogibno naberejo na stekleni površini.

Telefon je eden večjih na trgu in s svojim 14,48 cm zaslonom (5,7 palcev) in dodatnim 5,21 cm zaslonom (po diagonali) pri vrhu telefona (2,05 palca) spada med tako imenovane tablifone. Dodatni zaslon je namenjen samo obvestilom (zgrešeni klici, sporočila, vreme, koledar ipd.), ni pa mogoče nanj dodati bližnjic do aplikacij, razen kontrol za glasbeni predvajalnik. S tem je uporaba tega zaslona močno omejena, morda pa bodo to popravili s prihodnjimi programskimi nadgradnjami. Ta mali zaslon je lahko vedno vklopljen ali pa le takrat, ko je izklopljen glavni zaslon.

Na splošno je izdelava telefona na visoki ravni, saj je kljub stekleni površini občutek v roki dober, stranske tipke, ki so zelo ozke in plitve, pa so vseeno dobro dosegljive. Malo razočara edino čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom. Čeprav dobro opravlja svoje delo, pa je zelo ozek, zaradi česar je potrebno biti zelo natančen pri njegovi uporabi. Zanimivo je tudi, da telefon nima namenskega vhoda 3,5 mm za priklop slušalk, je pa zato v paket priložene slušalke možno priklopiti na vhod USB-C.

Zmogljivosti

Telefon ima vgrajene kar štiri mikrofone, s katerimi je mogoče posneti 360-stopinjski stereo zvok, a le pri snemanju videoposnetkov. Zvok pri posnetkih je res izjemen, morda moti le malo preveč šuma iz ozadja. Tudi drugače zvočniki zelo dobro opravijo svoje delo in HTC U Ultra je eden izmed najbolj glasnih telefonov, kar smo jih imeli na testu. K kvaliteti in glasnosti zvoka pripomore funkcija BoomSound, ki ojača base in malo poboljša jasnost glasu.

U Ultra naj bi bil vrhunec ponudbe pri HTC-ju, a glede na strojno opremo, je komaj konkurenčen celo lanskim vrhunskim modelom, kaj šele letošnjim. Procesor s štirimi jedri (2x2,15 GHz Kryo & 2x1,6 GHz Kryo) sicer dobro opravi svoje delo, a je počasnejši kot pri konkurenci. Na srečo se pri običajni uporabi zaradi 4 GB delovnega pomnilnika to niti ne opazi. Zato pa velik zaslon močno vpliva na delovanje baterije. Neodstranljiva baterija, zmogljivosti 3000 mAh, je ob uporabi, zapisani na koncu članka, zdržala komaj 25 ur. Največja poraba je seveda pri ogledu videoposnetkov ali brskanju po spletu. Nekaj pa pobere tudi zajem visokokakovostnih videoposnetkov. Telefon podpira hitro polnjenje in na testu je bila baterija v pol ure napolnjena več kot 50%.

Uporabniški vmesnik je seveda HTC-jev Sense, ki ni doživel bistvenih sprememb glede na prejšnje modele njihovih telefonov. Še vedno je tu BlinkFeed, ki pa ga je možno onemogočiti. Teme je možno enostavno menjati, a mnogo jih je doplačljivih. Telefon deluje hitro in brez težav, marsikaj pa je možno izboljšati s pomočjo aplikacije Boost+, ki optimizira delovanje sistema.

Zelo korektne fotografije

Glavni fotoaparat zmore posneti fotografije do velikosti 12 MP, a uporablja tehnologijo velikih slikovnih točk, podobno kot model HTC 10, le da so tokrat točke velike 1,55 mikrometra. Skupaj z razmeroma svetlo zaslonko (f/1.8) in senzorjem velikosti 1/2.3'' to pomeni svetle in zelo barvno uravnotežene fotografije. Fotografije so polne podrobnosti, a le v svetlih predelih, kajti v senčnatih predelih (brez HDR) pride do prevelikega popravljanja šuma, kar proizvede rahlo zamegljene podrobnosti. Kamera za sebke pa zmore posneti fotografije kar do 16 MP, kar se sliši fino, a le če zajemate sebke v pravilni oddaljenosti, ker drugače pride do izgube fokusa. Glavna kamera lahko posname videoposnetke do razločljivosti 4K s 360-stopinjskim zvokom. Videoposnetki so pričakovano zelo ostri, a hecno je, da lahko posnamete le do 6 minut videa naenkrat. Uporabniški vmesnik fotoaparata je precej zmeden, saj je do marsikatere nastavitve potrebno skozi kar nekaj menijev.

Sklepne misli

HTC U Ultra je eleganten velik mobilni telefon, ki je s svojim videzom vsekakor konkurenčen najboljšim na trgu, a konkurenci s svojimi strojnimi zmogljivostmi ter predvsem ceno, ki sega precej prek 700 evrov, ne more parirati. Na žalost je to absolutno preveč, glede na to, kar telefon nudi.

Uporaba telefona HTC U Ultra na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zelo zahtevne), zajem dvajsetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 25 ur

Vladimir Milovanović