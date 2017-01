Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oba telefona sta že na videz elegantna, pri modelu nova pa je očitna oblikovna navezanost na modela Nexus 6P ali Note 8, ki sta prav tako izdelka podjetja Huawei. Foto: MMC RTV SLO Sprednja stran obeh telefonov je zelo podobno zasnovana s stekleno površino, ki je ob robovih rahlo zakrivljena. Foto: MMC RTV SLO Oba telefona imata naložen Huaweijev lastni uporabniški vmesnik EMUI, ki v kombinaciji z Androidom verzije 6.0 odlično deluje. Foto: MMC RTV SLO Glede na dejstvo, da imata oba telefona vgrajene enake čipe (Snapdragon 635) z enakimi hitrostmi delovanja (8-krat 2 GHz) ter enako količino delovnega pomnilnika (3 GB), je tudi delovanje sistema razumljivo povsem enako. Razlika je le v trajanju baterije. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: Huawei nova in nova plus - občutek prestiža za manj denarja

Že na videz elegantna telefona

23. januar 2017 ob 06:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je segment cenovno srednjerazrednih prenosnih telefonov močno zasičen s preštevilnimi modeli raznih proizvajalcev, pa je podjetju Huawei zaradi konkurenčnih cen uspelo zasesti pomemben delež.

Po drugi strani pa se cena njihovih prenosnih telefonov vztrajno viša, tako da je vprašanje časa, kdaj bodo njihovi telefoni še cenovno privlačnejši od konkurence.

Modela nova in nova plus nadaljujeta tradicijo cenovno še konkurenčnih modelov, ki nudijo kakšno lastnost več od konkurence. Še posebno model nova je tako po videzu kot lastnostih prenosni telefon, ki bo prav gotovo pripomogel k uspehu podjetja Huawei v tem cenovnem segmentu. Tako nova kot nova plus imata praktično enake lastnosti, le da je nova plus večji telefon in ima fotoaparat, ki lahko posname fotografije z več slikovnimi točkami.

Oba telefona sta že na videz elegantna, pri modelu nova pa je očitna oblikovna navezanost na modela Nexus 6P ali Note 8, ki sta prav tako izdelka podjetja Huawei. To je opazno predvsem na zadnji stranici, ki ima enak črn pas pri vrhu telefona z lečo fotoaparata in bliskavico ter enak čitalnik prstnih odtisov pod tem pasom. Zadnja stranica modela nova plus pa je podobnejša modelu Mate 8, kjer je leča fotoaparata točno nad čitalnikom prstnih odtisov.

Sprednja stran obeh telefonov je zelo podobno zasnovana s stekleno površino, ki je ob robovih rahlo zakrivljena. Model nova ima zaslon velik 12,7 cm po diagonali (5 palcev), nova plus pa 13,97 cm (5,5 palca). Na žalost pa nikjer nisem nič zasledil o zaščiti zaslona, tako da si je bolje priskrbeti kakšno zaščitno folijo. Slika na obeh zaslonih je zelo ostra, le barve so malo preveč hladne, a se da to popraviti v nastavitvah. Na močni sončni svetlobi je pri obeh telefonih slika na zaslonu slabše vidna kot pri konkurenci. Ohišje obeh telefonov je narejeno iz aluminija, zaradi česar sta telefona videti prestižnejša.

Glede na dejstvo, da imata oba telefona vgrajene enake čipe (Snapdragon 635) z enakimi hitrostmi delovanja (8-krat 2 GHz) ter enako količino delovnega pomnilnika (3 GB), je tudi delovanje sistema razumljivo povsem enako. Razlika je le v trajanju baterije, saj večji zaslon porabi več energije, ne glede na dejstvo, da ima model nova plus zmogljivejšo baterijo. Na testu je ob uporabi, zapisani na koncu članka, baterija modela nova zdržala približno 27 ur, baterija modela nova plus pa 25 ur. Oba telefona pa je mogoče zelo hitro napolniti, tako da to niti ni takšna težava.

Visoka razločljivost tudi v videu

Do zdaj s Huaweijevimi telefoni ni bilo mogoče posneti videoposnetkov razločljivosti 4K, a to se je z modeloma nova in nova plus spremenilo. Posnetki najvišje razločljivosti so pravzaprav zelo dobri. Tudi nenehno ostrenje, ki je težava številnih drugih telefonov, tukaj skoraj ni opazno. Je pa zato posneti zvok slabe kakovosti v primerjavi s konkurenco. Videoposnetki razločljivosti 1080p so celo malo slabši kot pri konkurenci. Telefona imata sicer vgrajena različna fotoaparata (nova 12 MP in nova plus 16 MP), a fotografije so približno enake kakovosti, pri modelu nova morda celo malo boljše. V vsakem primeru so fotografije dovolj dobre tudi za malo resnejše fotografe. Na žalost pa se je za nočne posnetke treba pozabavati z nastavitvami, saj na avtomatskih nastavitvah fotoaparat velikokrat napačno izostri objekt fotografiranja.

Poleg tega, da oba telefona slabše snemata zvoke v videoposnetkih, sta oba telefona v primerjavi s konkurenco precej tiha. To velja tako za zvonjenje kot za predvajanje glasbe. Kakovost zvoka je še kar dobra, nenavadno je le, da se kakovost zvoka malo izboljša z uporabo slušalk.

Oba telefona imata naložen Huaweijev lastni uporabniški vmesnik EMUI, ki v kombinaciji z Androidom verzije 6.0 odlično deluje. V nastavitvah in posebnih aplikacijah (npr. upravitelj telefona) pa lahko določite številne nastavitve, ki še bolj optimizirajo delovanje sistema. Dodane so še nastavitve kretenj rok ter uporabe zelo hitrega čitalnika prstnih odtisov za zajem fotografij/videa, odgovarjanja na klic ali izklopa alarma (tu lahko uporabite kateri koli prst).

Sklepne misli

Huawei se je dodobra zasidral na tretjem mestu največjih prodajalcev prenosnih telefonov, kar mu je uspelo predvsem z odličnimi cenovno srednjerazrednimi telefoni, ki ponujajo veliko za razmeroma konkurenčno ceno. Nova plus, predvsem pa model nova nadaljujeta to serijo razmeroma zmogljivih in oblikovno lepo izdelanih telefonov, ki za manj denarja od konkurence nudita občutek prestižnosti.

Uporaba modela Huawei nova in nova plus na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično srednje zahtevne), zajem desetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 27 (nova) in 25 (nova plus) ur

Vladimir Milovanović