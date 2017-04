Na testu: Huawei P10 in Mate 9 - nič revolucionarnega, le manjše izboljšave

Droben korak naprej

3. april 2017 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Huaweijev model P9 je s svojimi lastnostmi in odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno postal prava mala prodajna uspešnica tako pri nas kot tudi drugod po svetu.

Zato so bila pričakovanja glede njegovega naslednika kar visoka. A model P10 pravzaprav ni prinesel nič revolucionarnega, le nekaj manjših izboljšav.

Dodatno za manjše razočaranje poskrbi dejstvo, da je model P10 praktično v vsem, razen po obliki, enak modelu Mate 9, ki je prišel na trg že pred nekaj meseci. Zato bom v tem testu podal opis za oba telefona.

P10 je po velikosti skoraj povsem enak modelu P9, le da je oblika ohišja tokrat malo bolj zaobljena na vogalih, pod zaslon pa je dodana vdolbinica/tipka, kjer se skriva tudi zelo hiter čitalnik prstnih odtisov. Zakaj so se pri Huaweiju odločili za takšno rešitev, je težko razumljivo, saj telefon zdaj izgleda kot klon iPhona, pa tudi čitalnik prstnih odtisov na sprednji strani je po mojem mnenju slabša rešitev kot čitalnik na zadnji strani. Mate 9 je na primer ohranil čitalnik na zadnji strani.

Zaslon je pri modelu P10 za celih četrt centimetra (0,1 palca) manjši po diagonali, torej je velik 12,95 cm (5,1 palca), kar pomeni malo večjo gostoto slikovnih pik, a razlika seveda ni opazna. Zaslon je enako zaobljen kot pri predhodniku in enako odziven. Model Mate 9 je precej večji in spada že v kategorijo tablifonov s svojim 14,98-centimetrskim zaslonom (5,9 palca). Oba telefona imata lepo izdelano in tudi precej elegantno aluminijasto ohišje v številnih barvnih kombinacijah. Pri modelu P10 sta dve še prav posebni barvi – slepeča modra in zlata, ki sta videti res ekskluzivni. Pri P10 so vgradili le en zvočnik, ki se nahaja na spodnjem robu telefona, torej stereo zvoka ni več. Je pa zato zvok dovolj glasen in jasen, da se to niti ne opazi.

Oba telefona imata vgrajen vhod USB-C, ki omogoča hitro polnjenje baterije. A le s priloženim polnilnikom, saj že uporaba drugega polnilnika ali celo drugega USB-kabla zmanjša hitrost polnjenja baterije. Z uporabo polnilnika, priloženega v paketu, se baterija napolni do polovice že v kakšne pol ure. Model P10 ima vgrajeno baterijo zmogljivosti 3200 mAh, Mate 9 pa baterijo zmogljivosti 4000 mAh. Zanimivo je, da se obe bateriji obnašata precej podobno. Ob uporabi, zapisani na koncu testa sta obe bateriji zdržali približno enako, to je okoli 25 ur. Oba telefona imata dodano programsko opremo, s katero je možno občutno podaljšati delovanje baterije.

Pod pokrovom vse enako

Kar se strojne opreme tiče, sta telefona v bistvu povsem enaka. Oba imata vgrajen osemjedrni procesor (4x2,4 in 4x1,8 GHz) ter enak grafični procesor Mali-G71 M8. Oba imata vgrajeno enako količino delovnega pomnilnika (4 GB), s tem da je P10 na voljo v različicah z 32 in 64 GB prostora za shranjevanje aplikacij in posnetkov, Mate 9 pa s 64 GB. Delovanje telefonov je pričakovano zelo hitro in tekoče. Tudi ob uporabi grafično zahtevnih igric se odrežeta zelo dobro.

Na zadnji strani je model P10 ohranil razporeditev leč kamer kot pri predhodniku v posebnem razdelku pri vrhu telefona, medtem ko ima model Mate 9 leči postavljeni eno nad drugo. Oba telefona imata vgrajene povsem enake kamere in sicer ena zajema črno-bele posnetke do razločljivosti 20 MP, druga pa barvne posnetke do razločljivosti 12 MP. Sprednja kamera za sebke lahko zajame fotografije do razločljivosti 8 MP. Sprednja kamera pri modelu Mate 9 celo omogoča avtofokus. Nastavitve pri fotoaparatu so malo nerodno postavljene, saj je potrebno skoraj za vsako zadevo drsati po telefonu levo-desno ali gor-dol, če je telefon v vodoravnem položaju. Celo do načinov snemanja (črno-belo, HDR, panorama) je potrebno v menije.

Zanimivo je, da pri barvnih posnetkih z razločljivostjo 20 MP programska oprema združi oba posnetka (črno-belega in barvnega) tako dobro, da sploh ni opaziti, da gre za različne razločljivosti. Pa vendar je kakovost teh fotografij praktično povsem enaka kot pri fotografijah pri razločljivosti 12 MP. Ljubitelji črno-belih posnetkov bodo zadovoljni, ker je njihova kvaliteta res odlična, z odličnim kontrastom, malo šuma in odličnim dinamičnim razponom. A podobno velja tudi za barvne posnetke razločljivosti 12 MP. Tokrat kamera omogoča snemanje videoposnetkov razločljivosti 4K, ki so res dobri, ostri in z odličnim kontrastom.

Programska oprema

Oba telefona imata seveda naloženo najnovejšo različico operacijskega sistema Android 7.0 s Huaweijevim uporabniškim vmesnikom EMUI 5.1. Slednji prinaša nekaj posebnih aplikacij kot je na primer Health App, a je te možno tudi onemogočiti. Prisotne so tudi nastavitve o številnih prilagoditvah uporabniškega vmesnika in načina upravljanja s telefonom (geste, glasovno upravljanje), tako kot pri prejšnjih modelih. Glasbeni predvajalnik je všečen z dovolj nastavitvami, kakovost zvoka je tudi na visoki ravni pri obeh telefonih, morda je le Mate 9 celo malo bolj glasen. Na žalost nobeden od dvojice nima vgrajenega radijskega sprejemnika.

Sklepne misli

Oba telefona, tako P10 kot Mate 9 sta odlična, z zelo dobrimi fotoaparati, a dejansko ne prinašata nič novega. Poleg tega sta po zmogljivostih praktično enaka. Glede na dejstvo, da Huawei počasi viša ceno svojih telefonov in na dejstvo, da je P9 še vedno odlična alternativa zgoraj opisanima telefonoma, bosta oba telefona težko našla veliko kupcev.

Uporaba modela Huawei P10 in Mate 9 na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zelo zahtevne), zajem štiridesetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 25 ur

Vladimir Milovanović