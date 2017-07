Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 15 glasov Ocenite to novico! Sledeč oblikovni novotariji zaobljenega zaslona modelov edge, je Samsung Galaxy S8 povsem zaobljen. Ne samo, da je zaslon na robovih zaobljen, tudi vogali telefona so zaobljeni, tako da ima uporabnik občutek, da se zaslon sploh ne konča. Temu pravijo pri Samsungu Infinity Display. Foto: MMC RTV SLO Telefon je torej dolg in ozek, kar je sicer super za uporabo, a zaradi nenavadnega razmerja zaslona, je precej vprašljiva njegova uporabnost pri ogledu filmov ali uporabi aplikacij, ki ne podpirajo tega razmerja. Foto: MMC RTV SLO Fotoaparat se od modela Galaxy 7 ni spremenil. Lastnosti so enake, princip zajema fotografij prav tako, tudi kakovost fotografij je enaka. Razlika je morda le pri fotografijah v slabših svetlobnih razmerah, ki so pri modelu S8 malce boljše, verjetno zaradi posodobljene programske opreme, ki obdeluje fotografije. Foto: MMC RTV SLO Glede na to, da gre za prvovrsten telefon, bi pričakovali, da ima vgrajena dva zvočnika, a ni tako. A tudi iz enega zvočnika prihaja razmeroma glasen zvok, kakovost zvoka pa je odlična, tako prek zvočnika kot prek slušalk. Foto: MMC RTV SLO V nasprotju z lani je letos Samsungu uspelo vzbuditi nekaj več zanimanja za nov model serije S. Nekonvencionalna oblika, odličen uporabniški vmesnik, odličen fotoaparat in zanimiva novost Bixby so dovolj privlačni za marsikaterega uporabnika in prodajni rezultati so vsekakor odlični. Več kot 5 milijonov prodanih enot v enem mesecu od začetka prodaje, in to kljub razmeroma zelo visoki ceni okoli 800 evrov (pri nas). Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: Kaj sploh še manjka – Samsung Galaxy S8

Zaobljen žepni računalnik

3. julij 2017 ob 06:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uporabniki mobilnih telefonov smo postali že tako razvajeni, da je skoraj nepojmljivo, da recimo Samsung ne bi vsako leto predstavil nove različice svoje linije najboljših telefonov Galaxy S.

A tudi ko se to (pričakovano) zgodi, se slišijo kritike, kako ne gre za nič revolucionarnega. Letos je teh govoric manj, predvsem zaradi (spet) nove oblike telefona in nove storitve Bixby, ki bosta narekovali smernice jutrišnjih telefonov.

Tistim, ki se jim ne ljubi brati do konca, lahko že tu povem, da je Samsung z modelom Galaxy S8 spet med najboljšimi na trgu in da prenosni telefon ponuja toliko vsebine, načinov uporabe, zanimivih in nenavadnih lastnosti, da je vprašanje v naslovu članka umestno – kaj sploh še manjka. Telefoni so zdaj postali morda celo bolj priročni in zmogljivi kot prenosni računalniki.

Gladka palica

Sledeč oblikovni novotariji zaobljenega zaslona modelov edge, je Samsung Galaxy S8 povsem zaobljen. Ne samo, da je zaslon na robovih zaobljen, tudi vogali telefona so zaobljeni, tako da ima uporabnik občutek, da se zaslon sploh ne konča. Temu pravijo pri Samsungu Infinity Display. Tokrat je tudi velikost telefona nenavadna. Razmerje stranic in s tem zaslona je 2,06:1. Telefon je torej dolg in ozek, kar je sicer super za uporabo, a zaradi nenavadnega razmerja zaslona je precej vprašljiva njegova uporabnost pri ogledu filmov ali uporabi aplikacij, ki ne podpirajo tega razmerja. Zaslon je sicer velik 14,73 cm po diagonali (5,8 palca), a je vseeno videti dokaj kompakten. Slika je zaradi Samsungovega SuperAMOLED-a in WQHD-razločljivosti (1440 x 2960 pikslov) izjemno ostra in že standardno Samsungovo barvita.

Ker je tako rekoč celotna sprednja stranica telefona en sam velik zaslon, so se pri Samsungu odločili, da odstranijo fizično tipko pod zaslonom, kar je gromozanska sprememba glede na prejšnja leta. Bralnik prstnih odtisov so morali zato vgraditi na zadnjo stranico, vendar je postavljen precej nerodno tik ob leči kamere, zaradi česar bo ta velikokrat zamazana s prstnimi odtisi, saj je bralnik precej težko doseči. Na srečo pa lahko telefon odklenete še na druge načine: z bralnikom mrežnice, prepoznavo obraza ali pa preprosto z vnosom kode. Bralnik mrežnice (IR-senzor poleg sprednje kamere) in prepoznava obraza delujeta bolj tako-tako, treba je biti res natančen pri postavljanju telefona pred obraz.

Zaslon ima funkcijo Always on (vedno prižgan), to pomeni, da so ves čas je prikazani vsaj ura in zgrešena sporočila, šele nato lahko pridete do zaklenjega zaslona, kjer je več sporočil in bližnjic do določenih aplikacij.

Ohišje je pričakovano trdno narejeno in popolnoma prekrito s trpežnim steklom Gorilla Glass 5, ki bo vsaj za nekaj časa zavarovalo telefon pred praskami. Telefon je prav tako odporen proti prahu in vodi do globine 1,5 metra. Pri Samsungu so se odločili, da bodo vgradili vhod USB-C, za kar je že bil čas, so pa v paket dodali dva vmesnika za povezavo z USB- in misrcoUSB-napravami. Poleg tega se (na srečo) niso odločili odstraniti vhoda 3,5 mm za slušalke.

Osvežen uporabniški vmesnik

Samsung UX, kot se zdaj imenuje uporabniški vmesnik, je rahlo prenovljen, z na novo oblikovanimi ikonami in sistemom upravljanja aplikacij. Ni več predala z aplikacijami, ampak do vseh aplikacij dostopate s podrsnjem po zaslonu gor ali dol. Lahko pa si omislite način, kot ga ima iPhone, torej vse aplikacije na začetnem zaslonu. Z vrha se še vedno spusti meni z osnovnimi nastavitvami in pregledom zgrešenih sporočil. Pregled odprtih aplikacij je zdaj v obliki rolodeksa, novost pa je možnost določanja velikosti odprtih oken v večokenskem načinu. Torej lahko sami določite, koliko aplikacije bo vidno na zaslonu, in to potem postavite v določen del zaslona. Tu so še vedno tudi stranski ali robni meniji, do katerih dostopate s podrsom od strani zaslona navznoter. Poleg tega so bližnjice do aplikacij, oseb v imeniku ali določenih opravil (sebki, zajem zaslona ipd.), obstajajo pa še drugi, ki si jih lahko naložite na telefon. Zanimiv dodatek je še osvetlitev roba zaslona, ki zasveti, kadar je telefon obrnjen navzdol na zaslon in s tem utišan in dobite kakšno novo sporočilo.

Novost je tako imenovani osebni pomočnik Bixby, ki naj bi še dodatno olajšal uporabo telefona in interakcijo s svetom. Je pravzaprav povsod po uporabniškem vmesniku in razdeljen na štiri sklope.

Domača stran (Home) je levo od začetnega zaslona in deluje podobno kot Google Now pri prejšnjih različicah, torej nenehna »relevantna« sporočila, od vremena, koledarja, opravkov ipd. Ta sporočila oziroma kartice so lahko vidne tudi na zaklenjenem zaslonu. Drugi sklop je Opomnik (Reminder), ki je neke vrste koledar in beležka v enem, a je toliko napreden, da je povezan tudi z lokacijo in vsebino, ki jo uporabljate. Tako je na primer Opomnik mogoče povezati s sporočili, glasbo, videi, ki jih delite z drugimi in tako ustvarite opomnik, določen s to vsebino. Opomnik vas potem vedno opomni, ko se taka vsebina pojavi na zaslonu, ali če ste v bližini določene osebe, trgovine ipd. Zadeva je zanimiva, a predvsem namenjena tistim, ki imajo veliko virtualno mrežo prijateljev (in veliko časa).

Tretji sklop je Vizija (Vision), gre pa za prepoznavanje objektov (trgovskih izdelkov, krajev, besedila, vin, podob ali QR-kod). To sicer ni nekaj novega, a so se pri Samsungu potrudili, da bi bila izkušnja vsaj zabavna, če ne natančna. Pri podobah, besedilu in QR-kodah ni težav, pri izdelkih, krajih ali vinih pa prihaja do nenavadnih »prepoznanj« ali pa sploh ni rezultatov. Četrti sklop Glas (Voice) pa pri nas še ne deluje.

Spodobna kamera

Fotoaparat se od modela Galaxy 7 ni spremenil. Lastnosti so enake, princip zajema fotografij prav tako, tudi kakovost fotografij je enaka. Razlika je morda le pri fotografijah v slabših svetlobnih razmerah, ki so pri modelu S8 malce boljše, verjetno zaradi posodobljene programske opreme, ki obdeluje fotografije. Kamera lahko posname videoposnetke do 4K. Kakovost posnetkov je dobra, tudi tresenja slike je malo manj kot prej. Sprednja kamera zdaj lahko posname sebke do velikosti 8 MP. Je pa kar nenavadno ogledovati fotografije in videoposnetke na samem telefonu, saj je zaslon take nenavadne oblike, da fotografije oziroma video nikakor ne more zasesti vsega zaslona, razen če izberete možnost, ki raztegne sliko čez cel zaslon, a na račun izgube dela slike.

Glede na to, da gre za prvovrsten telefon, bi pričakovali, da ima vgrajena dva zvočnika, a ni tako. A tudi iz enega zvočnika prihaja razmeroma glasen zvok, kakovost zvoka pa je odlična, tako prek zvočnika kot prek slušalk.

Ostane le še baterija. Ta je prav tako ostala enaka kot pri predhodniku. Ob uporabi, opisani na koncu članka, je baterija komaj zdržala do konca dneva. Prav tako se zadnja stranica telefona občutno segreje, kadar je zaslon dlje časa v uporabi oziroma če uporabljate procesorsko zahtevne aplikacije.

Sklepne misli

V nasprotju z lani je letos Samsungu uspelo vzbuditi nekaj več zanimanja za nov model serije S. Nekonvencionalna oblika, odličen uporabniški vmesnik, odličen fotoaparat in zanimiva novost Bixby so dovolj privlačni za marsikaterega uporabnika in prodajni rezultati so vsekakor odlični. Več kot 5 milijonov prodanih enot v enem mesecu od začetka prodaje, in to kljub razmeroma zelo visoki ceni okoli 800 evrov (pri nas).

Uporaba modela Samsung Galaxy S8 na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zelo zahtevne), zajem štiridesetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 23 ur

Vladimir Milovanović