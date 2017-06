Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skoraj vsi smo ga imeli, zdaj pa sveža različica trka na to nostalgijo. Foto: MMC RTV SLO Nesodoben, a vseeno privlačen telefon. Foto: MMC RTV SLO Na njem je seveda naložena tudi klasika - kača. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: Legenda se vrača (v barvah) - Nokia 3310 (2017)

Telefon za nostalgike

19. junij 2017 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred 17 leti je Nokia na trg poslala sedaj že legendarni mobilni telefon 3310, ki se zdaj vrača na trg v novi preobleki. Za slabih 60 evrov, kolikor bo stal, dobite boljše telefone.

Podjetje HMD Global, ki je odkupilo blagovno znamko Nokia, je ravno zaradi prepoznavnosti tega modela na trg poslalo novo različico, ki naj bi igrala na nostalgične strune uporabnikov. In uspelo. Telefon je seveda obupno nesodoben, a vizualno vseeno privlačen. Oblikovno se navezuje na predhodnika, le da je sedaj bolj barvit (na voljo v štirih barvnih različicah, vključno z modro) in občutno tanjši in lažji. Telefon ima sedaj malo večji zaslon, celih 6,096 centimetra (2,4 palca) po diagonali z razločljivostjo 240x320 slikovnih točk. Slika je seveda barvna za razliko od monokromatske na starem modelu. Morda se bo komu zdel zaslon majhen, a za namen uporabe tega telefona je več kot dovolj velik. Saj za klicanje in pisanje sporočil ne potrebujete velikih zaslonov.

Po drugi strani pa je zaradi večjega zaslona pod njim manj prostora za tipke. Te so sicer dobro odzivne, a majhne in tistim z večjimi prsti bodo povzročale nemalo preglavic. Mnogi današnji otroci, pa tudi marsikateri odrasli, verjetno sploh ne znajo več uporabljati telefona s tipkami. Točno na sredini pod zaslonom je tako imenovana navigacijska tipka, namenjena premikanju po menijih in potrjevanju izbire. Tudi ta je precej majhna, še posebno rob, s katerim se opravlja premikanje.

Klasični vmesnik

Meni je klasična mreža treh ikonic v vrstici, uporabnik pa lahko izbere osnovne aplikacije, kot so klicanje, sporočila, nastavitve, glasba, galerija, pa tudi spletni brskalnik Opera, ki je prednaložen. Glede na to, da telefon deluje le v omrežjih 2G, je brskanje po spletu težavno, počasno in okorno opravilo, saj večina spletnih strani ni optimiziranih za tako majhne zaslone. Proizvajalec seveda ni pozabil na prav tako legendarno igrico Snake (kača), ki je krajšala urice nas, malo starejših uporabnikov. Tokrat je igrica v barvah, a nekako ne nudi enakega užitka kot original.

Moderni dodatki so še glasbeni in video predvajalnik, povezava Bluetooth, FM radio, priklop microUSB ter celo reža za spominske kartice microSD, kar zna priti zelo prav, glede na to, da je vgrajenega spomina le 16 MB. Dodan je še fotoaparat, ki zmore posneti fotografije do velikosti 2 MP. Fotoaparat je tu zaradi lepšega, saj praktično ni uporaben. Je pa uporabna bliskavica, ki služi tudi kot priročna svetilka.

Največja odlika tega telefona je, tako kot pri predhodniku, baterija. Po podatkih izdelovalca, naj bi zdržala v stanju mirovanja kar 30 dni. No, na testu smo imeli telefon slab teden in v tem času nam, kljub izdatnem igračkanju s telefonom, ni uspelo sprazniti baterije.

Sklepne misli

Nokia 3310 je bil zamišljen izključno kot nostalgičen telefon, ki bo privabil kupce tudi zaradi tega, da bi pogledali druge modele Nokie, ki prav tako prihajajo na trg. In sicer so to modeli Nokia 6, 5 in 3, ki pa so pametni telefoni z operacijskim sistemom Android. 3310 je primeren za manjše otroke ali kot nadomestilo za stacionarni telefon, predvsem zaradi vzdržljive baterije. Je pa res, da za slabih 60 evrov, kolikor bo stal, dobite boljše telefone.

A. Č., Vladimir Milovanović