Oblikovno so se pri H10 držali že preverjenih receptov. Glede na to, da telefon izdelujejo na Kitajskem (tako kot veliko večino vseh drugih mobilnih telefonov), ni nenavadno, da je telefon zelo podoben Huaweijevim modelom, še posebno modelu P9. Foto: MMC RTV SLO Ohišje je kovinsko, zadaj sta dve kameri, na spodnjem robu pa dvojna zvočnika ob vhodu USB-C. Foto: MMC RTV SLO Fotografije so v dobrih svetlobnih razmerah zelo dobre, a je ob bližnjem ogledu opaziti precej šuma, kar je posledica delovanja programske opreme, ki poskuša čim bolj izostriti sliko. V slabših svetlobnih razmerah se kakovost fotografij občutno poslabša. Foto: MMC RTV SLO Ljubitelji sistema Android, ki ne marajo preveč okrancljanih uporabniških vmesnikov, bodo veseli tega, da ima Noa H10 tako rekoč nespremenjen uporabniški vmesnik. To tudi pomeni, da so osnovne aplikacije na telefonu samo Googlove, od glasbenega predvajalnika do galerije. Prostora za nove aplikacije je več kot dovolj, vgrajenega ga je namreč 32 GB, lahko pa ga razširite s pomočjo spominskih kartic microSD. Foto: MMC RTV SLO Malo smo bili razočarani nad baterijo, saj je kljub nazivni vrednosti kar 4000 mAh ob uporabi, zapisani na koncu članka, zdržala komaj kaj več kot en dan. Foto: MMC RTV SLO

Na testu: Noa H10, presenečenje iz sosednje Hrvaške

Noa H10 je njihov najboljši model

20. marec 2017 ob 06:51

Zagreb - MMC RTV SLO

Nekako smo se navadili, da mobilne telefone razvijajo predvsem v Južni Koreji, na Japonskem, Kitajskem ali v ZDA, a to seveda ne pomeni, da drugje telefonov ne izdelujejo, le o njih redkokdaj slišimo.

Velika večina nas ne bi niti pomislila, da bi bili recimo v Sloveniji sposobni razviti mobilni telefon, ki bi se lahko kosal z mnogo bolj uveljavljenimi znamkami. A prav to je uspelo našim sosedom Hrvatom.

Nadobudni mladci iz podjetja Hangar 18 so že pred petimi leti začeli snovati mobilne telefone, ki bi imeli takšne lastnosti, kot so si jih sami želeli. Seveda so bili začetki skromni in njihovi telefoni niso bili konkurenčni drugim, a z leti in z nabranimi izkušnjami – ter malo posnemanja pri drugih izdelovalcih – so začeli izdelovati dokaj zanimive telefone, tako najbolj preproste kot zelo zmogljive naprave, kot je na primer Noa H10, ki je njihov najboljši model.

Telefon oblikovno zelo podoben Huaweijevim modelom

Oblikovno so se pri H10 držali že preverjenih receptov. Glede na to, da telefon izdelujejo na Kitajskem (tako kot veliko večino vseh drugih mobilnih telefonov), ni nenavadno, da je telefon zelo podoben Huaweijevim modelom, še posebno modelu P9. A med podrobnim branjem specifikacij lahko uporabnik hitro odkrije, da je številne strojne elemente tega telefona priskrbel Samsung (spominski moduli, kamere). Ohišje je kovinsko, zadaj sta dve kameri, na spodnjem robu pa dvojna zvočnika ob vhodu USB-C. Je pa Noa H10 bolj zaobljen in z rahlo privzdignjenim in zakrivljenim zaslonom (tako imenovani učinek 2,5D). Čitalnik prstnih odtisov se skriva pod osrednjo tipko pod zaslonom. Deluje zelo hitro, je pa to manj praktičen položaj za odklep telefona kot pa čitalnik na zadnji stranici pri konkurenčnih modelih.

Ko smo ravno pri tipkah, je zelo nenavadno, da kapacitivni tipki pod zaslonom nista osvetljeni, kar zna biti precej moteče. Ohišje je trdno narejeno in tudi občutek v rokah je dober. Zaslon je velik kar 13,97 cm (5,5 palca) po diagonali in prikaže sliko razločljivosti 1080 p. Slika je zelo svetla in barvita, tudi na sončni svetlobi se kar dobro obnese. Žal o zaščiti zaslona ni nobenih podatkov, a je v paket dodana vsaj zaščitna folija.

Zmogljiv tudi v težkih razmerah

Strojne zmogljivosti telefona so za ta cenovni razred zelo dobre. Noa H10 se lahko pohvali z nenavadno konfiguracijo desetjedrnega procesorja (Helio X27), ki obljublja gladko delovanje sistema. Skupaj s štirijedrnim grafičnim procesorjem Mali-T880 in 4 GB delovnega pomnilnika pa skoraj zmanjka zahtevnih nalog za ta telefon. Tudi grafično najzahtevnejše igre delujejo gladko in brez težav. Je pa opazno rahlo ogrevanje ohišja, a je vedno v mejah normale.

Kot smo omenili že na začetku, ima Noa H10 vgrajena dva fotoaparata, ki zmoreta posneti fotografije do 13 MP, s tem da eden posname le monokromatske (črno-bele) posnetke - torej v bistvu enak sistem kot pri modelu Huawei P9. Dvojna kamera omogoča posnetke s tako imenovanim učinkom bokeh (zamegljenost ozadja) oziroma izdelavo kvazifotografije 3D. Poleg tega načina zajemanja posnetkov program fotoaparata omogoča še običajen samodejni zajem, zajem panoramskih posnetkov, način z nastavljanjem parametrov fotografiranja in zajem črno-belih fotografij.

Fotografije so v dobrih svetlobnih razmerah zelo dobre, a je ob bližnjem ogledu opaziti precej šuma, kar je posledica delovanja programske opreme, ki poskuša čim bolj izostriti sliko. V slabših svetlobnih razmerah se kakovost fotografij občutno poslabša. Malo bolje je ob uporabi bliskavice in vklopljeni možnosti HDR. Najbolj pa pozitivno preseneča vgraditev 13 MP kamere na sprednji strani za zajem selfijev. To je zelo redko videti, saj se za te kamere uporabljajo malo manj zmogljivi fotoaparati. Fotografije selfijev so tako enake kakovosti kot posnetki, narejeni z glavno kamero.

Kamera lahko posname videoposnetke do razločljivosti 4K, a samo v formatu 3GP, ki je morda malo manj znan format shranjevanja videoposnetkov in bo marsikomu povzročal težave, ko bi želel prestavljati posnetke v drug format. Videoposnetki so prav tako zelo dobri, morda za odtenek slabši od konkurenčnih modelov. Pohvalno je zelo hitro delovanje kamere pri spreminjanju objekta izostritve, saj tako rekoč ni opaziti trzanj pri izostrovanju.

Za navdušence nad Androidom

Ljubitelji sistema Android, ki ne marajo preveč kičastih uporabniških vmesnikov, bodo veseli tega, da ima Noa H10 tako rekoč nespremenjen uporabniški vmesnik. To tudi pomeni, da so osnovne aplikacije na telefonu samo Googlove, od glasbenega predvajalnika do galerije. Prostora za nove aplikacije je več kot dovolj, vgrajenega ga je namreč 32 GB, lahko pa ga razširite s pomočjo spominskih kartic microSD.

Malo smo bili razočarani nad baterijo, saj je kljub nazivni vrednosti kar 4000 mAh ob uporabi, zapisani na koncu članka, zdržala komaj kaj več kot en dan. Baterija naj bi omogočala hitro polnjenje, na testu pa je vseeno potrebovala dobri dve uri in pol do popolne napolnjenosti.

Sklepne misli

Noa H10 je pravo prijetno presenečenje, ki nudi zelo veliko za svojo ceno (okoli 390 evrov). Z malo boljšo baterijo in manjšimi izboljšavami bi se brez težav lahko kosal z najboljšimi na trgu. Glede na to, da je proizvajalec telefona v soseščini, so tudi pomisleki glede podpore precej manjši kot pri drugih manj znanih znamkah.

Uporaba modela No H10 na testu:

Ena ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, ura ogledovanja videoposnetkov, dve uri igranja igric (grafično zelo zahtevne), zajem desetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem dveminutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 25 ur

Vladimir Milovanović