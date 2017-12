Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Nokia 8 je korak v pravo smer za vrnitev nekaj slovesa nekoč priznani firmi. To je odlično izdelan mobilni telefon z odličnim fotoaparatom in odličnim procesorjem. Foto: MMC RTV SLO Nokia 8 stane manj kot na primer Samsungovi najboljši telefoni, a malo več kot Huaweijevi. Foto: MMC RTV SLO Nokia 8 ima vgrajeno funkcijo vedno prižganega zaslona (always on), ki pa se vklopi le ob premiku telefona. Foto: MMC RTV SLO Čeprav zaslon pokriva večino sprednjega dela, pa sta pasova nad in pod njim precej široka, zato je telefon malo daljši kot pri konkurenci. Foto: MMC RTV SLO Čeprav se telefon na prvi pogled ne loči bistveno od podobnih na trgu, pa je povsem drugače, ko ga začnete uporabljati. Foto: MMC RTV SLO Nokia 8 ima na sprednji strani vgrajen fotoaparat za sebke, ki zajame posnetke, enake razločljivosti kot tisti zadaj, torej 13 MP. To je seveda več kot dovolj za zajem odličnih sebkov. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Na testu: Pozni tekmovalec – Nokia 8

Zmogljiv in eleganten

30. november 2017 ob 06:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred časom smo v rubriki Na testu preizkusili telefona Nokia 3 in 5, ki spadata med cenejše, tokrat pa smo dobili v roke model Nokia 8, ki naj bi bil vrhunec ponudbe proizvajalca HMD. In dejansko je to, kar telefon ponuja, popolnoma na ravni konkurenčnih telefonov. A postavlja se vprašanje, ali ni morda že prepozno.

Prepozno predvsem glede na položaj na trgu, saj so si veliki igralci (Apple, Samsung, tudi Huawei) prigrabili dobršen del pogače, tako da za druge proizvajalce, tudi tako zveneča imena, kot sta Sony in HTC, skorajda ni več prostora. Podjetje HMD, ki zdaj izdeluje in trži telefone Nokia, je novo na trgu, tako da je naloga proizvajalca predvsem ponovno opozoriti nase in na svoje izdelke. Težava je, ker česa dejansko novega (še) ni na vidiku, tako da so si telefoni pravzaprav precej podobni. Ostane le navezanost na določeno znamko ali občutljivost na ceno. Tukaj ima morda Nokia prednost, saj je imelo nekdanje podjetje Nokia kar veliko zvestih uporabnikov, ki bi morda lahko ponovno posegli po telefonih znamke Nokia. Prav tako pa so vsaj trenutno Nokijini telefoni približno v enakem cenovnem razredu kot konkurenca.

Nokia 8 je odlično narejen in ravno prav velik mobilni telefon, ki šele od blizu pokaže svoje prednosti. Oblikovno ne gre za neki presežek — običajna zaobljena oblika z običajno osrednjo tipko pod zaslonom, ki je hkrati tudi čitalnik prstnih odtisov. Materiali (aluminij, steklo) so prav tako podobni kot pri drugih telefonih, vendar je občutek v roki kar dober. Zadnja stranica je še posebno lepo oblikovana z rahlo izbočenim predelom za leči obeh fotoaparatov in bliskavici, med katerimi je ravno dovolj prostora za napis Zeiss, kar obljublja odlične posnetke.

Čeprav zaslon pokriva večino sprednjega dela, pa sta pasova nad in pod njim precej široka, zaradi česar je telefon malo daljši kot pri konkurenci. Zaslon, ki je velik 13,46 cm (5,3 palca) po diagonali, lahko prikaže sliko razločljivosti kar 1440 x 2560 slikovnih točk. To je seveda mnogo preveč, kot lahko dojame človeško oko, a se dobro sliši.

Fotofon, ki nadaljuje tradicijo

Nokia je bila znana po svojem sodelovanju s podjetjem Zeiss, ki je zanjo izdelovalo odlične leče in preostalo optiko za vgrajeni fotoaparat. Njeni telefoni so vedno zagotavljali odlično fotografsko izkušnjo. Model 8 to tradicijo nadaljuje. Dve kameri na zadnji strani zmoreta posneti fotografije do razločljivosti 13 MP, od tega ena zajema barvne, druga pa črno-bele fotografije. To smo že videli pri drugih telefonih in tudi pri Nokii 8 je rezultat podoben. Torej, fotografije, posnete z obema kamerama, so sicer ostre in z odličnim dinamičnim razponom, toda zdi se mi, da so fotografije, posnete samo z barvno kamero, morda malo boljše, predvsem kar zadeva ostrino pri podrobnostih. Enako velja za črno-bele fotografije, ki so res odlične in presenetljivo tople.

Videoposnetki najvišje razločljivosti (4K) niso ravno spektakularni, vendar so vseeno zelo dobri in z veliko zajetimi podrobnostmi. Kar jih loči od konkurence, je način zajema zvoka. Nokia 8 ima namreč vgrajen sistem OZO-avdio, ki zajame 360-stopinjski zvok. Zvočne posnetke je najbolje poslušati s slušalkami, saj se tako najbolje sliši, od kod prihaja zvok, vendar se da tudi z vgrajenim zvočnikom slišati razliko. Zvok iz zvočnika je odličen in precej glasen, medtem ko je prek slušalk občutno tišji, a še vedno zelo kakovosten.

Nokia 8 ima na sprednji strani vgrajen fotoaparat za sebke, ki zajame posnetke enake razločljivosti kot tisti zadaj, torej 13 MP. To je seveda več kot dovolj za zajem odličnih sebkov. Sprednjo in zadnjo kamero je mogoče hkrati uporabiti za tako imenovane "split" posnetke. Ti so prav zabavni, čeravno je razmeroma težko ujeti pravi trenutek.

Dirkalnik pod karoserijo

Čeprav se telefon na prvi pogled ne loči bistveno od podobnih na trgu, pa je popolnoma drugače, ko ga začnete uporabljati. Snapdragon 835 z osemjedrnim procesorjem in grafičnim procesorjem Adreno 540 je kos vsakršni nalogi. Odlično se obnese ob uporabi grafično zahtevnih programov, dokaj dobro opravi tudi obdelavo pri zajemu fotografij najvišje razločljivosti in videoposnetkov.

Dodatno k hitrosti delovanja sistema pripomore uporabniški vmesnik, ki le minimalno spreminja osnovni videz Androida 7.1.1, ki je naložen na telefon. Ni niti nekaterih dodatnih možnosti (upravljanja z gibi ipd.), ki jih najdemo pri konkurenci. Mnogim bo to všeč, saj si lahko uredijo sistem po svoje, druge pa bo pomanjkanje takih "bombončkov" razočaral. Baterija zmogljivosti 3090 mAh zdrži kar precej. Ob uporabi, zapisani na koncu članka, je zdržala okoli 26 ur. Zelo dobro se obnese pri ogledu videoposnetkov in brskanju po spletu, malo slabše pri grafično zahtevnih aplikacijah in pogovorih.

Sklepne misli

Nokia 8 je korak v pravo smer za vrnitev nekaj slovesa nekoč priznani firmi. To je odlično izdelan mobilni telefon z odličnim fotoaparatom in odličnim procesorjem. Dobra novica je, da Nokia 8 stane manj kot na primer Samsungovi najboljši telefoni, a malo več kot Huaweijevi.

Uporaba modela Nokia 8 na testu

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zahtevne), zajem desetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE (za klice in sporočila) in z vklopljeno povezavo WiFi (za prenos podatkov).

Čas trajanja baterije na testu: 26 ur.

Vladimir Milovanović