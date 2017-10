Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 13 glasov Ocenite to novico! Nobelova nagrada za fiziko je šla letos v roke trem Američanom. Foto: Reuters Sorodne novice Nobelova nagrada za medicino za raziskovanje notranje biološke ure Dodaj v

Nobel za fiziko v roke znanstvenikom, ki so potrdili Einsteinovo teorijo

Valove je napovedal že Einstein

3. oktober 2017 ob 12:14

Stockholm - MMC RTV SLO

Nobelovo nagrado za fiziko so prejeli Rainer Weiss, Barry Barish in Kip Thorne iz opazovalnice Ligo, ki so prvi dokazali obstoj gravitacijskih valov.

"To je nekaj popolnoma novega in drugačnega, nekaj, kar odpira pot v do zdaj še neznani svet. Bogastvo odkritij čaka na tiste, ki so uspeli ujeti te valove in interpretirati njihovo sporočilo," je v utemeljitvi nagrade zapisala Kraljeva švedska akademija iz Stockholma. Trojica je poleg naziva prejela tudi devet milijonov švedskih kron (940.000 evrov).

Gravitacijske valove je človeštvo iskalo sto let, odkar jih je napovedal slavni fizik Albert Einstein. Junija letos jih je institutu Ligo uspelo ujeti že tretjič. S tem smo dobili še en uporaben način gledanja vesolja. Gravitacijski valovi so motnje v "tkanini" čas-prostor, LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) pa je največji detektor zanje na Zemlji.

O obstoju gravitacijskih valov so do zdaj našli le posredne dokaze. Nekatere binarne zvezde se namreč obnašajo natanko tako, kot napoveduje teorija - brez teh valov bi se drugače. Za to odkritje sta leta 1993 dva fizika že prejela Nobelovo nagrado. Poenostavljeno se da učinek gravitacijskih valov na "tkanino" prostor-čas primerjati z roko, ki potegne po vodni gladini.

Lani so Nobelovo nagrado za fiziko prejeli britanski znanstveniki, ki delujejo v ZDA, David J. Thouless, F. Duncan Haldane in J. Michael Kosterlitz, in sicer za teoretske raziskave stanja snovi.

Teden podeljevanja nagrad

Ta teden bodo znani vsi letošnji dobitniki Nobela. V ponedeljek so nagrado za medicino prejeli ameriški znanstveniki Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash in Michael Young za odkritja v zvezi s 24-urnim ciklusom aktivnosti organizmov, znanim kot cirkadialni ritem. V sredo bodo podelili nagrado za kemijo, v četrtek za književnost, v petek za mir, v ponedeljek pa še za ekonomijo.

A. P. J.