Nova zlitina bi sončne celice lahko pognala čez 50-odstotno učinkovitost

Ekipi je uspelo rešiti zapleteno težavo

18. junij 2017 ob 13:09

Znanstveniki univerze v Michiganu so razvili novo zlitino za uporabo v sončnih celicah in ki bi jih lahko naredili več kot dvakrat bolj učinkovite, kot so zdaj.



Po poročanju portala IFLScience je nova zlitina zmes arzenika, galija, bizmuta in dušika, hkrati pa je za četrtino cenejša kot pred njo preizkušane zlitine. Po prepričanju raziskovalne ekipe je njihov material najcenejši na svetu, ki lahko absorbira infrardečo svetlobo.



Novi material bi se lahko uporabil v novi generaciji fotovoltaičnih celic, imenovanih koncentratorske celice, za katere se pričakuje, da bodo podvojile izkoristek glede na trenutne panele, ki zmorejo največ 25-odstotno učinkovitost in so že dosegli svoj cenovni in zmogljivostni rob.



Koncentratorske celice delujejo tako, da vsebujejo tri različne materiale, ki so naloženi drug nad drugega in tako lovijo tri različne valovne dolžine svetlobe. Največji izziv za raziskovalce pa je doslej predstavljal četrti sloj, ki bi lovil infrardečo svetlobo, saj mora biti poceni, stabilen, trpežen, njegova atomska struktura pa se mora ujemati z ostalimi tremi sloji.



Zlitina raziskovalcev iz Michigana vse te pogoje izpolnjuje. "Čarovnija ni beseda, ki bi jo raziskovalci materialov pogosto uporabili. Vendar smo se tako počutili, ko smo stvar končno naredili prav," je dosežek komentirala vodja laboratorija, ki je razvil zlitino, Rachel Goldman.

