Nobelovec slovenskega rodu ob podelitvi nagrade: "Mama bi bila ponosna"

Dela kot profesor na univerzi Princeton

5. marec 2018 ob 13:11

San Francisco - MMC RTV SLO, STA

Nobelov nagrajenec za fiziko Duncan Haldane iz leta 2016 je trenutno edini živeči slovenski nobelovec. Nedavno mu je ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF na univerzi Stanford podelila nagrado za življenjsko delo, za katero se je zahvalil v slovenskem jeziku.

Haldane je ob prejetju nagrade dejal: "Dober večer. V veliko čast mi je, da ste me počastili z nagrado ASEF. Moja mama bi bila zelo ponosna, če bi lahko bila tukaj." Dodal je, da se vedno rad odzove na vabila rojakov Slovencev, pri čemer upa, da se bodo stiki v prihodnje še krepili.

V pogovoru, ki je sledil, je poudaril pomen mentorstva, ki ga spodbuja ASEF. Dejal je, da so mentorji, ki so ga usmerjali pri njegovih odkritjih, močno zaznamovali njegovo poklicno pot.

Njegova mama je Slovenka

Profesor Frederick Duncan Michael Haldane je bil rojen leta 1951 v Londonu. Njegova starša sta se spoznala na avstrijskem Koroškem, kjer je bil oče vojaški zdravnik v britanski zasedbeni coni po drugi svetovni vojni. Po poroki se je Ljudmila Renko z možem preselila v Anglijo, kjer je družina od takrat živela.

Otroštvo in mladost je preživel v Angliji, po koncu študija pa profesionalno pot nadaljeval v Franciji in nato ZDA, kjer je zdaj profesor fizike na univerzi Princeton. Leta 2016 je skupaj z raziskovalcema Davidom J. Thoulessom in Michaelom Kosterlitzem prejel Nobelovo nagrado za fiziko, in sicer za teoretske raziskave stanja snovi. Haldane je tako po navedbah ASEF-a trenutno edini živeči Slovenec, ki je prejemnik Nobelove nagrade.

Ameriško slovensko izobraževalno fundacijo ASEF so pred petimi leti ustanovili pripadniki nove generacije izseljencev iz Slovenije, ki danes delujejo na prestižnih svetovnih univerzah in na ta način ohranjajo in krepijo stik z domovino. Študentom iz Slovenije omogočajo prakse v njihovem akademskem okolju, da bi nato to znanje ponesli domov v Slovenijo ter plemenitili tamkajšnjo znanstveno sfero.

ASEF uživa tudi veliko podporo tradicionalne slovenske skupnosti v ZDA in Kanadi ter Slovencem naklonjenih Američanov. Ti s svojimi donacijami omogočajo, da fundacija vsako poletje ponudi štipendije za nadarjene študente iz Slovenije, ki želijo poletje preživeti ob boku akademikov slovenskega rodu na ameriških in drugih priznanih svetovnih univerzah. Ponujajo pa tudi štipendije za ameriške študente slovenskega rodu za njihov poletni študij v Sloveniji, z namenom krepitve vezi z domovino prednikov ter pretoka znanja.

Vse več profesorjev slovenskega rodu

Na sobotni slavnostni prireditvi na ameriški univerzi Stanford v Kaliforniji sta ustanovitelja fundacije ASEF Jure Leskovec in Peter Rožič poudarila, da se je fundacija v prvih petih letih izjemno uveljavila in se ji vsako leto pridružuje vse več profesorjev slovenskega rodu.

Trenutno pri programih ASEF sodeluje več kot 25 profesorjev, ki v svoje raziskovalne skupine sprejemajo slovenske študente. Prav tako se fundaciji pridružuje tudi vse več donatorjev in podpornikov, ki podpirajo povezovanje slovenske in ameriške znanosti.

Udeležence slavnostne prireditve sta prek videopovezave nagovorila tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Oba sta poudarila pomen kroženja znanja ter sodelovanja med Slovenci doma in po svetu.

