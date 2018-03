Umrl je znameniti fizik Stephen Hawking

Znan po delu na temo črnih lukenj in relativnosti

14. marec 2018 ob 06:50,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 08:55

Cambridge - MMC RTV SLO, STA

V starosti 76 let je umrl znameniti britanski fizik Stephen Hawking. Družina je sporočila, da je umrl spokojno na svojem domu v Cambridgeu.

"Globoko obžalujemo smrt dragega očeta. Bil je velik znanstvenik in izjemen človek, čigar delo bo živelo še mnoga leta," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili njegovi otroci Lucy, Robert in Tim Hawking. Kot so še zapisali, sta Hawkingova "pogum in vztrajnost, skupaj z britanskim umom in humorjem navdihovala ljudi po vsem svetu".

Umrl je mirno na svojem domu v britanskem univerzitetnem mestu Cambridge. Novico o njegovi smrti so objavili ob 139. obletnici rojstva Alberta Einsteina.

Hawking se je rodil 8. januarja 1942 – na 300. obletnico smrti očeta moderne znanosti Galilea Galileja – v Oxfordu.

Kljub invalidnosti izjemno uspešen

Leta 1963 mu je bila diagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), bolezen gibalnih nevronov, zaradi katere je bil skoraj popolnoma hrom. Ob postavitvi diagnoze so zdravniki pričakovali, da ima pred seboj še dve leti življenja. A bolezen je napredovala počasneje kot običajno. Pozneje je izgubil tudi sposobnost govora in je z okolico komuniciral samo prek računalniškega sintetizatorja glasu.

Na oxfordski univerzi je končal študij fizike, na univerzi Cambridge pa je doktoriral iz kozmologije. Eden najmlajših štipendistov najbolj prestižne britanske znanstvene ustanove, Kraljeve družbe (Royal Society), je postal v starosti 32 let. Leta 1979 je postal profesor matematike na Univerzi Cambridge, kamor je prišel z univerze Oxford, da bi študiral teoretično astronomijo in kozmologijo.

Znan je bil predvsem po svojem delu na področju kvantne gravitacije, posebno glede črnih lukenj, in relativnosti. Pri delu se je osredotočal na združitev relativnosti – narave prostora in časa – in kvantne teorije – kako se obnašajo najmanjši delci – da bi pojasnil nastanek vesolja in njegovo delovanje. "Moj cilj je preprost. Popolno razumevanje vesolja, zakaj je takšno, kot je, in zakaj sploh obstaja," je dejal.

Črne luknje bodo izginile

Znan je po svoji teoriji, da tudi iz črnih lukenj lahko kaj uide. Črne luknje so po definiciji telesa, v katere snov in energija (svetloba) neizogibno padeta, ko se jim dovolj približata – a z eno izjemo. Hawking je napovedal, da morajo vse črne luknje snov tudi oddajati, in sicer zaradi kvantnih pojavov. Pojav je poimenovan Hawkingovo sevanje. Po tej teoriji nobena črna luknja dolgoročno ne bo obstala, temveč bo skozi stotine milijard let svojo snov izsevala in izginila. Napoved sicer še ni bila eksperimentalno potrjena.

Sledi v popularni kulturi

Napisal je tudi več poljudnoznanstvenih knjig, med njimi Kratko zgodovino časa (1988). Prodanih je bilo 10 milijonov izvodov, knjiga pa je prevedena v 40 jezikov.

Telesni omejenosti navkljub mu je uspelo uresničiti veliko željo: kot prvi tetrapelgik doživeti breztežnosti prostor oz. mikrogravitacijo.

Preminuli znanstvenik je pustil sled tudi v popularni kulturi. Glasovno se je pojavil na albumu The Division Bell skupine Pink Floyd, v seriji Veliki pokovci, risanki The Simpsons itd., filmu Zvezdne steze: Naslednja generacija itd.

Opozorila človeštvu

Hawking je znan po svojih futurističnih razmišljanjih, v katerih je človeštvo opozarjal na potencialne nevarnosti in podajal potencialne rešitve. Življenje na Zemlji, še posebej človeško, je po njegovem mnenju ogroženo. Do konca homo sapiensa bi lahko kmalu pripeljal razvoj umetne inteligence, tudi prek ubijalskih robotov, prav tako bi lahko bil poguben stik z vesoljci., če že ne bo dovolj globalno segrevanje, genetski inženiring virusov ali jedrska vojna. Pozval je h kolonizaciji drugih nebesnih teles, kar bi ljudem omogočilo izhod v sili za primere katastrofe, v tej luči pa je podprl tudi projekt Starshot, ki razvija tehnologijo za obisk najbližje sosednje zvezde v nekaj desetletjih.

Številni odzivi z vsega sveta

Po svetu se že odzivajo na njegovo smrt. Ameriški astrofizik Neil deGrasse Tyson je tvitnil, da je njegova smrt pustila intelektualni vakuum, ki pa ni prazen. Ameriška vesoljska agencija Nasa je na Twitterju objavila posnetek smejočega se Hawkinga, ko je v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi lebdel v breztežnostnem stanju.

"Njegove teorije so odklenile vesolje možnosti, ki jih mi in svet raziskujemo. Leti še naprej kot Superman v mikrotežnostnem stanju, kot si rekel astronavtom na vesoljski postaji leta 2014," so ob tem zapisali.

Hawking ima tri otroke iz prvega zakona z Jane Wilde, s katero sta se poročila leta 1965. Njuna zveza je ovekovečena v filmu iz leta 2014 Teorija vsega. Ločila sta se po 25 letih zakona. Nato se je poročil s svojo nekdanjo medicinsko sestro Elaine Mason. Njun zakon je razpadel med obtožbami zlorab, ki pa jih je Hawking zanikal.

Odzival se je tudi na politično dogajanje. Tako je v zadnjih letih izražal nezadovoljstvo z izvolitvijo predsednika ZDA Donalda Trumpa in odločitvijo Velike Britanije za izstop iz EU-ja.

Zavrnil je tudi možnost življenja po smrti."Na možgane gledam kot na računalnik, ki bodo prenehali delovati, ko bodo njegovi deli izgubili moč. Ni ne nebes ne življenja po smrti za pokvarjene računalnike; to je pravljica za ljudi, ki se bojijo teme," je dejal leta 2011 v pogovoru za časopis Guardian. Ocenil je, da za obstoj sam ni potrebna božja intervencija, temveč je vse posledica delovanja zakonov fizike.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

Frekvenca X na temo Stephena Hawkinga:



B. V., Al. Ma.