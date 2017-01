Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Organ se nahaja v trebušnem delu in očitno ima funkcijo pri prebavi. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potrdili nov organ v človeškem telesu

Njegova funkcija je neznana

4. januar 2017 ob 16:04,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 16:33

Limerick - MMC RTV SLO

Znanstveniki so potrdili, da v trebušnem predelu obstaja samostojen organ, za katerega so doslej menili, da gre zgolj za posamezne strukture.

Organ je poznan pod imenom mezenterij, opisoval pa ga je že Leonardo da Vinci, poroča portal IFLScience. Vse do leta 2012 je bil obravnavan, kot da gre za ločene strukture, ki pritrjujejo črevesje na stene trebušne votline.

Ekipa z univerze v Limerciku pa je zdaj z natančno mikroskopijo potrdila, da so te strukture pravzaprav medsebojno povezane in da so del večjega sestava. "V članku, ki je bil strokovno pregledan in ocenjen, trdimo, da imamo v telesu organ, ki doslej kot tak ni bil prepoznan," je povedal Calvin Coffey, ki je sodeloval pri študiji.

Kar je dodatno zanimivo, je to, da znanstveniki še vedno ne vedo, kaj točno ta organ počne, razen tega, da ima neko dejavno vlogo. Ugotavljanje njegove funkcije je torej naslednji korak, je napovedal Coffey. "Če razumeš funkcijo, potem lahko določiš abnormalno funkcijo in potem imaš bolezen. Ko daš vse to skupaj, dobiš povsem novo polje mezenterijske znanosti," je še dodal.

A. Č.