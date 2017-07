Policija prevzela nadzor nad spletnima tržnicama na temnem medmrežju

Spletni tržnici sta bili znani po preprodaji orožja in mamil

20. julij 2017 ob 22:01

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški in evropski policisti so sporočili, da so po obsežni mednarodni preiskavi zaprli dva izmed največjih spletnih trgov na temnem medmrežju, poznanih po preprodaji mamil, orožja, škodljivih programov in ukradenih podatkov.

Na največjem spletnem trgu temnega medmrežja Alphabayu je lahko 200.000 uporabnikov brskalo med več kot 250.000 ponudbami za mamila in strupene kemikalije ter več kot 100.000 oglasi za ponarejene dokumente in škodljivo opremo. Stran naj bi imela okoli 40.000 ponudnikov oziroma preprodajalcev, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Alphabay ni dostopen že vse od začetka julija, takrat pa se je med uporabniki tudi pojavil sum, da se je v zadevo vmešala policija.

Nizozemska policija pa je 20. junija prevzela Hanso, ki je veljala za tretji največji nezakoniti spletni trg, in na skrivaj nadzorovala dejavnosti na spletni strani. Zaprli so jo mesec dni pozneje. Preiskovalci so opazili, da so se po zaprtju Alphabaya številni uporabniki preselili na Hanso in nadaljevali svoje nezakonite dejavnosti. "Vemo za veliko Američanov, ki so jih ubila mamila z Alphabaya," je dejal pravosodni minister Jeff Sessions.

Kriminalce je opozoril, da ne bodo ušli pravici, če uporabljajo temno medmrežje. "Ne morete se skriti, našli vas bomo," je dejal.

Preiskavo so vodili ameriški FBI, ameriška agencija za boj proti mamilom (DEA) in nizozemska policija. Sodelovali pa so tudi policisti iz drugih evropskih držav.

Administrator umrl na Tajskem

Domnevnega administratorja Alphabaya, 26-letnega Kanadčana Alexandreja Cazesa, so 5. julija aretirali na Tajskem. V operaciji so sodelovale ameriške, kanadske in tajske oblasti. Policija je zasegla premoženje, vredno več milijonov dolarjev, tri nepremičnine in štiri luksuzne avtomobile. Cazesa so nato našli mrtvega v zaporniški celici v Bangkoku, domnevno je storil samomor.

