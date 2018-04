Ponočnjaki umirajo prej kot ljudje, ki radi zgodaj vstajajo

21. april 2018 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nočno življenje je dolgoročno zdravju škodljivo, potrjuje še ena študija, tokrat na velikem vzorcu ljudi. Ponočnjaki umirajo prej in pogosteje zbolijo.

Več akademskih ustanov je iskalo povezavo med kronotipom in tveganjem umrljivosti. Kronotip je nagnjenje posameznika k spanju v določenem delu dneva, tveganje umrljivosti pa možnost, da bo posameznik umrl v določenem časovnem obdobju.

Znanstveniki Univerze v Surreyu (VB) in univerze Northwestern (ZDA) so analizirali podatke 433.268 ljudi v okviru študije UK Biobank. Ugotovili so, da imajo ponočnjaki (oz. sove) 10 odstotkov višje tveganje umrljivosti od jutranjih tipov (v skladu z angleškim jezikom so jih poimenovali škrjanci). 50.000 ljudi znotraj vzorca je imelo višjo verjetnost, da bodo umrli v obravnavanem časovnem obdobju šest let in pol, piše v Northwesternovem sporočilu za javnost.

Raziskava je objavljena v znanstveni publikaciji Chronobiology International. Dozdajšnje raziskave so se osredotočale na motnje metaboliza in krvožilne bolezni, medtem ko je ta po trditvah avtorjev prva, ki se ukvarja s tveganjem umrljivosti.

"Sove, ki poskušajo živeti življenje škrjanca, bodo utrpele zdravstvene posledice," je ugotovitve na kratko povzela izjavila Kristen Knutson, nevrologinja in soavtorica.

"To je zdaj javni zdravstveni problem, ki ga ne smemo prezreti. Pozivamo k javni razpravi o potrebnih ukrepih. Morda bi morali večernim tipom dovoliti, da delo začnejo in končajo kasneje, če je to seveda izvedljivo. Potrebne so tudi dodatne raziskave, kako večernim tipom pomagati pri napornemu vzdrževanju ritma sinhrono s Soncem," je izjavil Malcom von Schantz, profesor kronobiologije.

Še ena slaba novica za sove: znotraj raziskave so ponočnjaki pogosteje staknili sladkorno bolezen, nevrološke ter psihološke motnje.

Sicer je potrebno poudariti, da korelacija ne nujno pomeni vzročnosti. Vprašanje je, ali so ti negativni pojavi povezani neposredno s kronotipom, ali pa - denimo - z drugimi navadami, ki se jih pogosteje najde pri ponočnjakih.



Zakaj nekateri ponočujejo

Kaj požene ljudi v umetno podaljševanje dneva? To niso nujno "slabe" navade, saj ima svoj vpliv tudi genotip, a sodobni, zahodni slog življenja zagotovo ne pripomore. Prehranjevanje pozno zvečer, še posebej s težko prebavljivo hrano. Manko fizične aktivnosti. Strmenje v zaslone pozno v noč, pa naj bodo to filmi na televiziji ali obvestila o aktivnosti socialnih omrežij na prenosnih telefonih. Umetna osvetlitev, ki omejuje proizvodnjo spalnih hormonov. Mamila, alkohol, pa tudi stres nasplošno ... "Imamo obsežno in raznoliko plejado faktorjev, ki so povezani s tem, da ostajate pokonci," je dodala Knutsonova.

Se lahko sova spremeni v škrjanca?

Avtorji raziskave zatrjujejo, da imata genetika in okolje uravnotežen vpliv na kronotip posameznika. To pomeni dvojno. Nekateri pač niso "krivi" za ponočevanje, saj nagnjenost izvira iz zaporedja na DNK-ju. A to še ne pomeni, da so na to "obsojeni", saj je zaradi faktorja okolje mogoče bioritem spreminjati, le pri enih lažje, drugih težje.

Pomemben dejavnik je melatonin, kemijska spojina, ki vpliva na biološko uro v možganih. Tesno je povezana s svetlobo. Umetna osvetlitev zvečer omejuje proizvodnjo melatonina, prav tako strmenje v zaslon mobilnega telefona v postelji.

Za sinhronizacijo ritma s sončnim se je torej treba izogibati bleščečim zaslonom, priporočljivo vsaj uro pred načrtovanim spanjem. Prav tako je dobro oči izpostaviti jutranjim sončnim žarkom.

Še najbolj učinkovit način je: taborjenje. To podpira znanstvena raziskava, pred leti objavljena v Current Biology. Iskali so načine, kako sinhronizirati bioritme znotraj neusklajenih parov. Poslali so jih na kampiranje brez svetilk, telefonov in podobne elektronske opreme. Skupina je bila podvržena le Soncu in Luni, zato so njeni člani polagoma postajali zaspani hkrati in bolj v skladu z naravno svetlobo.

Seveda je potem potrebno uporabiti lastno voljo in ritem vzdrževati, sicer je trud brez haska. Dobro je vdrževati isti čas odhoda v posteljo in vstajanja, da se telo na to (prisilno) prilagodi. Dlje kot se navada vzdržuje, globlje se vtisne v nevronske povezave in kemične reakcije telesa.

Delovni čas prilagoditi zaposlenemu

A ker faktorja genetike ne glede na trud ni mogoče zavreči, izrazito večernih tipov ni dobro siliti, naj vstajajo ob 5. zjutraj. "Treba je ugotoviti, da je kronotip deloma gensko pogojen in torej ne posledica hibe v nravi. Sovam bi torej lahko ponudili prilagodljiv delovni urnik, ne pa jih silili, da vstajajo za delovnik, ki se začne ob 8. zjutraj. Pripravite kronotipom prilagojene izmene. Nekateri so pač primernejši za nočno delo," je dejala Knutsonova.

Raziskovalka že pripravlja naslednjo znanstveno etapo. Skupini ponočnjakov bo pomagala do jutranjega urnika in spremljala njihovo zdravje, testirajoč hipotezo, da se bo do neke mere izboljšalo.

To ni lahko početje. Nekaterim težavo predstavlja že prehod na poletni čas in - sodeč po sporočilu za javnost - je prav takrat višja pojavnost srčnih napadov. "Ne smemo pozabiti, da se tudi malo tveganje v praksi pomnoži z 1,3 milijarde ljudi, ki gre skozi takšno menjavo uri."

Opozorilo trobi skozi isti rob kot številna dozdajšnja. Primer: pred leti so strokovnjaki Univerze v Michiganu sporočili, da zaradi "pritiskov iz okolja" ljudje vse pogosteje premalo spijo, oziroma izraziteje odlagajo večerni odhod v posteljo. Opozorili so, da bo s takšnim trendom nastopila "svetovna kriza spanja".

Kaj so počeli raziskovalci

Podatke o kronotipu so od 433.268 udeležencev pridobili anketno; ljudje so se o tem samoopredelili. Možnosti so bile štiri: popolnoma jutranji, zmerno jutranji, zmerno večerni in popolnoma večerni tip. Starostna skupina je bila med 38 in 72 let starosti. Nato so šest let in pol spremljali, kdo od udeležencev je umrl in v kateri starostni skupini je bil. V izidih so upoštevali vpliv pričakovane stopnje drugih zdravstvenih težav, ki tudi vplivajo na smrtnost.

"Vzrok tveganja umrljivosti pri večernih tipih bi lahko bil povezan z obnašanjem, psihološkimi in fiziološkimi dejavniki. Ti bi lahko bili nadalje povezani s stalnim neskladjem med notranjo fiziološko uro in zunanjo prisilo, torej delovnimi obveznostmi ter socialnimi aktivnostmi."

Več o spanju

Prav za področje raziskav notranje biološke ure je bila letos podeljena Nobelova nagrada za medicino. C. Hall, Michael Rosbash in Michael Young so pri sadni mušici izolirali gen, ki nadzoruje običajen dnevni biološki ritem, in sklepali, da ura po enakem načelu tiktaka tudi pri drugih večceličnih organizmih, vključno z ljudmi.

Pri ljudeh cirkadialni ritem oz. notranja biološka ura uravnava ritem spanja, hranjenje, izločanje hormonov, krvni tlak in telesno temperaturo.

Pri vsem tem je zanimivo, da smo bili vsi sesalci nekoč v zgodovini povsem nočna bitja. Naši najzgodnejši predniki so živeli vzporedno z dinozavri. Z njimi niso mogli tekmovati po moči in drugih telesnih atributih, zato so svoje aktivnosti umerili v čas, ko so dinozavri pač - spali. Lanska raziskava v Nature Ecology & Evolution je pokazala, da se je preobrat v iz nočnih bitij v dnevna zgodil prav pred 66 milioni let, ko so neleteči dinozavri izumrli.

Človek je najdlje brez spanja zdržal 11 dni, ne brez posledic.

A tudi predolgo spanje ni dobro. Obstaja povezava med rednim spanjem, daljšim od 9 ur, in tveganjem možganske kapi.

Aljoša Masten