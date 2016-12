Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 17 glasov Ocenite to novico! Glenn je z zlatimi črkami zapisan v ameriško vesoljsko zgodovino. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslovil se je John Glenn, prvi Američan v orbiti

Leta 1998 je pri 77 letih kot najstarejši človek znova odšel v vesolje

8. december 2016 ob 23:14

New York - MMC RTV SLO

V 96. letu starosti je umrl John Glenn, prvi Američan v orbiti, ki je bil pozneje tudi dolgoletni senator, pri 77 letih pa je kot najstarejši človek znova odšel v vesolje.

Nekdanji marinec je umrl v bolnišnici v Columbusu v Ohiu, kamor so ga sprejeli pred tednom dni. Umrl je obkrožen z ženo, s katero sta bila poročena 73 let, in otroki, je poročal BBC.

Rodil se je leta 1921 v New Concordu v Ohiu in se pozneje kot bojni pilot bojeval v drugi svetovni vojni in pozneje vojni v Koreji, potem pa se je priključil ameriški vesoljski agenciji. Glenn se je v zgodovino zapisal kot prvi Američan v orbiti: tja je poletel v vesoljski kapsuli Friendship 7 20. februarja leta 1962. V vesolju je preživel štiri ure, 55 minut in 23 sekund. "Oh, ta razgled je izjemen," je dejal o pogledu na 150 kilometrov oddaljeno Zemljo.

Po vrnitvi na Zemljo je bil 25 let demokratski senator. Leta 1998, 36 let po zgodovinskem poletu v vesolje, pa je znova odšel v vesolje: pri 77 letih je postal najstarejši človek v vesolju.

Leta 2011 je prejel kongresno zlato medaljo, najvišjo nagrado za civiliste, leto pozneje pa mu je predsednik Barack Obama podelil še predsedniško medaljo za svobodo.

K. T.