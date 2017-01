Preiskave v Samsungu potrdile, da so za samovžige telefonov krive okvarjene baterije

Samsung je moral iz prodaje umakniti 3,1 milijona naprav

23. januar 2017 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Notranja preiskava v Samsungu je potrdila, da so za samovžige oziroma eksplozije prenosnih telefonov Galaxy Note 7 krive okvarjene baterije. V Samsungu dobavitelja baterij ne nameravajo tožiti.

V notranjo preiskavo so pri Samsungu vključili 700 raziskovalcev in inženirjev, ki so preizkusili več kot 200 tisoč novih naprav in več kot 30 tisoč baterij. Prenosni telefon Galaxy Note je sicer sestavljen iz 1.000 različnih delov, ki jih zagotavlja 450 različnih dobaviteljev.

V Samsungu sicer niso razkrili imena proizvajalca spornih baterij, saj proizvajalca ne nameravajo tožiti. V družbi so namreč presodili, da so sami odgovorni za to, da niso ustrezno preverili varnosti in kakovosti naprav. Med proizvajalci baterij je sicer tudi Samsungovo hčerinsko podjetje Samsung SDI, ki je tudi sprožilo lastno preiskavo spornih delov.

Kot je znano, se je lani zgodil samovžig nekaterih naprav Samsung Galaxy Note 7, zaradi česar so v družbi morali iz prodaje umakniti 3,1 milijona naprav, pri čemer so utrpeli 5,3 milijarde evrov škode, obenem pa je znatno načet tudi ugled družbe.

Samsung bo svoj ugled poskušal rešiti s prenosnim telefonom Galaxy S8, ki so ga sprva nameravali predstaviti februarja, zdaj pa so predstavitev prestavili, saj želijo zagotoviti brezhibnost naprav.

L. L.