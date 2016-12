Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 16 glasov Ocenite to novico! Operacija Mars Express je bila sestavljena iz dveh delov, Esa je pri pristanku modula Beagle 2 izgubila stik z njim. Našli so ga šele lani. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri osvajanju Marsa pomaga tudi slovensko znanje

Gost podkasta je Bernard Ženko

15. december 2016 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vesolje je s številnimi zgodbami tudi v letu 2016 polnilo medije. Eno od teh so pisali tudi slovenski strokovnjaki na inštitutu Jožefa Stefana.

Ti so namreč sodelovali in zmagali na razpisu Evropske vesoljske agencije, ki je iskala najboljšo napovedno rešitev delovanja sonde Mars Express, ki že več kot 12 let kroži okrog rdečega planeta in meri številne parametre.



Na podkastu Številke ta teden tako v ospredje postavljamo strojno učenje in samo operacijo Mars Express. Spodaj preverite nekaj dejstev, v petek pa prisluhnite pogovoru z Bernardom Ženkom, članom zmagovalne skupine.

Slavko Jerič, @stevilkeMMC