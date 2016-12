Prvi otroci, oplojeni z DNK-ja treh staršev, bodo v Veliki Britaniji rojeni leta 2017

Otrok podeduje 0,1 odstotka DNK-ja ženske, ki donira jajčece

15. december 2016 ob 15:04,

zadnji poseg: 15. december 2016 ob 15:25

London - MMC RTV SLO/STA

Britanski Urad za humano oploditev in embriologijo (HFEA) je odobril spočetje otroka iz genskega zapisa dveh žensk in moškega. Prvi t. i. otroci treh staršev, bodo rojeni proti koncu leta 2017.

Genska terapija "treh staršev" je kombinacija umetne oploditve in genske modifikacije, s katero naj bi preprečili prenos smrtno nevarnih gensko pogojenih bolezni z matere na otroka.

Postopek poteka tako, da mati oziroma ženska, ki ima katero izmed mitohondrijskih bolezni in si želi otroke, priskrbi svoj genski material, ki ga v laboratoriju izločijo iz ene same celice. Druga ženska, ki nima mitohondrijskih bolezni, donira jajčece, ki mu odstranijo jedro.

Edini genski material v celici darovalke je tako v mitohondrijih. Jedro iz jajčeca matere nato vstavijo v jajčece darovalke ter to oplodijo s spermo očeta. Oplojeno celico nato vstavijo v maternico matere, tako kot pri običajni umetni oploditvi.

Pomagali bi 25 parom na leto

Mitohondriji so membranske strukture, ki služijo celičnemu dihanju in so v celicah glavni vir energije. Imajo svoj DNK, ki ne vpliva na lastnosti, kot je videz.

Na 4.300 otrok se rodi eden z okvarjenimi mitohondriji, ki jih otrok lahko podeduje samo po materi, in lahko povzročijo okvare možganov, atrofijo mišic, odpoved srca in slepoto. S postopkom "otrok treh staršev" ima otrok 0,1 odstotka DNK-ja ženske, ki je donirala jajčece, s tem pa je tudi onemogočen prenos okvare mitohondrijev na prihodnje generacije. Z novim postopkom naj bi vsako leto pomagali 25 parom oziroma njihovim novorojenčkom.

"Po meri oblikovani otroci"

Postopek, ki je na Otoku znan pod imenom "otrok treh staršev", je februarja že odobril spodnji dom britanskega parlamenta, zdaj so to storile še britanske pristojne zdravstvene oblasti. "Prepričana sem, da bodo pacienti, ki bi si morda želeli takšnega postopka, zadovoljni z današnjo odločitvijo," je povedala predstojnica pristojnega organa HFEA Sally Cheshire in dodala: "Toda nadaljevali bomo previdno."

Seveda pa nad novostjo niso navdušeni vsi; nekateri znanstveniki so tehnologijo treh staršev postavili pod vprašaj, saj bi lahko to pomenilo odprtje vrat v gensko spremenjene "po meri oblikovane" dojenčke. Kot poroča BBC, mora HFEA vsaki kliniki podeliti dovoljenje za ta postopek, prav tako pa morajo s postopkom soglašati vsi vpleteni. Prvi instituciji, ki bosta dobili licenco za izvajanje omenjenega postopka, bosta bolnišnica Newcastle Tyne Hospitals NHS Foundation Trust in univerza Newcastle.

K. Št.