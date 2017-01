Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odpadni DNK, ki predstavlja večinski del DNK-ja, ima očitno večjo vlogo, kot so domnevali doslej. Foto: Pixabay Sorodne novice Dramatično odkritje: našli rešitev tri milijarde let stare napake RNK Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Retrovirusi v DNK-ju bi lahko bili pomembni pri razvoju možganov

Določene povezave so že odkrite

12. januar 2017 ob 19:05

Lund - MMC RTV SLO

Švedski znanstveniki so odkrili, da bi retrovirusi, ki so se skozi milijone let vgradili v človeški DNK, lahko vplivali na izražanje genov in posledično na oblikovanje možganov.

Retrovirusi so posebna vrsta virusov, med katerimi so nekateri tudi nevarni človeku, npr. HIV, za nekatere pa velja prepričanje, da so neškodljivi, piše spletni portal ScienceDaily. Ekipa raziskovalcev s švedske univerze v Lundu je preučevala skupino virusov imenovanih endogeni retrovirusi, ki so že milijone let del človeškega DNK-ja. Doslej so jih našli v t.i. odpadnem DNK-ju, za katerega so do pred nedavnega domnevali, da je neuporaben.



Po besedah enega izmed avtorjev raziskave, Johana Jakobssona, retrovirusi predstavljajo med osmimi in 10 odstotki človeškega DNK-ja, geni, ki nadzirajo proizvodnjo raznih beljakovin pa le dva odstotka. "Če se izkaže, da lahko retrovirusi vplivajo na proizvodnjo beljakovin, nam bo to dalo ogromen nov vir informacij o človeških možganih," je pojasnil.

Povezave med nevrološkimi boleznimi in retrovirusi so

In ravno to so ugotovili. Nekaj tisoč retrovirusov v našem genomu deluje kot sidrišče za beljakovino z oznako TRIM28. Ta lahko "ugasne" ne le viruse v DNK-ju, ampak tudi običajne gene, ki se nahajajo poleg retrovirusov. Na ta način pa lahko endogeni retrovirusi vplivajo na izražanje genov.

Retrovirusi se sicer lahko pri vsakem posamezniku nahajajo na različnih mestih v DNK-ju in tudi izražanje genov je individualno pogojeno, zato bi lahko stali v ozadju nekaterih nevroloških bolezni. Obstajajo namreč že dokazi o povezavah med ALS-om, shizofrenijo in bipolarno motnjo ter endogenimi retrovirusi.

Jakobsson zato meni, da, če endogeni retrovirusi vplivajo na možganske funkcije, so morda imeli vlogo tudi pri njihovem oblikovanju.

Andrej Čebokli