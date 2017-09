Roscosmos: ZDA in Rusija dosegle dogovor o postaji pri Mesecu

Nasin program Globoko vesoljski portal

27. september 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rusija in ZDA sta po trditvah ruske vesoljske agencije Roscosmos dosegli dogovor o gradnji nove mednarodne vesoljske postaje. Ta ne bo v nižji orbiti Zemlje, temveč pri Mesecu.



Dogovor je po dolgih letih čakanja in negotovosti, ki v zraku visi zaradi nepotrjene usode obstoječe postaje (ISS), padel na 68. mednarodnem kongresu astronavtike v Adelaide (Avstralija). Vsaj takšne so trditve ruske vesoljske agencije Roscosmos, a velja jih jemati z določeno stopnjo previdnosti. Pred leti je namreč predstavnik Roscosmosa že javno zatrdil, da sta se državi dogovorili o sodelovanju pri ISS-ju tudi po letu 2024 (kar je zdajšnji predvideni rok konca postaje), kar pa so takrat na Nasi deloma zanikali.

A če informacija drži, potem bo Rusija formalno pristopila k razvoju Nasinega projekta Globoko vesoljski portal, ki s tem dobiva prepotrebni zagon in dodatno financiranje. Do zdaj je bil namreč načrt pod vprašajem, nad njem je vedno visel Damoklejev meč predsedniške ukinitve.

"Partnerji nameravajo razviti mednarodne tehnične standarde, ki bodo uporabljeni kasneje, zlasti pri izgradnji vesoljske postaje v Lunini orbiti," je v sporočilu, ki ga navaja Slovenska tiskovna agencija, zapisal Roskosmos.

Več o projektu Globoko vesoljski portal in popotovanju na Mars



Načrt Globoko vesoljski portal predvidema začetek gradnje vesoljske postaje v orbiti Meseca po letu 2022. Vsako leto bi ZDA v nebo poslale raketo SLS, kapsulo Orion (z astronavti ali brez) in nekaj opreme, ki bi jo privili na konstrukcijo v tirnici okoli Lune. Postaja bi bila končana predvidoma leta 2026.

Nasa jo obravnava tudi kot odskočno desko za potovanje na Mars. Prav na Globoko vesoljskem portalu naj bi od leta 2026 naprej gradili t. i. Globoko vesoljski transport (Deep Space Transport), ki bi proti rdečemu planetu skupaj s človeško posadko startal leta 2033.

Kdo bo vse to plačal

Velika luknja je denar. Postaja bo stala desetine milijard dolarjev, skupaj s potovanjem na Mars pa še veliko več kot 100 milijard dolarjev, zato ni bilo jasno, od kod bodo Američani potegnili denar. Že spočetka je bilo predvideno sodelovanje z mednarodno skupnostjo, a tudi s tujimi prispevki bodo še vedno morali za celoten podvig v prihodnjih letih precej povečati financiranje vesoljskih aktivnosti.

Kaj bo z ISS-jem

Neznanka ostaja tudi usoda obstoječe Mednarodne vesoljske postaje, ki okoli Zemlje že 17 let kroži na višini slabih 400 kilometrov. Financiranje je zagotovoljeno do leta 2024, del strokovne javnosti ter industrije pa že dolgo poziva, naj se podaljša do leta 2028. A ker ISS sodelujoče države stane okoli 4 milijarde dolarjev letno (odvisno od konkretnih aktivnosti), je podaljšanje vprašljivo. Če bodo denar preusmerili proti lunarni postaji, potem bomo leta 2024 zelo verjetno priča nadzorovanemu spustu ISS-ja v gotovo uničenje zaradi trenja z atmosfero.

Opcija je tudi, da ISS deloma prevzame zasebni sektor, kar pa je - ponovno zaradi milijard evrov letnih stroškov - vprašljivo.

Dozdajšnji ruski načrt je predvideval odklop njihovih modulov ISS-ja in uporabo teh sestavnih delov za gradnjo nove, povsem ruske postaje, poimenovane OPSEK. Tudi ta načrt je zdaj z Globoko vesoljskim portalom potencialno na tnalu.

Vsekakor je za primerno stopnjo zanesljivosti informacij o sodelovanju med ZDA in Rusijo počakati na uradne glasogovornike Nase. Tovrstno sodelovanje bodo morale države nadalje podpreti tudi pravno, s podpisom mednarodnega sporazuma, kot so to bile storile pri ISS-ju.



Aljoša Masten