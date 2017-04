Saharski pesek s seboj nosi tudi nevarne in odporne mikrobe

Raziskovalci pozivajo k hitremu ukrepanju

4. april 2017 ob 16:12

Innsbruck - MMC RTV SLO/STA

S saharskim prahom v Evropo prihajajo tudi združbe mikrorganizmov, ki lahko dosežejo območja vse do Alp. Ti mikrobi so še posebej odporni, zaradi podnebnih sprememb pa postajajo tudi dejavni.

Znanstveniki iz Italije in Avstrije so proučevali biološko sestavo oblakov, ki prenašajo saharski prah. Pozimi so v visokogorju mikrobi, ki pridejo v Evropo s takimi oblaki, "zamrznjeni" v snegu in ledu in tam bi tudi ostali, če ne bi bilo podnebnih sprememb in z njimi višjih temperatur. S taljenjem ledu in snega pa ti mikrobi lahko znova postanejo dejavni.

Prav zaradi tega bi lahko mikrobi iz Afrike dosegli kritično maso in izpodrinili domače vrste mikrobov. Na tak način bi se lahko pojavili novi povzročitelji bolezni, kar s seboj povzroča zdravstvena tveganja za ljudi, živali in okolje.

Ob tem znanstveniki pozivajo k čimprejšnjim in učinkovitim metodam za nadzor tveganj, ki jih predstavljajo v snegu in ledu prisotni mikrobi.

A. Č.