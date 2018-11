Se hoče Nasa znebiti Opportunityja? Staremu roverju šteti dnevi.

Veliki peščeni vihar na Marsu se je polegel, a rover Opportunity se še vedno ni oglasil. Kmalu se bo Nasa z njim prenehala aktivno ukvarjati, v nezadovoljstvo dela zaposlenih v agenciji.



Nasino vozilo Opportunity na Marsu deluje že skoraj 15 let in pri tem redno podira rekorde. Ne bo jih več dolgo. Utihnilo je namreč med več mesecev trajajočim peščenim viharjem in molči tudi več kot mesec dni po koncu ujme. Vse bolj kaže, da se je vozilo v obdobju teme in zmrzali preveč poškodovalo ali pa od s peskom pokritih sončnih celic ne more dobiti dovolj elektrike. Končuje se tudi obdobje aktivnega klicanja in poslušanja roverja, zato se utegne zgodba, ki jo spremljamo že od leta 2004, kmalu končati.

Da je še "živ", je rover domov poslednjič sporočil 10. junija letos. To je bilo ravno v času, ko se je veliki peščeni vihar še nabiral. V sledečih tednih je koprena zavila skoraj celoten planet. Sončno svetlobo je zaustavljala do te mere, da je Opportunity ostal brez vira električne energije. Izključil je vse sisteme razen notranje ure, ki naj bi periodično pozvala glavni računalnik k prebujenju oz. preveritvi, ali so se razmere že dovolj izboljšale.

Mars je mrzel planet, "rdeča Antarktika". Od Sonca je oddaljen še bolj kot Zemlja, je torej manj obsijan, za nameček je njegovo ozračje redko in zadrži le malo toplote. Temperature na Marsu povečini znašajo krepko pod ničlo, tudi –60 stopinj Celzija in manj. Za roverjeve baterije postane nevarno, če se ohladijo pod –40 stopinj. Nasa je sicer na začetku viharja ocenila, da bo ohišje zmrzal dovolj zadržalo in da bi se moral posledično rover zbuditi čez kakšen teden, dva pod vedrim nebom.

Čas se izteka, uradno in neuradno

Ujme je bilo "uradno" konec 11. septembra. Takrat so z Nase sporočili, da se je motnost ozračja spustila pod tau 1,5, in pričeli dvostopenjski načrt reševanja. Začelo se je 45-dnevno obdobje aktivnega, pogostega pošiljanja ukazov roverju prek anten DSN in poslušanja, ali se kaj premakne. "Če po 45 dnevnih ne bomo zaznali odziva, bo ekipa primorana ugotoviti, da sta se prah in marsovski mraz zarotila proti nam in roverju zadala neke vrste okvaro, od katere najbrž ne bo okreval," je takrat sporočil John Callas, vodja projekta Opportunity pri Nasinem institutu JPL.

Ta čas je pravkar minil – ta petek. Kot sporočajo z JPL-ja, je Opportunity verjetno doživel okvare oz. napake na napajalnem sistemu, na uri in sistemu za ponoven zagon v primeru okvare, pa še na komunikacijskem napravju. Zdaj se čaka sporočilo z Nase, kako naprej.

Nezadovoljstvo med inženirji

Po načrtu namreč ne bo več aktivnega ukvarjanja z roverjem, temveč le še pasivno poslušanje od časa do časa, če morda kakšen signal zaide v našo smer. Prav to je po poročanju ameriškega tehnološkega medija TheVerge ujezilo ekipo za roverjem. Načrt so jim namreč predočili le nekaj minut pred priobčitvijo javnosti. Vsebina pa je še hujša, ocenjujejo. Gre pravzaprav za poskus vodstva, da se znebi stare misije in z njo povezanih stroškov, vire pa sprosti za druge operacije.

Aktivno ukvarjanje bi moralo trajati dlje, so prepričani v ekipi. Novembra se namreč na Marsu začne obdobje okrepljenih vetrov in vrtincev, ti pa lahko prepihajo in očistijo panele sončnih celic, če so ti prekriti s prahom. "Če se paneli očistijo, a Nasa le pasivno posluša ter ne pošilja ukaza 'zbudi se', bo rover le nemočno obtičal," pišejo. Vetrovna sezona traja do januarja.

Načrt sta kritizirala dva nekdanja vodilna na misiji Opportunity. Mike Seibert je na Twitterju zapisal tole: "Odmerjen čas za reševanje Opportunityja je grozansko nezadosten. Kdor koli je sprejel to odločitev, je bojazljivec." Scott Maxwell pa: "Prekleto vam zagotavljam, da takšna odločitev ni skladna s priporočili inženirjev. Preveč dobri so v svojem poslu, da bi izgotovili nekaj tako nemarnega."

Tudi če se Priložnost oglasi nazaj, ni nujno, da bo naprava še uporabna.

Na Marsu se globalen, torej skoraj ves planet zajemajoč peščeni vihar, zgodi približno enkrat na sedem let. Tokratni je še posebej velik, primerljiv s tistim, ki ga je leta 1977 med prvim pristankom na tem planetu videla sonda Viking 1.

Opportunity se po Marsu vozi že od leta 2004. V tem času je premeril za več kot maraton razdalje in našel dokaze o obilici vode, ki je nekoč prekrivala sosednji planet. Njegov dvojček Spirit je zmrznil leta 2010. Trenutno je najbolj zanimiv Curiosity, ki se je letos proslavil z najdbo kompleksnejših organskih snovi. Nasa trenutno izdeluje naslednika, rover Mars 2020, ki bo tudi poslušal zvoke planeta – in pravkar izbira mesto pristanka – Esa pa bo svoj piskrček pristavila istega leta z vozilom ExoMars.

Čez točno mesec dni bomo priča pristanku misije InSight. Tudi zato naj bi Nasa želela prekiniti aktivno poslušanje in pozivanje roverja, vse zmogljivosti hoče usmeriti v pristanek nove misije.

Aljoša Masten