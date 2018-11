"Sedem minut groze": InSight bo poskusil pristati na Marsu

Nasina misija InSight

26. november 2018 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Le še nekaj ur manjka do prvega pristanka na Marsu po petih letih. Zvečer bo Nasa do tal poskušala pripeljati sondo InSight. Uspeh je vse prej kot zagotovljen.

Dogodki, kakršen se bo odvijal danes pozno popoldne in zvečer, so redki. Stanejo stotine milijonov evrov, zgodijo se na približno pet let, pogosto zatajijo. So predstava vrhunske tehnologije in kolumbovskih naporov človeštva, da se raziskuje še nevidene, desetine milijonov kilometrov oddaljene kraje.

Tokrat je na vrsti Mars, sosednji planet, trenutno 146 milijonov kilometrov stran. Na njem bo zvečer, predvidoma ob 20.54, končala Nasina sonda Insight.

InSight je pristajalnik, neke vrste nadgrajena različica misije Phoenix iz leta 2008. Preučevala bo notranjost Marsa, merila potrese in toplotne tokove. Misija spada na seznam najzanimivejših vesoljskih letos.

Redki so uspeli

Po slabih sedmih mesecih, kar so sondo InSight poslali na pot, bodo Nasini inženirji najbolj na trnih. InSight bo moral prestati pot skozi Marsovo atmosfero, kjer zaradi vratolomnega dogajanja morda ne bo imel stika z Zemljo. Spustu na Nasi pravijo tudi "sedem minut groze", saj bodo popolnoma brez nadzora - in morda tudi brez sprotnih informacij - čakali na povratni signal, da je naloga opravljena.

"Pristanku na Marsu inženirji utemeljeno rečejo sedem minut groze. Oddaljeno upravljanje ne pride v poštev, zato se moramo zanesti na predprogramirane ukaze. Res je, leta in leta smo testirali in izpopolnjevali načrte, se učili z drugih pristankov na Marsu in v ozir vzeli ovire, ki nam jih lahko Mars podstavi. A na trnih bomo, vse dokler se InSight ne vgnezdi v svoj novi dom, ravnico Elysium," je povedal Rob Grover, vodja faze vstopa, spusta in pristanka (VSP).

Podvig je vse prej kot enostaven. Do zdaj so narodi sveta poskusili z okoli Marsu namenjenimi okoli 45 misijami in kar 30 jih je propadlo. Uspešno so pristale le ZDA, se hvalijo na Nasi*.

Tudi zadnji poskus je bil neuspešen: lani je Esa v kadečem se kraterju izgubila pristajalnik Schiaparelli (zaradi programske napake). Slednji je koristil podoben sistem spusta, kot ga bo zdaj InSight.



Z dogajanjem naphane minute

InSight je bil z Zemlje izstreljen 5. maja in zadnje pol leta potrošil za 480 milijonov kilometrov dolgo potovanje do Marsa, zdaj je v neposredni bližini, drveč naravnost proti cilju. Trenutno vse poteka kot po maslu, vsi sistemi so pripravljeni in v dobrem stanju, so sporočili z Nase.

Predvidoma ob 20.40 se bo ločil od medplanetarnega vesoljskega plovila, kaže redosled. Nadalje se bo moral skupek InSighta ter dodatne opreme pravilno orientirati napram tarči in opraviti morebitne manjše popravke smeri. Zadeti mora nekaj deset kilometrov široko in visoko "vstopno okno", in to pri ravno pravšnjem naklonu glede na atmosfero. Če bo preveč plosk, bi ga lahko ob stiku z ozračjem kot žabico na gladini izvrglo naprej, če bo preveč navpičen, bi lahko prehitro zdrvel proti tlom in se raztreščil.

Vstop v ozračje je predviden ob 20.47, na višini 128 kilometrov in pri hitrosti 19.800 kilometrov na uro (5,6 kilometra na sekundo). Pri takšnem drvenju bo tudi redek plinski ovoj planeta več kot upoštevanja vreden dejavnik. Plovilu se bo upiral, ga zaviral in segreval. V dveh minutah bo debel, iz pretežno iz stisnjene plute narejen toplotni ščit InSighta dosegel predvidoma 1.500 stopinj Celzija. Ker je področje pristanka pogosto prizorišče peščenih viharjev, je ščit tokrat nadstandardno debel, saj bi ga lahko dodatno najedali kamenčki.

Med spustom se samodejno usmerjal s pomočjo manjših raket. Za dodatno zaviranje bo 608-kilogramski protagonist vklopil 11,8-metrsko padalo, odvrgel toplotni ščit in iztegnil tri pristajalne noge.

V zadnji fazi se bo znebil tudi padala in hrbtnega poklopa. Prižgal bo radar, ki bo gledal tla ga usmeril na varno, da ne bi zadel kakšne skale in se prevrnil; pa 12 zaviralnih motorjev, ki bodo polet upočasnili do 8 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti bo predvidoma zadel tla.

Večjidel spusta naj bi imeli tudi povratne informacije o dogajanju. Ni pa nujno. Vse je odvisno od dveh poskusnih naprav, miniaturnih sondic Mars Cube One, ki so bile izstreljene na isti raketi kot InSight in bodo posledično prav takrat švigale mimo Marsa. Signal spuščajočega InSighta naj bi posredovale proti Zemlji.

Osrednji komunikacijski kanal bosta orbiterja MRO in Mars Odyssey. "Ti podatki bodo na voljo predvidoma nekaj ur po pristanku," so napovedali na Nasi.

Signal od Marsa do Zemlje (zdaj) potuje okoli osem minut, torej bo dogodek že zdavnaj izvršen, ko bodo na Nasi še vedno "grizli nohte".

ZGOŠČENA ČASOVNICA: 20.40 ločitev od medplanetarnega pogona

20.41 usmerjanje plovila za pravilen vstop v atmosfero

20.47 vstop v ozračje

20.49 vrhunec segrevanja zaradi trenja s plini

--- 15 sekund kasneje, največje zaviranje

20.51 padalo odprto

--- 15 sekund kasneje, odvržen toplotni ščit

--- 10 sekund kasneje, iztegnjene pristajalne noge

20.52 vključen radar

20.53 pridobljene radarjeve meritve

--- 20 sekund kasneje, odvržena padalo ter hrbtni poklop

--- 0,5 sekunde kasneje, vključene protipotisne rakete

--- 2,5 sekunde kasneje, reorientacija za pravilen pristanek

--- 22 sekund kasneje, upočasnitev s 27 km/h na stabilnih 8 km/h

20.54 pričakovan pristanek

21.01 pričakovan radijski signal z InSighta neposredno Zemlji

21.04 ali kasneje, najverjetneje naslednji dan - prva fotografija

02.35 potrditev prek orbiterja Odyssey, da so sončne celice razprte



"Največje parkirišče na Marsu"

Ciljna zaplata pristanka je dolga 130 kilometrov in široka 27 kilometrov. "Plovilo ima okoli 99-odstotno možnost, da konča v njej," so ocenili. Nahaja se v ravnici Elysium Planitia, nerazgibani, in kot kaže že ime - ravni. Zaradi pustosti Planitii pravijo tudi "največje parkirišče na Marsu". To je dobro najprej zato, ker je možnost nasaditve na kakšno skalo manjša. Še bolj pa zato, ker je InSight v bistvu seizmograf, ki bo preučeval notranjost, in mu je razgibano površje v napoto. Med drugim bi lahko bilo škodljivo med polaganjem instrumenta, pa tudi z vidika osvetljenosti panelov sončnih celic. Nagib v napačno smer bi lahko pomenil manj proizvedene električne energije.

"Če bi Elysium Planitia bila solatni krožnik, bi bil iz napolnjen z navadne zeleno solato in ohrovtom. Brez zabele. Če bi bila sladoled, pa vanilijev," je ponazoril prvi mož misije Bruce Banerdt.

Planitia je 550 kilometrov stran od kraterja Gale, pristajališča roverja Curiosity.

Pri izbiri lokacije je bila pomembna tudi možnost vrtanja, saj je InSight opremljen s podsondo, ki se bo zrinila pet metrov v tla. Elysium - glede na meritve iz orbite - to možnost ponuja.

Čim bolj pri miru

InSight je pristajalnik. Po Marsu se ne bo vozil, kot sta se roverja Opportunity in Curiosity, temveč bo stal pri miru. In to čim bolj. Njegov poglavitni namen je namreč seizmologija, zato bo moral biti čim bolj stabilen, da bi lahko zaznal potrese. Tako bo preučeval notranjost planeta. Nasini znanstveniki se nadejajo ne le novih spoznanj o Marsu, temveč da bodo meritve dale koščke sestavljanke za širšo sliko. Zanima jih nastanek vseh kamnitih planetov, vključno z Zemljo, pa tudi eksoplanetov.

"InSight je na neki način časovni stroj, ki bo v naš čas privlekel informacije izpred 4,5 milijarde let, ko se je Mars oblikoval," je pred meseci povedal Banerdt. Zanima ga, kako se jedro, plašč in skorja razlikujeta od sestava Zemlje. Marsikaj je že znano. Medtem ko je Zemlja polna ognjenikov, znotraj zelo vroča in obdana z magnetnim poljem, ki izvira iz železnega jedra, je Mars precej bolj puščoben. Ognjeniki so lenobni (čeprav je Olympus Mons najvišja gora v Osončju), znotraj naj bi bil planet precej hladnejši, jedro je prenehalo igrati vlogo dinama ravno takrat, ko se je na Zemlji porajalo življenje. Medtem ko se površje Zemlje zaradi tektonike ves čas deformira in spreminja, naj bi se Marsovo praktično zamrznilo tri milijarde let nazaj, pravijo pri Nasi. Zakaj je nastala ta razlika?

Evropski prispevek

Odgovor bosta poskušala priskrbeti dva ključna instrumenta. Za začetek: visokoobčutljivi SEIS bo prvi (delujoč) seizmograf na Marsu. Izdelali so ga na francoskem inštitutu CNES. Postavljen je v vakuumsko komoro, ki ga bo do neke mere izolirala od drugih tresljajev, denimo vetra; pa še debelo toplotno izolacijo. Prav puščanje te komore je vzrok dvoletne zamude.

S seizmografi sta se v 70. letih ponašali dve sondi Viking, a ker sta bila instrumenta pritrjena na vrh naprave, sta bolj kot tresenje Marsa merila gibanje ohišja.

Pri SEIS-u napake ne bodo ponovili. Po pristanku bo instrument zagrabila robotska roka in ga položila na tla, stran od InSighta. Pravo zaplato na tleh bodo našli prek fotografij, da instrumenta slučajno ne položijo na kamen ali drugo neravnost. In to še ni vse: robotska roka bo na vrh postavila še eno kovinsko kupolo, podobno voku, je slišati v Nasinem podkastu. Znanstveniki pričakujejo, da bo v dveh letih zaznal okoli 50 potresov.

Še najbolj jih zanimajo tisti, ki prečijo celo kroglo. Potres na nasprotni strani Marsa namreč potuje skozi notranjost in se pri tem nekoliko spremeni glede na to, kakšne so vmesne plasti in iz katerih kamnin, elementov so sestavljene. Valovanje trdne snovi bi v tem primeru igralo podobno vlogo kot kratek prižig luči v ribniku, če se postavi približna analogija.

SEIS je visoko natančen seizmograf, nikakor pa ne najnatančnejši na svetu, kot se je večkrat poročalo. Spada pa med najnatančnejše prenosne instrumente te vrste.

Kako Mars odvaja toploto

Drugi instrument je termalna sonda, ki se bo s tolčenjem prebila pet metrov globoko, izdelal jo je nemški institut DLR. Na različnih globinah bo merila pretok toplote, kar bo pripomoglo k oceni, kako se toplota jedra odvaja navzven. Natančneje: instrument bo na vsakega 1,5 centimetra globine oddal nekaj toplote in nato meril, kako hitro se ta porazgubi, piše v Nasinem opisu. Tudi to napravo bo robotska roka položila na tla poleg sonde, ker pa bo na vrsti druga, bo začela delo šele prihodnje leto.

Zanimiv bo stranski učinek sočasnega delovanja obeh instrumentov. Medtem ko bo kladivo udarjalo in prodiralo, bo povzročalo valove tresljajev po tleh. Seizmograf bo tako videl, kakšna je sestava tal od 50 do 100 metrov navzdol.

Poleg tega je InSight svojevrstna vremenska postaja, saj bo nenehno meril še zračni tlak, temperaturo, veter ... Nasa bo podatke (relativno) sproti objavljala na spletni strani, tako da bo vedno na voljo tudi stanje vremena na sosednjem planetu, če to koga zanima.

Združeni podatki o tresljajih, notranji toploti in vrtenju planeta bodo povedali, kakšna je notranja struktura: velikost in značilnosti jedra, viskoznost plašča in debelina skorje. Iz tega je mogoče do neke mere zavrteti čas nazaj in dobiti omejen nabor scenarijev, ki pripeljejo do takšnega rezultata. Nekaj bo razkrilo tudi o razmerah na površju Marsa v prvih nekaj sto milijonih let. Zdajšnji modeli kažejo, da je bil Mars takrat verjetno za življenje prijazen in deloma prekrit z oceani.

InSight bo deloval najmanj eno marsovsko leto (dve zemeljski), a kot je že navada pri Nasi, v praksi najbrž precej več. Z začetek obratovanja merilnih instrumentov bo treba počakati tri zemeljske mesece.

* O trditvi, da je le Nasi doslej uspelo uspešno pristati na Marsu, je moč razpravljati. Ruska sonda Mars 3 je leta 1971 prišla do tal, a po 15 sekundah nehala oddajati. Nadalje imamo primer britanske odprave Beagle 2. Slednji je leta 2003 med spustom utihnil in bil dolgo smatran za izgubljenega. A lani se je prek orbitalnih fotografij izkazalo, da pristanek očitno preživel in se vključil. Le en neiztegnjen panel sončni celic naj bi blokiral komunikacijsko anteno, da ni mogel kontaktirati doma. To sta najmanj "delno uspešna" pristanka.

