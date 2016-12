Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 27 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Poudarki V Ženevi sta sporazum o pridruženem članstvu podpisali ministrica Maja Makovec Brenčič in generalna direktorica Cerna Fabiola Gianotti. Že v času pridruženega članstva bo slovenskim raziskovalcem in podjetjem ter drugim ciljnim javnostim omogočen poln dostop do vseh programov, ki jih izvaja Cern. Foto: EPA Sorodne novice Zavrtanik: "Slovenija lahko od CERN dobi več, kot plača za članstvo."

Sloveniji odprta vrata do tehnoloških projektov Cerna

Slovenija podpisala sporazum o pridruženem članstvu v Cernu

16. december 2016 ob 19:33

Ženeva - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je podpisala sporazum z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (Cern), s katero je postala pridružena članica v Cernu. Po petih letih pridruženega članstva pa bo Slovenija postala polnopravna članica.

Že v času pridruženega članstva bo raziskovalcem in podjetjem ter drugim ciljnim javnostim omogočen poln dostop do vseh programov, ki jih izvaja Cern. Pridruženo članstvo bo Sloveniji torej prineslo poln dostop znanstvenikov in inženirjev do raziskovalne infrastrukture in tehnoloških projektov, ki potekajo v Cernu, poleg tega pa tudi uporabo in ustvarjanje izdelkov visoke tehnologije v družbi vrhunskih strokovnjakov z vsega sveta.

V Ženevi sta sporazum o pridruženem članstvu podpisali ministrica za izobraževanje znanost in šport Maja Makovec Brenčič ter generalna direktorica Cerna Fabiola Gianotti. Ministrica je ob tem dejala, da želi Slovenija s podpisom odpreti in poglobiti sodelovanje v znanosti in raziskovanju, priložnosti za slovensko gospodarstvo z vidika visokotehnoloških podjetij ter razširiti sodelovanje na področju izobraževanje.

Potrebna le še ratifikacija sporazuma

Težav pri ratifikaciji sporazuma v DZ-ju ministrica ne pričakuje, saj je prepričana, da bodo poslanci podprli "glas Slovenije v svet in trdno vero v to, da tudi mi zmoremo prispevati k napredku". Upa, da bodo ratifikacije izvedli čim prej, da bi lahko v drugi polovici leta 2017 že poravnali prvo finančno obveznost. Generalna direktorica Cerna pa je ob tem dejala, da je vesela potrditve odličnih odnosov s Slovenijo še na uradni ravni.

Ženevski Cern, ustanovljen leta 1954, je osrednji svetovni laboratorij za fiziko delcev in sodi med najbolj elitne znanstvene institucije na svetu, saj uporaba njegovih zmogljivosti pogosto povzroči razvoj novih tehnologij. Glavni namen organizacije je zagotavljanje raziskovalne infrastrukture - pospeševalnikov protonov, antiprotonov, težkih ionov, elektronov in pozitronov.

