Slovenska varnostnika prek temnega spleta preprodajala orožje po Evropi

Prodajala najmanj leto dni

20. december 2016 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so prijeli Slovenca, ki sta po ugotovitvah preiskave dalj časa preprodajala orožje po temnem spletu: kalašnikovke, brzostrelke, ročne granate ... Prodajala sta na mednarodnih trgih.

Na sled slovenskemu državljanu so prišli junija letos. Takrat so slovenski policisti v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi začeli zbirati obvestila in naposled ugotovili, da je prek temnega spleta prodajal prepovedano orožje in si tako protipravno pridobil večjo premoženjsko korist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Našli so ju s pomočjo "klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov". Več podrobnosti o metodah niso razkrili. Preiskovanje na temnem spletu je sicer eno najzahtevnejših, saj je to omrežje namenjeno ravno anonimnim komunikacijam. Ugotovili so, da je 39-letni slovenski državljan pri kaznivih dejanjih sodeloval s 33-letnim sodržavljanom iz okolice Ljubljane. Obema so odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Orožje po pošti

39-letnik je prodajne ponudbe objavljal na tržnici temnega spleta, sodelavec pa mu je naročeno orožje dostavljal na dogovorjena mesta v prestolnici. Prvoosumljeni je orožje zapakiral tako, da ga ob morebitnih pregledih ne bi bilo mogoče zaznati. Pošiljal ga je prek poštno-logističnih centrov kupcem po Evropi. Prodajal je po Evropski uniji (Francija, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija, Italija) in na Norveško, navaja ljubljanska policija.

Skupaj je v enem letu — od novembra 2015 — pridobil 15.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Zelo mogoče je vsota še precej višja, saj številne objave na forumih kažejo, da naj bi se prodaja dogajala veliko dlje v preteklost, kot je trajala preiskava.

V dveh primerih sta osumljenca prodala dve avtomatski puški: kalašnikovko skupaj s 30 naboji ter Zagi tip M 91. Pri tem se nista ozirala na morebitne posledice ali preverjala kupcev, čeprav je tovrstno orožje — tako policija — "namenjeno izključno za izvrševanje najhujših kaznivih dejanj zoper življenje, telo in premoženje".

Ponujala in prodala sta večjo količino nabojev različnih kalibrov (zaznali so prodajo 400 primerkov), dimne ročne bombe, plinsko pištolo Walther P99 s 60 naboji (primerno za predelavo v pravo orožje) in tudi topovske udare oziroma simulacijo topovskega ognja, našteva policija.

Na bankomate za bitne kovance

Plačilo sta navadno prejela po uspešni dostavi, in to z bitnimi kovanci. Prejeto sta dvigovala na avtomatih bitcoinov na območjih Ljubljane, zamenjano v evre. Dobiček sta si razdelila sorazmerno glede na vložek in trud posameznega osumljenega.



39-letnik je osumljen še kaznivega dejanja ponarejanja denarja. Po ugotovitvah kriminalistov si je namreč priskrbel več ponarejenih dvajsetakov in jih razpečeval. Del ponaredkov je dal znanki z območja Nove Gorice, ta pa ga je izročila svojemu bratu. S tem je poplačal svoj dolg, vsi pa so se strinjali, da plačilo dolga lahko opravi s ponaredki.

Zaseženo

V sklepni operaciji in hišnih preiskavah na več naslovih so ljubljanski kriminalisti zasegli večje količine dokaznega gradiva. 32 ponarejenih bankovcev za 20 evrov z isto serijski številko, en ponarejen petdesetak, dva samokresa kalibra 9 milimetrov, 2 ročni bombi (M75 in M50), pet dimnih ročnih bomb, sedem vložkov za dimne ročne bombe, svetlobno ročno granato, štiri šokbombe, vadbene vžigalnike, vžigalne vrvice, približno 2.500 nabojev različnih kalibrov (tudi prebojne, zažigalne in z odrezano konico), teleskopske palice, več različnih bodal ... Vse našteto je bilo delujoče in na seznamu orožja, s katerim je promet omejen, za nekatere pa je posest celo prepovedana.

Zasegli tudi več računalniških naprav, nosilcev podatkov in potrdil o dejanski preprodaji orožja kupcem iz različnih evropskih držav.

Poleg tega so kriminalisti zasegli pravi denar in zlato v vrednosti več tisoč evrov.

Našli so še neznane snovi v manjših količinah, ki bi lahko bile prepovedana mamila.

Varnostniki kot preprodajalci

Osumljenca sta bila zaposlena kot varnostnika v dveh različnih podjetjih za varovanje, torej osebi, "od katerih bi upravičeno pričakovali spoštovanje zakonov in skrb za varnost ljudi in premoženja". Tudi osumljenka z območja Nove Gorice, ki je prejela ponarejeni denar, je zaposlena kot varnostnica.

Policisti bodo preiskavo nadaljevali in v sodelovanju s tujimi organi, predvsem Europolu, poskušali ugotoviti, ali sta preprodala še kaj več orožja, in izslediti še kakšnega kupca.

Evropol po navedbah PU-ja Ljubljana v zadnjih letih zaznal porast števila kaznivih dejanj na temnem spletu. Slovenska policija je v zadnjem letu izvedla in končala dve mednarodni preiskavi, v katerih so storilci za nezakonito prodajo prepovedanih mamil in orožja uporabljali temni splet.

Policijska uprava Ljubljana je poudarila zahtevnost preiskovanja na tem del medmrežja, saj je tehnično zasnovano ravno za zagotavljanje anonimnosti udeležencev ter tajnosti komunikacij, transakcij. "Policija se sooča z izzivom, kako na zakonit način zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo."

Pravosodno ministrstvo je pozvalo k iskanju "ustreznih zakonskih rešitev" in predlagalo nekaj novih ukrepov, ki niso vključeni v trenutno obravnavano novelo zakona o kazenskem postopku.

Večina orožja z območja nekdanje Jugoslavije

Na področju klasičnega tihotapljenja orožja Slovenijo zaznamuje njen geostrateški položaj, saj je na t. i. balkanski poti, po kateri kriminalne združbe tihotapijo najrazličnejše blago: orožje, razstrelivo, prepovedana mamila in ljudi iz držav Zahodnega Balkana v države Evropske unije. Glede na konkretne primere tihotapljenja, gibanja in operativne ugotovitve zadnjih nekaj let policija ugotavlja, da so države nekdanje Jugoslavije eden od glavnih izvorov orožja, eksploziva in improviziranih eksplozivnih naprav. Slovenija je predvsem tranzitna država in le v omejenem obsegu ciljna.

