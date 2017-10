Slovenski raziskovalci predstavili novo metodo identifikacije delfinov

Raziskava je bila opravljena na delfinih iz Tržaškega zaliva

21. oktober 2017 ob 19:55

Piran - MMC RTV SLO, STA

Raziskovalci, na čelu s predsednikom slovenskega društva Morigenos, so odkrili novo metodo identifikacije delfinov, ki so jo predstavili tudi v priznani znanstveni reviji.



Znanstveniki že dolgo vedo, da je posamezne delfine možno prepoznavati na podlagi naravnih oznak na njihovih hrbtnih plavutih. Problem te metode je, da se znamenja na plavutih skozi čas spreminjajo, poleg tega pa mladiči delfinov na plavutih takšnih oznak še nimajo.

Po novem si bodo znanstveniki pri identifikaciji delfinov lahko dodatno pomagali z metodo, ki je plod raziskave mednarodne ekipe raziskovalcev, ki jo je vodil predsednik slovenskega društva za morske sesalce Morigenos Tilen Genov.

Genov, ki je bil tudi pobudnik raziskave, je skupaj z ostalimi strokovnjaki zasnoval študijo, ki je pokazala, da je delfine mogoče prepoznavati tudi na podlagi njihovih obraznih potez, kar doslej ni bilo znano.

V raziskavi so morali izkušeni ter neizkušeni opazovalci primerjati fotografije obrazov delfinov in jih pravilno povezati. Rezultati so med drugim pokazali, da tako izkušeni kot tudi neizkušeni opazovalci lahko ločijo posamezne delfine na podlagi njihovih obrazov ter da so obrazne poteze dolgotrajne in omogočajo identifikacijo na dolgi rok.

Dolgoročno zanesljivejša metoda

Ekipa strokovnjakov je svoje izsledke predstavila tudi v študiji, ki je bila objavljena v mednarodno priznani reviji Marine Mammal Science.

Kot navajajo v društvu Morigenos, nova metoda prepoznavanja zaenkrat sicer ne more nadomestiti identifikacije na podlagi plavuti, lahko pa jo dopolnjuje. Obrazi za razliko od plavuti namreč niso podvrženi tolikšni meri sprememb zaradi zunanjih vplivov, zato so lahko dolgoročno bolj zanesljivi.

Metoda je poleg tega primerna tudi za mladiče, katerih plavuti navadno niso dovolj jasno označene. Še posebej obetavna utegne biti pri tistih vrstah delfinov, ki na plavutih navadno nimajo prav dosti oznak, ali pri vrstah, ki hrbtne plavuti sploh nimajo.

V slovenskem morju trenutno živi okoli 150 delfinov, populacijo pa v društvu Morigenos spremljajo že od leta 2002.

M. Z.