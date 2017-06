Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Zemlja je stara 4,55 milijarde let. Foto: Nasa Johnson Space Center Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Starost Zemlje določena z radioaktivnim razpadom

Gost je Marko Vrabec

1. junij 2017 ob 07:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dolžina človeškega življenja se meri v rangu 100 let, zato so razponi z nekaj več ničlami v ozadju težko dojemljivi. Sploh, ko govorimo o starosti našega planeta.

Na podkastu Številke ta teden govorimo o našem planetu Zemlji. Ta je skozi naše oči videti relativno stalna in nespremenjena, a v resnici je dinamična in polna sprememb, ki so vidne v daljšem razponu.



V spodnji infografiki preverite nekaj dejstev o določanju starosti Zemlje. Prve ocene, ki so temeljile na proučevanju Svetega pisma, so govorile o dobrih 5.600 letih, zdajšnja znanstvena ocena pravi, da je to številko treba pomnožiti z 800.000. V petek pa prisluhnite pogovoru z geologom Markom Vrabcem.

Slavko Jerič