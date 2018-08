Sunita Williams bo v vesolje poletela z novo generacijo ameriških vesoljskih plovil

Williamsova med devetimi izbranimi astronavti

4. avgust 2018 ob 12:13

Houston - MMC RTV SLO, STA

Sunita Williams, ameriška astronavtka slovensko-indijskega rodu, je med devetimi izbranci, ki bodo leta 2019 začeli novo obdobje ameriških vesoljskih poletov s človeško posadko; v zadnjih letih so namreč ameriški astronavti v vesolje leteli z ruskimi plovili.

Po upokojitvi raketoplanov leta 2011 so ameriški astronavti v vesolje leteli z ruskimi plovili za 80 milijonov dolarjev na osebo. A iz Nase so sporočili, da se z letom 2019 začenja novo obdobje ameriških vesoljskih poletov s človeško posadko. V ekipi, ki se bo v vesolje odpravila z Boeingovo raketo Starliner, pa je tudi Sunita Williams, ki je v vesolje že poletela tako z raketoplanom kot z ruskim Sojuzom.

"To je velika stvar za našo državo, in želimo, da Amerika ve, da smo se vrnili. Ameriške astronavte bomo peljali na ameriških plovilih z ameriške zemlje," je dejal upravitelj ameriške vesoljske agencije Nasa Jim Bridenstine ob predstavitvi posadk, ki bodo s poleti na Mednarodno vesoljsko postajo in v nižjo orbito Zemlje na zasebnih vesoljskih plovilih obnovili ameriške vesoljske polete s človeško posadko.

Williamsova bo poletela proti Mednarodni vesoljski postaji

Že letos bo proti vesolju poskusno poletela Boeingova raketa brez posadke. Polet s prvo posadko pa je predviden sredi prihodnjega leta, sestavljali jo bodo direktor Boeinga Chris Ferguson ter astronavta Eric Boe in Nicole Mann. Sledila bo prava odprava proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS), v tej posadki bo Sunita Williams skupaj z Joshem Cassado.

Medtem ko so imena astronavtov naznanili v vesoljskem centru Johnson v Houstonu, je upravitelj Nase Bridestine posadke prihajajočih vesoljskih poletov primerjal s programom Mercury, ki je prvi pošiljal Američane v vesolje. Nasa je leta 2014 z zasebnima podjetjema Boeing in SpaceX sklenila pogodbo za polete ljudi v vesolje proti ISS-ju v skupni vrednosti 6,8 milijarde dolarjev ter obema podjetjema v uvodu naročila šest odprav. Sprva so bili testni poleti s človeško posadko predvideni za letos, vendar so jih prestavili na prihodnje leto.

Larisa Daugul